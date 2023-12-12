Десантники дронами уничтожили группу ВСУ на Запорожском направлении – МО

Политолог объяснил, как армия РФ устроит Киеву "логистический ад", ударив под Харьковом и на Запорожье На заседании военной коллегии Генштаб ВС РФ будет разрабатывать план действий на 2024 год. Первый сценарий предполагает генеральное наступление, второй – продолжать активную оборону. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков