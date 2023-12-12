Десантники дронами уничтожили группу ВСУ на Запорожском направлении – МО
Бойцы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ на Запорожском направлении при помощи FPV-дронов и квадрокоптеров. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Новороссийские десантники при помощи FPV-дронов и квадрокоптеров со сбросами боеприпасов уничтожили пехоту ВСУ на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.
Уточняется, что "FPV-дроном и тремя сбросами боеприпасов с квадрокоптера было ликвидировано и ранено до отделения пехоты противника".
По информации ведомства, новороссийские десантники активно применяют в боевых действиях FPV-дроны и БПЛА со сбросом боеприпасов.
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