Миномётчики ЗВО уничтожили разведгруппу ВСУ на Купянском направлении – МО
Расчёты 120-миллиметровых миномётов 2С12 "Сани" группировки войск "Запад" уничтожили разведывательную группу ВСУ, выявленную вблизи российских позиций. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
Передвигающаяся ночью вблизи позиций российских подразделений на Купянском направлении украинская разведывательная группа была выявлена операторами БПЛА, которые передали координаты целей миномётным расчётам.
"Благодаря корректировке огня подразделениями БПЛА, своевременной и точной работе расчётов миномётов "Сани" разведывательная группа ВСУ была полностью уничтожена", - говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что успешное поражение противника и безопасность личного состава миномётного подразделения обеспечивают умелые действия бойцов под руководством опытных командиров.
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