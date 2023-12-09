Самоходка ЗВО уничтожила пункт временной дислокации ВСУ на Купянском направлении – МО - 09.12.2023 Украина.ру
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Самоходка ЗВО уничтожила пункт временной дислокации ВСУ на Купянском направлении – МО
Самоходка ЗВО уничтожила пункт временной дислокации ВСУ на Купянском направлении – МО - 09.12.2023 Украина.ру
Самоходка ЗВО уничтожила пункт временной дислокации ВСУ на Купянском направлении – МО
Расчет САУ "Мста-С" Западного военного округа уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на Купянском направлении. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-09T08:53
2023-12-09T08:53
новости
россия
купянское направление
сво
артиллерия
всу
потери всу
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"Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск "Запад" огнём из самоходной артиллерийской установки "Мста-С" уничтожили пункт временной дислокации противника. По данным разведки, в этот момент в нём располагалось до 15 человек личного состава и бронемашина "Казак", - говорится в сообщении.Убедиться в уничтожении объекта позволили кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени."Работаем постоянно в соответствии с боевыми распоряжениями. Наш расчёт на Купянском направлении выполняет боевые задачи чуть больше года. Здесь тяжело, конечно, но не страшно. Обстановка бывает разная. Можем несколько суток дежурить на огневой, а бывает и так, что цели приходят по несколько раз в день", - рассказал командир орудия с позывным "Третий".По данным Минобороны, российские войска за неделю отразили на Купянском направлении 19 атак киевских боевиков. Потери противника составили более 480 человек, три танка, 13 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, купянское направление, сво, артиллерия, всу, потери всу
Новости, Россия, Купянское направление, СВО, артиллерия, ВСУ, потери ВСУ

Самоходка ЗВО уничтожила пункт временной дислокации ВСУ на Купянском направлении – МО

08:53 09.12.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМобилизованные поразили позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста"
Мобилизованные поразили позиции ВСУ из модернизированных гаубиц Мста
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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Расчет САУ "Мста-С" Западного военного округа уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на Купянском направлении. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск "Запад" огнём из самоходной артиллерийской установки "Мста-С" уничтожили пункт временной дислокации противника. По данным разведки, в этот момент в нём располагалось до 15 человек личного состава и бронемашина "Казак", - говорится в сообщении.
Убедиться в уничтожении объекта позволили кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени.
"Работаем постоянно в соответствии с боевыми распоряжениями. Наш расчёт на Купянском направлении выполняет боевые задачи чуть больше года. Здесь тяжело, конечно, но не страшно. Обстановка бывает разная. Можем несколько суток дежурить на огневой, а бывает и так, что цели приходят по несколько раз в день", - рассказал командир орудия с позывным "Третий".
По данным Минобороны, российские войска за неделю отразили на Купянском направлении 19 атак киевских боевиков. Потери противника составили более 480 человек, три танка, 13 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.
Разрушения в Марьинке Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
05:15
Военный волонтер раскрыл, какую хитрость задумала армия РФ в Марьинке и зачем "оставила" клочок земли ВСУФронт спецоперации на Украине огромный и на каждом отрезке есть свой замысел. Возможно, что в Марьинке российская армия использует тактику перемалывания сил противника на конкретном небольшом участке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
 
НовостиРоссияКупянское направлениеСВОартиллерияВСУпотери ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
08:53Самоходка ЗВО уничтожила пункт временной дислокации ВСУ на Купянском направлении – МО
08:39Квадрокоптер десантников сбил украинскую ударную "Бабу Ягу" у Артёмовска – МО
08:00Антироссийские санкции важны Западу уже не результатом – директор института РАН
07:40Превращение Японии в ядерную державу неизбежно – National Interest
07:12Танкисты ЗВО уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении – МО
07:00Путин поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с десятилетием работы
06:55Россия и Куба договорились о сотрудничестве в сфере защиты населения – МЧС
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05:15Военный волонтер раскрыл, какую хитрость задумала армия РФ в Марьинке и зачем "оставила" клочок земли ВСУ
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