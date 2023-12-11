https://ukraina.ru/20231211/1051914150.html
Гончаренко* показал кадры якобы с места убийства Кивы
Гончаренко* показал кадры якобы с места убийства Кивы - 11.12.2023 Украина.ру
Гончаренко* показал кадры якобы с места убийства Кивы
Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* 11 декабря опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись якобы с места убийства бывшего нардепа Верховной Рады Ильи Кивы и видео слежки за ним
2023-12-11T14:10
2023-12-11T14:10
2023-12-11T14:10
кива
сбу
гончаренко
новости
убийство
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"Кадры, как следили за Кивой агенты СБУ и как его убили. Прекрасные кадры", - поглумился Гончаренко.На опубликованном видео голос за кадром говорит: "Так выглядит мой рабочий офис", на видео лесополоса и небольшая траншея. На одном фото – пистолет и нож, на втором – тело человека на снегу, лица его при этом не видно.Никаких доказательств, что кадры сделаны именно с места убийства Кивы, не предоставлено.Эти же снимки опубликовало издание "Бабель" со ссылкой на источники в СБУ.Тело экс-депутата Рады Кивы нашли в среду в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в Супонево неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений тот скончался на месте. Представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".* Внесен в список экстремистов и террористов.
https://ukraina.ru/20231207/1051841496.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
кива, сбу, гончаренко, новости, убийство
Кива, СБУ, Гончаренко, Новости, убийство
Гончаренко* показал кадры якобы с места убийства Кивы
Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* 11 декабря опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись якобы с места убийства бывшего нардепа Верховной Рады Ильи Кивы и видео слежки за ним
"Кадры, как следили за Кивой агенты СБУ и как его убили. Прекрасные кадры", - поглумился Гончаренко.
На опубликованном видео голос за кадром говорит: "Так выглядит мой рабочий офис", на видео лесополоса и небольшая траншея. На одном фото – пистолет и нож, на втором – тело человека на снегу, лица его при этом не видно.
Никаких доказательств, что кадры сделаны именно с места убийства Кивы, не предоставлено.
Эти же снимки опубликовало издание "Бабель" со ссылкой на источники в СБУ.
Тело экс-депутата Рады Кивы нашли в среду в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в Супонево неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений тот скончался на месте.
Представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".
* Внесен в список экстремистов и террористов.