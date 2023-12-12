Всё американское оружие на Украине будет перемолото Россией – Полянский - 12.12.2023 Украина.ру
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Всё американское оружие на Украине будет перемолото Россией – Полянский
Всё американское оружие на Украине будет перемолото Россией – Полянский - 12.12.2023 Украина.ру
Всё американское оружие на Украине будет перемолото Россией – Полянский
Сколько бы оружия Владимир Зеленский ни выпросил в США, всё оно будет либо перемолото российской армией, либо брошено. Об этом первый зампостпреда России при Совбезе ООН Дмитрий Полянский 11 декабря заявил на заседании организации
2023-12-12T02:59
2023-12-12T02:59
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"Сколько бы оружия ни выклянчил украинский диктатор в ходе своего начинающегося циркового представления с протянутой рукой в США, всё оно будет либо перемолото российской армией на поле боя, либо попросту брошено. Это уже признают ведущие западные военные эксперты", - сказал Полянский.Он подчеркнул, что это никак не повлияет на выполнение целей СВО, начатой для спасения жизней жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, и призвал США и их партнёров в СБ ООН сделать выводы из происходящего."Хочу вас заверить, что у этой истории также обязательно достаточно скоро будет конец, который вам и другим, выгораживающим режим Зеленского, не понравится, хотите вы этого или нет. Ну, что тут поделать. Вы над этим концом много трудились и заслужили его именно таким. Советую к нему подготовиться и как можно быстрее сделать необходимые выводы, пока тонущий киевский режим не затянул в свою воронку и вас", - сказал представитель России.По его словам, можно только удивляться, кому "западные коллеги" собираются поставлять боеприпасы, если "всё меньше и меньше украинцев готовы умирать за антинародный режим Зеленского".Напомним, что глава киевского режима 11 декабря начал визит в Вашингтон. В первом же своём выступлении в военной академии Зеленский раскритиковал Конгресс США за неспособность согласовать дальнейшую помощь Украине. На 12 декабря запланирована аудиенция Зеленского у президента США Джо Байдена и встречи с законодателями.
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новости, совбез оон, россия, сша, украина, всу, военная помощь, сво
Новости, Совбез ООН, Россия, США, Украина, ВСУ, военная помощь, СВО

Всё американское оружие на Украине будет перемолото Россией – Полянский

02:59 12.12.2023
 
© Public domainБМП Bradley
БМП Bradley
© Public domain
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Сколько бы оружия Владимир Зеленский ни выпросил в США, всё оно будет либо перемолото российской армией, либо брошено. Об этом первый зампостпреда России при Совбезе ООН Дмитрий Полянский 11 декабря заявил на заседании организации
"Сколько бы оружия ни выклянчил украинский диктатор в ходе своего начинающегося циркового представления с протянутой рукой в США, всё оно будет либо перемолото российской армией на поле боя, либо попросту брошено. Это уже признают ведущие западные военные эксперты", - сказал Полянский.
Он подчеркнул, что это никак не повлияет на выполнение целей СВО, начатой для спасения жизней жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, и призвал США и их партнёров в СБ ООН сделать выводы из происходящего.
"Хочу вас заверить, что у этой истории также обязательно достаточно скоро будет конец, который вам и другим, выгораживающим режим Зеленского, не понравится, хотите вы этого или нет. Ну, что тут поделать. Вы над этим концом много трудились и заслужили его именно таким. Советую к нему подготовиться и как можно быстрее сделать необходимые выводы, пока тонущий киевский режим не затянул в свою воронку и вас", - сказал представитель России.
По его словам, можно только удивляться, кому "западные коллеги" собираются поставлять боеприпасы, если "всё меньше и меньше украинцев готовы умирать за антинародный режим Зеленского".
Напомним, что глава киевского режима 11 декабря начал визит в Вашингтон. В первом же своём выступлении в военной академии Зеленский раскритиковал Конгресс США за неспособность согласовать дальнейшую помощь Украине. На 12 декабря запланирована аудиенция Зеленского у президента США Джо Байдена и встречи с законодателями.
Геннадий Подлесный интервью
02:08
Геннадий Подлесный: Нам есть чем удивить в этой войне и Украину и СШАМы не можем приказать войскам прекратить продвижение в Донбассе и сесть в глухую оборону. Но наши десантники получили колоссальный опыт. Мы можем их высадить возле Николаева и Одессы.
 
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