https://ukraina.ru/20231209/1051876383.html

Лукашенко посетит страны Африки с официальным визитом

Лукашенко посетит страны Африки с официальным визитом - 09.12.2023 Украина.ру

Лукашенко посетит страны Африки с официальным визитом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит с официальным визитом несколько африканских стран. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба главы государства

2023-12-09T09:36

2023-12-09T09:36

2023-12-09T09:36

лукашенко

африка

визит

новости

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"С сегодняшнего дня начинается официальный визит президента Беларуси в африканские страны. В рамках визита Александр Лукашенко посетит ряд стран Африканского континента", - говорится в сообщении.Пресс-служба не называет страны, куда направился Лукашенко, но отмечает, что целью визита прежде всего является интенсификация взаимодействия по всем взаимовыгодным направлениям.​"Данный визит будет являться продолжением целенаправленной работы по установлению прочных связей Беларуси со странами Африканского континента. Созданные база и наработки будут использоваться в сотрудничестве и с другими государствами Африки", - подчёркивается в тексте.Ранее стало известно, что президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого в ноябре передал через белорусскую делегацию приглашение президенту приехать с визитом в страну. Тогда же глава МИД Белоруссии Сергей Алейник сказал, что встреча президентов Белоруссии и Экваториальной Гвинеи может пройти в декабре.

https://ukraina.ru/20231207/1051834903.html

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лукашенко, африка, визит, новости