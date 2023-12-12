МВФ сохраняет нейтралитет в вопросе замороженных российских активов - 12.12.2023 Украина.ру
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МВФ сохраняет нейтралитет в вопросе замороженных российских активов
МВФ сохраняет нейтралитет в вопросе замороженных российских активов - 12.12.2023 Украина.ру
МВФ сохраняет нейтралитет в вопросе замороженных российских активов
Международный валютный фонд (МВФ) осознаёт риски и сохраняет нейтралитет в вопросах возможного использования российских замороженных активов. Об этом проинформировал глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей
2023-12-12T02:01
2023-12-12T02:01
новости
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россия
замороженные активы
антироссийские санкции
сво
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Западные страны изучают возможность использования заблокированных российских частных и суверенных активов или доходов от них для поддержки Украины. Грей заявил, что если такое решение будет принято, МВФ изучит его влияние на бюджет и программу финансирования Киева. В понедельник, 11 декабря, для компенсации дефицита госбюджета Украины, МВФ одобрил очередной транш Киеву на 900 миллионов долларов. В октябре президент Украины Владимир Зеленский призвал передавать Киеву замороженные по всему миру российские активы, которые намерены потратить на "восстановление страны".
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новости, украина, россия, замороженные активы, антироссийские санкции, сво, мвф
Новости, Украина, Россия, замороженные активы, антироссийские санкции, СВО, МВФ

МВФ сохраняет нейтралитет в вопросе замороженных российских активов

02:01 12.12.2023
 
© AP / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP / Andrew Harnik
Читать в
Международный валютный фонд (МВФ) осознаёт риски и сохраняет нейтралитет в вопросах возможного использования российских замороженных активов. Об этом проинформировал глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей
"Мы внимательно следим за дебатами о возможном использовании российских замороженных активов. Мы понимаем логику. МВФ придерживается нейтралитета среди своих членов и осознает риски любых таких инициатив для международной валютной системы", – приводит его слова РИА Новости.
Западные страны изучают возможность использования заблокированных российских частных и суверенных активов или доходов от них для поддержки Украины. Грей заявил, что если такое решение будет принято, МВФ изучит его влияние на бюджет и программу финансирования Киева.
В понедельник, 11 декабря, для компенсации дефицита госбюджета Украины, МВФ одобрил очередной транш Киеву на 900 миллионов долларов.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский призвал передавать Киеву замороженные по всему миру российские активы, которые намерены потратить на "восстановление страны".
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
00:43
ЕК соберёт для Киева €15 миллиардов с доходов от активов ЦБ РФЕврокомиссия намерена собрать до 15 миллиардов евро на период до 2027 года на поддержку Украины из доходов от замороженных активов ЦБ РФ. Об этом сообщило издание Financial Times, ссылаясь на свои источники
 
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