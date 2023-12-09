"Клоун и вор": визит Зеленского вызвал недовольство в Аргентине - 09.12.2023 Украина.ру
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"Клоун и вор": визит Зеленского вызвал недовольство в Аргентине
"Клоун и вор": визит Зеленского вызвал недовольство в Аргентине - 09.12.2023 Украина.ру
"Клоун и вор": визит Зеленского вызвал недовольство в Аргентине
Крайне негативно восприняли ожидаемый приезд Владимира Зеленского на инаугурацию президента Аргентины Хавьера Милея читатели аргентинской газеты La Nación Argentina
2023-12-09T02:54
2023-12-09T02:54
новости
аргентина
украина
хавьер милей
владимир зеленский
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"Клоун и вор, который разрушает Украину, едет к клоуну, который собирается разрушить Аргентину", - прокомментировал новость tomas_deaquino."Военная помощь от Аргентины? Вы ошиблись местом, моральная поддержка - это всё, что можно дать на данный момент", - возмутился profesor7329."То, что вы оказываете поддержку этой марионетке западного военно-промышленного комплекса, - очень плохой знак. Он разрушил собственную страну, не добившись абсолютно ничего. И мы здесь не для того, чтобы помогать кому-то, кроме самих себя", - добавил Bullenbeisser."Этот человек - наёмник, купленный США, он спровоцировал Россию, зная, что произойдёт. Сегодня его народ беспричинно страдает. Его силы держатся только за счёт поставок всевозможного оружия от США и НАТО", - подчеркнул Cargoso."Они уже достаточно дел натворили, чтобы втягивать нас в это", - написал siln4594."Он едет в Буэнос-Айрес, потому что ему есть о чём просить. Не обманывайтесь, это не из-за Милея и не из-за интереса к Аргентине, которая, когда Зеленский стал президентом, даже не знала, где Украина находится на карте", - заключил mbardo1.На выборах, прошедших в Аргентине 19 ноября, за Милея отдали голоса 56% избирателей. Во время предвыборной кампании он называл себя анархо-капиталистом и выступал за радикальные меры для оздоровления экономики страны: сократить государственные расходы и налоги, ликвидировать Центральный банк Аргентины и заменить национальную валюту (песо) — на американский доллар. Также Милей говорил о необходимости прекратить связи с "коммунистами" Китая и Бразилии. Перспективными союзниками называл США и Израиль.Милей вступит в должность с 10 декабря. 7 декабря Зеленский подтвердил телеканалу TN, что собирается посетить инаугурацию Милея.
https://ukraina.ru/20231127/1051355504.html
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новости, аргентина, украина, хавьер милей, владимир зеленский
Новости, Аргентина, Украина, Хавьер Милей, Владимир Зеленский

"Клоун и вор": визит Зеленского вызвал недовольство в Аргентине

02:54 09.12.2023
 
Несчастный Зеленский в The Washigton Post
Несчастный Зеленский в The Washigton Post
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Крайне негативно восприняли ожидаемый приезд Владимира Зеленского на инаугурацию президента Аргентины Хавьера Милея читатели аргентинской газеты La Nación Argentina
"Клоун и вор, который разрушает Украину, едет к клоуну, который собирается разрушить Аргентину", - прокомментировал новость tomas_deaquino.
"Военная помощь от Аргентины? Вы ошиблись местом, моральная поддержка - это всё, что можно дать на данный момент", - возмутился profesor7329.
"То, что вы оказываете поддержку этой марионетке западного военно-промышленного комплекса, - очень плохой знак. Он разрушил собственную страну, не добившись абсолютно ничего. И мы здесь не для того, чтобы помогать кому-то, кроме самих себя", - добавил Bullenbeisser.
"Этот человек - наёмник, купленный США, он спровоцировал Россию, зная, что произойдёт. Сегодня его народ беспричинно страдает. Его силы держатся только за счёт поставок всевозможного оружия от США и НАТО", - подчеркнул Cargoso.
"Они уже достаточно дел натворили, чтобы втягивать нас в это", - написал siln4594.
"Он едет в Буэнос-Айрес, потому что ему есть о чём просить. Не обманывайтесь, это не из-за Милея и не из-за интереса к Аргентине, которая, когда Зеленский стал президентом, даже не знала, где Украина находится на карте", - заключил mbardo1.
На выборах, прошедших в Аргентине 19 ноября, за Милея отдали голоса 56% избирателей. Во время предвыборной кампании он называл себя анархо-капиталистом и выступал за радикальные меры для оздоровления экономики страны: сократить государственные расходы и налоги, ликвидировать Центральный банк Аргентины и заменить национальную валюту (песо) — на американский доллар. Также Милей говорил о необходимости прекратить связи с "коммунистами" Китая и Бразилии. Перспективными союзниками называл США и Израиль.
Милей вступит в должность с 10 декабря. 7 декабря Зеленский подтвердил телеканалу TN, что собирается посетить инаугурацию Милея.
- РИА Новости, 1920, 27.11.2023
27 ноября, 13:59
Милей и Зеленский: бесконечность вариаций одного и того жеКазалось, что во времена, когда все мировые медиа заняты сегодня ближневосточной драмой, до проблем далекой Южной Америки никому не будет дела. Тем не менее сегодня дня не проходит без публикаций на их первых страницах материалов, связанных с только что победившим на выборах в Аргентине "анархо-капиталистом" Хавьером Милеем
 
НовостиАргентинаУкраинаХавьер МилейВладимир Зеленский
 
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Заголовок открываемого материала
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