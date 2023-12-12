Миномётчики ЗВО уничтожили разведгруппу ВСУ на Купянском направлении – МО

План действий. Эксперт о том, пойдет ли армия РФ в генеральное наступление или выберет активную оборону План Генштаба ВС РФ на 2024 год предполагает несколько вариантов развития событий. Первый сценарий – это генеральное наступление. Второй – вести активную оборону. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков