https://ukraina.ru/20231209/1051876100.html
Самоходка ЗВО уничтожила пункт временной дислокации ВСУ на Купянском направлении – МО
Самоходка ЗВО уничтожила пункт временной дислокации ВСУ на Купянском направлении – МО - 09.12.2023 Украина.ру
Самоходка ЗВО уничтожила пункт временной дислокации ВСУ на Купянском направлении – МО
Расчет САУ "Мста-С" Западного военного округа уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на Купянском направлении. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-09T08:53
2023-12-09T08:53
2023-12-09T08:53
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"Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск "Запад" огнём из самоходной артиллерийской установки "Мста-С" уничтожили пункт временной дислокации противника. По данным разведки, в этот момент в нём располагалось до 15 человек личного состава и бронемашина "Казак", - говорится в сообщении.Убедиться в уничтожении объекта позволили кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени."Работаем постоянно в соответствии с боевыми распоряжениями. Наш расчёт на Купянском направлении выполняет боевые задачи чуть больше года. Здесь тяжело, конечно, но не страшно. Обстановка бывает разная. Можем несколько суток дежурить на огневой, а бывает и так, что цели приходят по несколько раз в день", - рассказал командир орудия с позывным "Третий".По данным Минобороны, российские войска за неделю отразили на Купянском направлении 19 атак киевских боевиков. Потери противника составили более 480 человек, три танка, 13 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.
https://ukraina.ru/20231209/1051856027.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, купянское направление, сво, артиллерия, всу, потери всу
Новости, Россия, Купянское направление, СВО, артиллерия, ВСУ, потери ВСУ
Самоходка ЗВО уничтожила пункт временной дислокации ВСУ на Купянском направлении – МО
Расчет САУ "Мста-С" Западного военного округа уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на Купянском направлении. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск "Запад" огнём из самоходной артиллерийской установки "Мста-С" уничтожили пункт временной дислокации противника. По данным разведки, в этот момент в нём располагалось до 15 человек личного состава и бронемашина "Казак", - говорится в сообщении.
Убедиться в уничтожении объекта позволили кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени.
"Работаем постоянно в соответствии с боевыми распоряжениями. Наш расчёт на Купянском направлении выполняет боевые задачи чуть больше года. Здесь тяжело, конечно, но не страшно. Обстановка бывает разная. Можем несколько суток дежурить на огневой, а бывает и так, что цели приходят по несколько раз в день", - рассказал командир орудия с позывным "Третий".
По данным Минобороны, российские войска за неделю отразили на Купянском направлении 19 атак киевских боевиков. Потери противника составили более 480 человек, три танка, 13 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.