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МВФ сохраняет нейтралитет в вопросе замороженных российских активов

МВФ сохраняет нейтралитет в вопросе замороженных российских активов - 12.12.2023 Украина.ру

МВФ сохраняет нейтралитет в вопросе замороженных российских активов

Международный валютный фонд (МВФ) осознаёт риски и сохраняет нейтралитет в вопросах возможного использования российских замороженных активов. Об этом проинформировал глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей

2023-12-12T02:01

2023-12-12T02:01

2023-12-12T02:01

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Западные страны изучают возможность использования заблокированных российских частных и суверенных активов или доходов от них для поддержки Украины. Грей заявил, что если такое решение будет принято, МВФ изучит его влияние на бюджет и программу финансирования Киева. В понедельник, 11 декабря, для компенсации дефицита госбюджета Украины, МВФ одобрил очередной транш Киеву на 900 миллионов долларов. В октябре президент Украины Владимир Зеленский призвал передавать Киеву замороженные по всему миру российские активы, которые намерены потратить на "восстановление страны".

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новости, украина, россия, замороженные активы, антироссийские санкции, сво, мвф