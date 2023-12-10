Эксперт о том, как бригады ВСУ отходят из Марьинки и Соледара, пока ВС РФ наступают по всему фронту - 10.12.2023 Украина.ру
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Эксперт о том, как бригады ВСУ отходят из Марьинки и Соледара, пока ВС РФ наступают по всему фронту
Эксперт о том, как бригады ВСУ отходят из Марьинки и Соледара, пока ВС РФ наступают по всему фронту - 10.12.2023 Украина.ру
Эксперт о том, как бригады ВСУ отходят из Марьинки и Соледара, пока ВС РФ наступают по всему фронту
У противника осталось не так много сил для сопротивления. На подготовку резервов ВСУ потребуется несколько месяцев и они вынуждены перебрасывать бригады из Марьинки и Соледара. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-12-10T05:00
2023-12-10T05:00
новости
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марьинка
кременная
наступление
оборона
бои
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Под Артемовском у армии РФ есть серьезные успехи. На юге российские силы продвигаются в сторону Андреевки, постепенно захватывая высоты. То же самое происходит на севере Артемовска (там успехов больше, чем на юге), рассказал эксперт.У противника уже не так много сил для сопротивления. Тем более что ВС РФ наступают на всем фронте. Кроме Артемовского направления, у нас также есть продвижение под Кременной и под Купянском, добавил он.ВСУ так долго обороняли Марьинку, потому что им не перерезали логистику. Но когда у противника нет резервов, он вынужден отходить, даже если не перерезаны коммуникации, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
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новости, артемовск, купянск, днр, марьинка, кременная, наступление, оборона, бои, сво, всу, вс рф, резервы
Новости, Артемовск, Купянск, ДНР, Марьинка, Кременная, наступление, оборона, бои, СВО, ВСУ, ВС РФ, резервы

Эксперт о том, как бригады ВСУ отходят из Марьинки и Соледара, пока ВС РФ наступают по всему фронту

05:00 10.12.2023
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP / LIBKOS
Читать в
У противника осталось не так много сил для сопротивления. На подготовку резервов ВСУ потребуется несколько месяцев и они вынуждены перебрасывать бригады из Марьинки и Соледара. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Под Артемовском у армии РФ есть серьезные успехи. На юге российские силы продвигаются в сторону Андреевки, постепенно захватывая высоты. То же самое происходит на севере Артемовска (там успехов больше, чем на юге), рассказал эксперт.
У противника уже не так много сил для сопротивления. Тем более что ВС РФ наступают на всем фронте. Кроме Артемовского направления, у нас также есть продвижение под Кременной и под Купянском, добавил он.
"Противнику нужны резервы, чтобы затыкать эти дыры. Но их быстро подготовить невозможно. На это потребуется несколько месяцев. Поэтому он вынужден отходить из Марьинки и из-под Соледара", - подчеркнул Евсеев.
ВСУ так долго обороняли Марьинку, потому что им не перерезали логистику. Но когда у противника нет резервов, он вынужден отходить, даже если не перерезаны коммуникации, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
Александр Полищук интервью
Вчера, 12:15
Александр Полищук: У России есть "Жуков", который быстро и дешево выбьет ВСУ с "Никопольского плацдарма"Наша армия использует тактику ползучего наступления. Постоянная локтевая связь и действия штурмовых отрядов при поддержке дронов и артиллерии. Никаких глубоких прорывов. Никаких резких движений. И постоянное поражение ВСУ огнем.
 
НовостиАртемовскКупянскДНРМарьинкаКременнаянаступлениеоборонабоиСВОВСУВС РФрезервы
 
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Заголовок открываемого материала
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06:00"Наступаем на всем фронте": эксперт сообщил о захвате высот под Артемовском и отступлении ВСУ из Марьинки
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05:00Эксперт о том, как бригады ВСУ отходят из Марьинки и Соледара, пока ВС РФ наступают по всему фронту
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