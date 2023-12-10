Эксперт о том, как бригады ВСУ отходят из Марьинки и Соледара, пока ВС РФ наступают по всему фронту
© AP / LIBKOS
© AP / LIBKOS
У противника осталось не так много сил для сопротивления. На подготовку резервов ВСУ потребуется несколько месяцев и они вынуждены перебрасывать бригады из Марьинки и Соледара. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Под Артемовском у армии РФ есть серьезные успехи. На юге российские силы продвигаются в сторону Андреевки, постепенно захватывая высоты. То же самое происходит на севере Артемовска (там успехов больше, чем на юге), рассказал эксперт.
У противника уже не так много сил для сопротивления. Тем более что ВС РФ наступают на всем фронте. Кроме Артемовского направления, у нас также есть продвижение под Кременной и под Купянском, добавил он.
"Противнику нужны резервы, чтобы затыкать эти дыры. Но их быстро подготовить невозможно. На это потребуется несколько месяцев. Поэтому он вынужден отходить из Марьинки и из-под Соледара", - подчеркнул Евсеев.
ВСУ так долго обороняли Марьинку, потому что им не перерезали логистику. Но когда у противника нет резервов, он вынужден отходить, даже если не перерезаны коммуникации, резюмировал собеседник Украина.ру.
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