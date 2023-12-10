https://ukraina.ru/20231210/1051886574.html

Эксперт о том, как бригады ВСУ отходят из Марьинки и Соледара, пока ВС РФ наступают по всему фронту

Эксперт о том, как бригады ВСУ отходят из Марьинки и Соледара, пока ВС РФ наступают по всему фронту - 10.12.2023 Украина.ру

Эксперт о том, как бригады ВСУ отходят из Марьинки и Соледара, пока ВС РФ наступают по всему фронту

У противника осталось не так много сил для сопротивления. На подготовку резервов ВСУ потребуется несколько месяцев и они вынуждены перебрасывать бригады из Марьинки и Соледара. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-12-10T05:00

2023-12-10T05:00

2023-12-10T05:00

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Под Артемовском у армии РФ есть серьезные успехи. На юге российские силы продвигаются в сторону Андреевки, постепенно захватывая высоты. То же самое происходит на севере Артемовска (там успехов больше, чем на юге), рассказал эксперт.У противника уже не так много сил для сопротивления. Тем более что ВС РФ наступают на всем фронте. Кроме Артемовского направления, у нас также есть продвижение под Кременной и под Купянском, добавил он.ВСУ так долго обороняли Марьинку, потому что им не перерезали логистику. Но когда у противника нет резервов, он вынужден отходить, даже если не перерезаны коммуникации, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь

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новости, артемовск, купянск, днр, марьинка, кременная, наступление, оборона, бои, сво, всу, вс рф, резервы