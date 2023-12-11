Росгвардия будет заключать контракты с добровольцами после психологического отбора
Росгвардия в ЛНР
Также особое внимание будет уделяться результатам прохождения военно-врачебной комиссии
Второе чтение прошел законопроект, который позволит Росгвардии создавать добровольческие формирования по аналогии с Минобороны РФ. Согласно статистике, на сегодняшний день образовано 40 добровольческих формирований, которые выполняют задачи в области обороны.
Зампред Комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы России Анатолий Выборный пояснил, что при заключении контракта с добровольцем особое внимание будет уделяться результатам военно-врачебной комиссии, психологического отбора и наличию или отсутствию военно-учетной специальности.
"Добровольцем Росгвардии может стать гражданин РФ, который желает внести свой вклад в дело укрепления обороны страны, обеспечения безопасности нашего государства. На добровольцев, а также членов их семей будет распространяться весь тот объем социальных гарантий, льгот и компенсаций, которые в настоящее время распространяются на добровольцев Минобороны. Что же касается дополнительных выплат, то это будет зависеть от условий выполнения тех или иных задач, к примеру, в период военного положения, военного времени или при проведении КТО", — рассказал парламентарий.
Ранее сообщалось, что порядок вступления в добровольные формирования определит Росгвардия. Она же установит объем и порядок их работы, а также районы дислокации.
1 ноября, 20:17В Госдуме опровергли информацию о поглощении Росгвардией ЧВК "Вагнер"О вхождении ЧВК "Вагнер" в Росгвардию не может быть речи, поскольку бывшие бойцы смогут заключать контракты, как добровольцы только в индивидуальном порядке. Депутат Госдумы Александр Хинштейн опроверг информацию, распространившуюся ранее в СМИ