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Самоходка ЗВО уничтожила пункт временной дислокации ВСУ на Купянском направлении – МО

Самоходка ЗВО уничтожила пункт временной дислокации ВСУ на Купянском направлении – МО - 09.12.2023 Украина.ру

Самоходка ЗВО уничтожила пункт временной дислокации ВСУ на Купянском направлении – МО

Расчет САУ "Мста-С" Западного военного округа уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на Купянском направлении. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ

2023-12-09T08:53

2023-12-09T08:53

2023-12-09T08:53

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"Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск "Запад" огнём из самоходной артиллерийской установки "Мста-С" уничтожили пункт временной дислокации противника. По данным разведки, в этот момент в нём располагалось до 15 человек личного состава и бронемашина "Казак", - говорится в сообщении.Убедиться в уничтожении объекта позволили кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени."Работаем постоянно в соответствии с боевыми распоряжениями. Наш расчёт на Купянском направлении выполняет боевые задачи чуть больше года. Здесь тяжело, конечно, но не страшно. Обстановка бывает разная. Можем несколько суток дежурить на огневой, а бывает и так, что цели приходят по несколько раз в день", - рассказал командир орудия с позывным "Третий".По данным Минобороны, российские войска за неделю отразили на Купянском направлении 19 атак киевских боевиков. Потери противника составили более 480 человек, три танка, 13 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

https://ukraina.ru/20231209/1051856027.html

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новости, россия, купянское направление, сво, артиллерия, всу, потери всу