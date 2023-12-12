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Всё американское оружие на Украине будет перемолото Россией – Полянский

Всё американское оружие на Украине будет перемолото Россией – Полянский - 12.12.2023 Украина.ру

Всё американское оружие на Украине будет перемолото Россией – Полянский

Сколько бы оружия Владимир Зеленский ни выпросил в США, всё оно будет либо перемолото российской армией, либо брошено. Об этом первый зампостпреда России при Совбезе ООН Дмитрий Полянский 11 декабря заявил на заседании организации

2023-12-12T02:59

2023-12-12T02:59

2023-12-12T02:59

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"Сколько бы оружия ни выклянчил украинский диктатор в ходе своего начинающегося циркового представления с протянутой рукой в США, всё оно будет либо перемолото российской армией на поле боя, либо попросту брошено. Это уже признают ведущие западные военные эксперты", - сказал Полянский.Он подчеркнул, что это никак не повлияет на выполнение целей СВО, начатой для спасения жизней жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, и призвал США и их партнёров в СБ ООН сделать выводы из происходящего."Хочу вас заверить, что у этой истории также обязательно достаточно скоро будет конец, который вам и другим, выгораживающим режим Зеленского, не понравится, хотите вы этого или нет. Ну, что тут поделать. Вы над этим концом много трудились и заслужили его именно таким. Советую к нему подготовиться и как можно быстрее сделать необходимые выводы, пока тонущий киевский режим не затянул в свою воронку и вас", - сказал представитель России.По его словам, можно только удивляться, кому "западные коллеги" собираются поставлять боеприпасы, если "всё меньше и меньше украинцев готовы умирать за антинародный режим Зеленского".Напомним, что глава киевского режима 11 декабря начал визит в Вашингтон. В первом же своём выступлении в военной академии Зеленский раскритиковал Конгресс США за неспособность согласовать дальнейшую помощь Украине. На 12 декабря запланирована аудиенция Зеленского у президента США Джо Байдена и встречи с законодателями.

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новости, совбез оон, россия, сша, украина, всу, военная помощь, сво