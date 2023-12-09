Киевские каратели за сутки 10 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 10 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 9 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам) было выпущено 35 единиц различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 10 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил четыре обстрела из артиллерии 155 мм. На горловском - шесть обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 19 раз. Всего было выпущено 82 единицы различных боеприпасов.
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