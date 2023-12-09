Киевские каратели за сутки 10 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

США дали Украине денег всего на 2 недели боёв. Казаков о том, что будет дальше

Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков рассказал о том, как именно США дали понять, что выходят из украинского конфликта, на кого Вашингтон переложит управление и финансирование киевского режима и спрогнозировал последствия российского зимнего наступления.