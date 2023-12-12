Миномётчики ЗВО уничтожили разведгруппу ВСУ на Купянском направлении – МО - 12.12.2023 Украина.ру
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Миномётчики ЗВО уничтожили разведгруппу ВСУ на Купянском направлении – МО
Миномётчики ЗВО уничтожили разведгруппу ВСУ на Купянском направлении – МО - 12.12.2023 Украина.ру
Миномётчики ЗВО уничтожили разведгруппу ВСУ на Купянском направлении – МО
Расчёты 120-миллиметровых миномётов 2С12 "Сани" группировки войск "Запад" уничтожили разведывательную группу ВСУ, выявленную вблизи российских позиций. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-12T05:31
2023-12-12T05:31
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Передвигающаяся ночью вблизи позиций российских подразделений на Купянском направлении украинская разведывательная группа была выявлена операторами БПЛА, которые передали координаты целей миномётным расчётам."Благодаря корректировке огня подразделениями БПЛА, своевременной и точной работе расчётов миномётов "Сани" разведывательная группа ВСУ была полностью уничтожена", - говорится в сообщении.В Минобороны подчеркнули, что успешное поражение противника и безопасность личного состава миномётного подразделения обеспечивают умелые действия бойцов под руководством опытных командиров.
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новости, россия, купянское направление, вс рф, миномет, сво, всу, потери всу
Новости, Россия, Купянское направление, ВС РФ, миномет, СВО, ВСУ, потери ВСУ

Миномётчики ЗВО уничтожили разведгруппу ВСУ на Купянском направлении – МО

05:31 12.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Расчёты 120-миллиметровых миномётов 2С12 "Сани" группировки войск "Запад" уничтожили разведывательную группу ВСУ, выявленную вблизи российских позиций. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
Передвигающаяся ночью вблизи позиций российских подразделений на Купянском направлении украинская разведывательная группа была выявлена операторами БПЛА, которые передали координаты целей миномётным расчётам.
"Благодаря корректировке огня подразделениями БПЛА, своевременной и точной работе расчётов миномётов "Сани" разведывательная группа ВСУ была полностью уничтожена", - говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что успешное поражение противника и безопасность личного состава миномётного подразделения обеспечивают умелые действия бойцов под руководством опытных командиров.
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
05:10
План действий. Эксперт о том, пойдет ли армия РФ в генеральное наступление или выберет активную оборонуПлан Генштаба ВС РФ на 2024 год предполагает несколько вариантов развития событий. Первый сценарий – это генеральное наступление. Второй – вести активную оборону. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
 
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