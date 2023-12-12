МВФ сохраняет нейтралитет в вопросе замороженных российских активов
© AP / Andrew Harnik
© AP / Andrew Harnik
Международный валютный фонд (МВФ) осознаёт риски и сохраняет нейтралитет в вопросах возможного использования российских замороженных активов. Об этом проинформировал глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей
"Мы внимательно следим за дебатами о возможном использовании российских замороженных активов. Мы понимаем логику. МВФ придерживается нейтралитета среди своих членов и осознает риски любых таких инициатив для международной валютной системы", – приводит его слова РИА Новости.
Западные страны изучают возможность использования заблокированных российских частных и суверенных активов или доходов от них для поддержки Украины. Грей заявил, что если такое решение будет принято, МВФ изучит его влияние на бюджет и программу финансирования Киева.
В понедельник, 11 декабря, для компенсации дефицита госбюджета Украины, МВФ одобрил очередной транш Киеву на 900 миллионов долларов.
В октябре президент Украины Владимир Зеленский призвал передавать Киеву замороженные по всему миру российские активы, которые намерены потратить на "восстановление страны".
В октябре президент Украины Владимир Зеленский призвал передавать Киеву замороженные по всему миру российские активы, которые намерены потратить на "восстановление страны".