Лукашенко посетит страны Африки с официальным визитом
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит с официальным визитом несколько африканских стран. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба главы государства
"С сегодняшнего дня начинается официальный визит президента Беларуси в африканские страны. В рамках визита Александр Лукашенко посетит ряд стран Африканского континента", - говорится в сообщении.
Пресс-служба не называет страны, куда направился Лукашенко, но отмечает, что целью визита прежде всего является интенсификация взаимодействия по всем взаимовыгодным направлениям.
"Данный визит будет являться продолжением целенаправленной работы по установлению прочных связей Беларуси со странами Африканского континента. Созданные база и наработки будут использоваться в сотрудничестве и с другими государствами Африки", - подчёркивается в тексте.
Ранее стало известно, что президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого в ноябре передал через белорусскую делегацию приглашение президенту приехать с визитом в страну. Тогда же глава МИД Белоруссии Сергей Алейник сказал, что встреча президентов Белоруссии и Экваториальной Гвинеи может пройти в декабре.