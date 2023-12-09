Лукашенко посетит страны Африки с официальным визитом - 09.12.2023 Украина.ру
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Лукашенко посетит страны Африки с официальным визитом
Лукашенко посетит страны Африки с официальным визитом - 09.12.2023 Украина.ру
Лукашенко посетит страны Африки с официальным визитом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит с официальным визитом несколько африканских стран. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба главы государства
2023-12-09T09:36
2023-12-09T09:36
лукашенко
африка
визит
новости
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"С сегодняшнего дня начинается официальный визит президента Беларуси в африканские страны. В рамках визита Александр Лукашенко посетит ряд стран Африканского континента", - говорится в сообщении.Пресс-служба не называет страны, куда направился Лукашенко, но отмечает, что целью визита прежде всего является интенсификация взаимодействия по всем взаимовыгодным направлениям.​"Данный визит будет являться продолжением целенаправленной работы по установлению прочных связей Беларуси со странами Африканского континента. Созданные база и наработки будут использоваться в сотрудничестве и с другими государствами Африки", - подчёркивается в тексте.Ранее стало известно, что президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого в ноябре передал через белорусскую делегацию приглашение президенту приехать с визитом в страну. Тогда же глава МИД Белоруссии Сергей Алейник сказал, что встреча президентов Белоруссии и Экваториальной Гвинеи может пройти в декабре.
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лукашенко, африка, визит, новости
Лукашенко, Африка, визит, Новости

Лукашенко посетит страны Африки с официальным визитом

09:36 09.12.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит с официальным визитом несколько африканских стран. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба главы государства
"С сегодняшнего дня начинается официальный визит президента Беларуси в африканские страны. В рамках визита Александр Лукашенко посетит ряд стран Африканского континента", - говорится в сообщении.
Пресс-служба не называет страны, куда направился Лукашенко, но отмечает, что целью визита прежде всего является интенсификация взаимодействия по всем взаимовыгодным направлениям.​
"Данный визит будет являться продолжением целенаправленной работы по установлению прочных связей Беларуси со странами Африканского континента. Созданные база и наработки будут использоваться в сотрудничестве и с другими государствами Африки", - подчёркивается в тексте.
Ранее стало известно, что президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого в ноябре передал через белорусскую делегацию приглашение президенту приехать с визитом в страну. Тогда же глава МИД Белоруссии Сергей Алейник сказал, что встреча президентов Белоруссии и Экваториальной Гвинеи может пройти в декабре.
Визит президента РФ В. Путина в ОАЭ
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"Россия троллит". Западные медиа возмущены визитом Путина на Ближний ВостокБлижневосточный визит президента России Владимира Путина, посетившего вчера Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, вызвал множество разносторонних откликов в мировой прессе.
 
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