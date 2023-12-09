Киевские каратели за сутки 10 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 09.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231209/1051873569.html
Киевские каратели за сутки 10 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Киевские каратели за сутки 10 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 09.12.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки 10 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 10 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 9 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-12-09T01:52
2023-12-09T01:52
новости
россия
обстрелы
артиллерия
всу
военные преступления
сво
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/41/1034264155_0:124:1600:1024_1920x0_80_0_0_b0c1adc2345ba9f139f504d356ec781b.jpg
Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам) было выпущено 35 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 10 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил четыре обстрела из артиллерии 155 мм. На горловском - шесть обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 19 раз. Всего было выпущено 82 единицы различных боеприпасов.
https://ukraina.ru/20231208/1051867240.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/41/1034264155_0:0:1422:1066_1920x0_80_0_0_3b2e6d44a84ce2ac445ae01bf01582de.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, обстрелы, артиллерия, всу, военные преступления, сво, днр
Новости, Россия, обстрелы, артиллерия, ВСУ, Военные преступления, СВО, ДНР

Киевские каратели за сутки 10 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

01:52 09.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия выстрел пушка
ВСУ артиллерия выстрел пушка - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 10 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 9 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам) было выпущено 35 единиц различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 10 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил четыре обстрела из артиллерии 155 мм. На горловском - шесть обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 19 раз. Всего было выпущено 82 единицы различных боеприпасов.
США дали Украине денег всего на 2 недели боёв. Казаков о том, что будет дальше - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Вчера, 17:45
США дали Украине денег всего на 2 недели боёв. Казаков о том, что будет дальшеСоветник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков рассказал о том, как именно США дали понять, что выходят из украинского конфликта, на кого Вашингтон переложит управление и финансирование киевского режима и спрогнозировал последствия российского зимнего наступления.
 
НовостиРоссияобстрелыартиллерияВСУВоенные преступленияСВОДНР
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:54"Клоун и вор": визит Зеленского вызвал недовольство в Аргентине
02:29Российских легкоатлетов не будет на Олимпиаде в Париже – World Athletics
02:07В украинском Николаеве прогремел взрыв – СМИ
01:52Киевские каратели за сутки 10 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
01:51В парламенте Болгарии подрались из-за ржавых БТРов для ВСУ
01:30ВСУ жалуются на недостаток и качество боеприпасов – Times
01:10Украину ждёт "пара напряжённых недель" – Укрэнерго
00:58Конгресс США получил запрос о 45 тыс. танковых снарядов для Израиля - Reuters
00:31 Трамп-младший: Украина уже проиграла
00:16СМИ раскрыли почему Зеленский отказался выступать перед Конгрессом США
23:56В ОПУ поощряют выдачу повесток украинцам в спортзалах
23:21В ВСУ заявили, что РФ сосредоточила у Авдеевки более 40 тыс. военнослужащих
22:55Кремль будет использовать спортсменов как оружие – Кулеба
22:35Американцы обсудили конфликт между Зеленским и Залужным и его влияние на СВО – СМИ
22:08В США считают, что Украине не удастся провести новое наступление до 2025 года
21:45Зеленский подписал "антикоррупционные" законы для выполнения рекомендаций ЕС
21:23В Киеве обвинили Януковича и Азарова в затоплении столичного метро
21:08Пушков о запрете треш-контента: Интернет не станет местом демонстрации "достижений" преступности
20:52В США могут не одобрить проект помощи Киеву до конца года - РИА Новости
20:36ЛНР предъявит иск за нанесённый Киевом ущерб
Лента новостейМолния