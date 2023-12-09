https://ukraina.ru/20231209/1051874067.html

"Клоун и вор": визит Зеленского вызвал недовольство в Аргентине

"Клоун и вор": визит Зеленского вызвал недовольство в Аргентине - 09.12.2023 Украина.ру

"Клоун и вор": визит Зеленского вызвал недовольство в Аргентине

Крайне негативно восприняли ожидаемый приезд Владимира Зеленского на инаугурацию президента Аргентины Хавьера Милея читатели аргентинской газеты La Nación Argentina

2023-12-09T02:54

2023-12-09T02:54

2023-12-09T02:54

новости

аргентина

украина

хавьер милей

владимир зеленский

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"Клоун и вор, который разрушает Украину, едет к клоуну, который собирается разрушить Аргентину", - прокомментировал новость tomas_deaquino."Военная помощь от Аргентины? Вы ошиблись местом, моральная поддержка - это всё, что можно дать на данный момент", - возмутился profesor7329."То, что вы оказываете поддержку этой марионетке западного военно-промышленного комплекса, - очень плохой знак. Он разрушил собственную страну, не добившись абсолютно ничего. И мы здесь не для того, чтобы помогать кому-то, кроме самих себя", - добавил Bullenbeisser."Этот человек - наёмник, купленный США, он спровоцировал Россию, зная, что произойдёт. Сегодня его народ беспричинно страдает. Его силы держатся только за счёт поставок всевозможного оружия от США и НАТО", - подчеркнул Cargoso."Они уже достаточно дел натворили, чтобы втягивать нас в это", - написал siln4594."Он едет в Буэнос-Айрес, потому что ему есть о чём просить. Не обманывайтесь, это не из-за Милея и не из-за интереса к Аргентине, которая, когда Зеленский стал президентом, даже не знала, где Украина находится на карте", - заключил mbardo1.На выборах, прошедших в Аргентине 19 ноября, за Милея отдали голоса 56% избирателей. Во время предвыборной кампании он называл себя анархо-капиталистом и выступал за радикальные меры для оздоровления экономики страны: сократить государственные расходы и налоги, ликвидировать Центральный банк Аргентины и заменить национальную валюту (песо) — на американский доллар. Также Милей говорил о необходимости прекратить связи с "коммунистами" Китая и Бразилии. Перспективными союзниками называл США и Израиль.Милей вступит в должность с 10 декабря. 7 декабря Зеленский подтвердил телеканалу TN, что собирается посетить инаугурацию Милея.

https://ukraina.ru/20231127/1051355504.html

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новости, аргентина, украина, хавьер милей, владимир зеленский