Гончаренко* показал кадры якобы с места убийства Кивы - 11.12.2023 Украина.ру
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Гончаренко* показал кадры якобы с места убийства Кивы
Гончаренко* показал кадры якобы с места убийства Кивы - 11.12.2023 Украина.ру
Гончаренко* показал кадры якобы с места убийства Кивы
Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* 11 декабря опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись якобы с места убийства бывшего нардепа Верховной Рады Ильи Кивы и видео слежки за ним
2023-12-11T14:10
2023-12-11T14:10
кива
сбу
гончаренко
новости
убийство
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"Кадры, как следили за Кивой агенты СБУ и как его убили. Прекрасные кадры", - поглумился Гончаренко.На опубликованном видео голос за кадром говорит: "Так выглядит мой рабочий офис", на видео лесополоса и небольшая траншея. На одном фото – пистолет и нож, на втором – тело человека на снегу, лица его при этом не видно.Никаких доказательств, что кадры сделаны именно с места убийства Кивы, не предоставлено.Эти же снимки опубликовало издание "Бабель" со ссылкой на источники в СБУ.Тело экс-депутата Рады Кивы нашли в среду в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в Супонево неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений тот скончался на месте. Представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".* Внесен в список экстремистов и террористов.
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кива, сбу, гончаренко, новости, убийство
Кива, СБУ, Гончаренко, Новости, убийство

Гончаренко* показал кадры якобы с места убийства Кивы

14:10 11.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВнеочередное заседание Верховной рады Украины
Внеочередное заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* 11 декабря опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись якобы с места убийства бывшего нардепа Верховной Рады Ильи Кивы и видео слежки за ним
"Кадры, как следили за Кивой агенты СБУ и как его убили. Прекрасные кадры", - поглумился Гончаренко.
На опубликованном видео голос за кадром говорит: "Так выглядит мой рабочий офис", на видео лесополоса и небольшая траншея. На одном фото – пистолет и нож, на втором – тело человека на снегу, лица его при этом не видно.
Никаких доказательств, что кадры сделаны именно с места убийства Кивы, не предоставлено.
Эти же снимки опубликовало издание "Бабель" со ссылкой на источники в СБУ.
Тело экс-депутата Рады Кивы нашли в среду в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в Супонево неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений тот скончался на месте.
Представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".
* Внесен в список экстремистов и террористов.
Заседание суда по делу В. Медведчука в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
7 декабря, 19:48
Медведчук, комментируя убийство Кивы, заявил, что Зеленский – террористРежим президента Украины Владимира Зеленского является террористическим, что в очередной раз подтвердило убийство экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Так прокомментировал гибель политика лидер запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в статье на сайте "Другая Украина"
 
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