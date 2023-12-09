Превращение Японии в ядерную державу неизбежно – National Interest - 09.12.2023 Украина.ру
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Превращение Японии в ядерную державу неизбежно – National Interest
Превращение Японии в ядерную державу неизбежно – National Interest - 09.12.2023 Украина.ру
Превращение Японии в ядерную державу неизбежно – National Interest
Японии придётся стать ядерной державой и самостоятельно сдерживать Китай, КНДР и Россию, не полагаясь на помощь США. Об этом бывший редактор New York Times Барри Гевен заявил в статье для американского журнала National Interest
2023-12-09T07:40
2023-12-09T07:40
новости
сша
япония
ядерное оружие
русофобия
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"Позиция Японии в качестве лидера глобального движения за мир становится непозволительной роскошью. Япония должна разработать ядерное оружие", - написал Гевен.По его мнению, возвращение США к своим "традициям изоляционизма" вынуждает Японию задуматься о собственном ядерном оружии, способном заменить американский "зонтик". Япония теперь не может рассчитывать на то, что Соединённые Штаты ради защиты союзников согласятся поставить под угрозу свои города.Журналист напомнил, что Япония не согласна с суверенитетом Москвы над четырьмя островами Курильской гряды, и предположил, что Токио сможет использовать своё ядерное оружие для "сдерживания" соседей: Китая, КНДР и России.
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новости, сша, япония, ядерное оружие, русофобия
Новости, США, Япония, Ядерное оружие, Русофобия

Превращение Японии в ядерную державу неизбежно – National Interest

07:40 09.12.2023
 
© Открытые источникисамурай
самурай
© Открытые источники
Читать в
Японии придётся стать ядерной державой и самостоятельно сдерживать Китай, КНДР и Россию, не полагаясь на помощь США. Об этом бывший редактор New York Times Барри Гевен заявил в статье для американского журнала National Interest
"Позиция Японии в качестве лидера глобального движения за мир становится непозволительной роскошью. Япония должна разработать ядерное оружие", - написал Гевен.
По его мнению, возвращение США к своим "традициям изоляционизма" вынуждает Японию задуматься о собственном ядерном оружии, способном заменить американский "зонтик". Япония теперь не может рассчитывать на то, что Соединённые Штаты ради защиты союзников согласятся поставить под угрозу свои города.
Журналист напомнил, что Япония не согласна с суверенитетом Москвы над четырьмя островами Курильской гряды, и предположил, что Токио сможет использовать своё ядерное оружие для "сдерживания" соседей: Китая, КНДР и России.
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