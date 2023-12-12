Десантники дронами уничтожили группу ВСУ на Запорожском направлении – МО - 12.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231212/1051931807.html
Десантники дронами уничтожили группу ВСУ на Запорожском направлении – МО
Десантники дронами уничтожили группу ВСУ на Запорожском направлении – МО - 12.12.2023 Украина.ру
Десантники дронами уничтожили группу ВСУ на Запорожском направлении – МО
Бойцы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ на Запорожском направлении при помощи FPV-дронов и квадрокоптеров. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-12T05:13
2023-12-12T05:13
новости
россия
запорожское направление
вс рф
вдв
сво
бпла
всу
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/18/1050432743_0:192:2932:1841_1920x0_80_0_0_76475cde1365808f3d881064a283776b.jpg
"Новороссийские десантники при помощи FPV-дронов и квадрокоптеров со сбросами боеприпасов уничтожили пехоту ВСУ на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.Уточняется, что "FPV-дроном и тремя сбросами боеприпасов с квадрокоптера было ликвидировано и ранено до отделения пехоты противника".По информации ведомства, новороссийские десантники активно применяют в боевых действиях FPV-дроны и БПЛА со сбросом боеприпасов.
https://ukraina.ru/20231212/1051925312.html
запорожское направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/18/1050432743_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_719f7a40b7139ccdba6c6ed62437ac9a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запорожское направление, вс рф, вдв, сво, бпла, всу, потери всу
Новости, Россия, Запорожское направление, ВС РФ, ВДВ, СВО, БПЛА, ВСУ, потери ВСУ

Десантники дронами уничтожили группу ВСУ на Запорожском направлении – МО

05:13 12.12.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкШкола БПЛА спецназа "Ахмат" в зоне СВО
Школа БПЛА спецназа Ахмат в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Бойцы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ на Запорожском направлении при помощи FPV-дронов и квадрокоптеров. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Новороссийские десантники при помощи FPV-дронов и квадрокоптеров со сбросами боеприпасов уничтожили пехоту ВСУ на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.
Уточняется, что "FPV-дроном и тремя сбросами боеприпасов с квадрокоптера было ликвидировано и ранено до отделения пехоты противника".
По информации ведомства, новороссийские десантники активно применяют в боевых действиях FPV-дроны и БПЛА со сбросом боеприпасов.
Работа РСЗО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
05:00
Политолог объяснил, как армия РФ устроит Киеву "логистический ад", ударив под Харьковом и на ЗапорожьеНа заседании военной коллегии Генштаб ВС РФ будет разрабатывать план действий на 2024 год. Первый сценарий предполагает генеральное наступление, второй – продолжать активную оборону. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
 
НовостиРоссияЗапорожское направлениеВС РФВДВСВОБПЛАВСУпотери ВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:22Силы ПВО сбили воздушную цель над белгородским селом Бессоновка – Гладков
06:00Политолог рассказал, как армия РФ надела на Киев "тришкин кафтан", гоняя по фронтовой дуге резервы ВСУ
05:54Пожар на норвежском химическом танкере в Красном море вызвала хуситская ракета – War Zone
05:50Александр Казаков о том, какую хитрость провернула Россия под Купянском, чтобы окончательно измотать ВСУ
05:40Политолог объяснил, зачем Залужному 17 миллионов снарядов и почему у США нет для войны "новых украинцев"
05:31Миномётчики ЗВО уничтожили разведгруппу ВСУ на Купянском направлении – МО
05:30Андрей Клинцевич раскрыл, как Россия сожгла 200 единиц техники, устроив ВСУ в Работино "второе Березино"
05:13Десантники дронами уничтожили группу ВСУ на Запорожском направлении – МО
05:10План действий. Эксперт о том, пойдет ли армия РФ в генеральное наступление или выберет активную оборону
05:00Политолог объяснил, как армия РФ устроит Киеву "логистический ад", ударив под Харьковом и на Запорожье
04:58Сунака призвали стать Черчиллем – Telegraph
04:40Это сигнал для Украины. Политолог объяснил, как США делают из Залужного "цепного пса" против Зеленского
04:33Расчёт "Фагота" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении – МО
04:30"Дедушку тоже надо понять": эксперт о том, почему война на Украине стала семейным проектом Байденов
04:20Деньги будут, но потом. Политолог раскрыл, как США хотят "съехать" с Украины, чтобы не "сломать ноги"
04:09США успешно испытали систему перехвата баллистических ракет в космосе – Boeing
04:00"Плохая новость для Украины": политолог о том, почему задержка помощи США станет катастрофой для Киева
03:49Палата представителей 13 декабря проголосует по резолюции об импичменте Байдену – источник
03:22Движение Красного Креста и Красного Полумесяца возглавила американка
02:59Всё американское оружие на Украине будет перемолото Россией – Полянский
Лента новостейМолния