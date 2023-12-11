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Росгвардия будет заключать контракты с добровольцами после психологического отбора

Росгвардия будет заключать контракты с добровольцами после психологического отбора - 11.12.2023 Украина.ру

Росгвардия будет заключать контракты с добровольцами после психологического отбора

Также особое внимание будет уделяться результатам прохождения военно-врачебной комиссии

2023-12-11T13:43

2023-12-11T13:43

2023-12-11T13:43

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росгвардия

госдума

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Второе чтение прошел законопроект, который позволит Росгвардии создавать добровольческие формирования по аналогии с Минобороны РФ. Согласно статистике, на сегодняшний день образовано 40 добровольческих формирований, которые выполняют задачи в области обороны.Зампред Комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы России Анатолий Выборный пояснил, что при заключении контракта с добровольцем особое внимание будет уделяться результатам военно-врачебной комиссии, психологического отбора и наличию или отсутствию военно-учетной специальности.Ранее сообщалось, что порядок вступления в добровольные формирования определит Росгвардия. Она же установит объем и порядок их работы, а также районы дислокации.

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новости, росгвардия, госдума