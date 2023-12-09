Заберем Одессу и Николаев. Политолог объяснил, что будет после победы России на Украине - 09.12.2023 Украина.ру
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Заберем Одессу и Николаев. Политолог объяснил, что будет после победы России на Украине
Заберем Одессу и Николаев. Политолог объяснил, что будет после победы России на Украине - 09.12.2023 Украина.ру
Заберем Одессу и Николаев. Политолог объяснил, что будет после победы России на Украине
После окончания конфликта на Украине Россия заберет Одессу и Николаев, а "Гуляйполе" в виде Киевской, Полтавской и Днепропетровской областей будут содержать США и Евросоюз. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
2023-12-09T05:45
2023-12-09T05:45
новости
россия
украина
сша
запад
сво
спецоперация
одесса
херсон
николаев
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К любом случае, после окончания украинского конфликта цели СВО будут достигнуты. Это освобождение Херсона, а также Одесской и Николаевской областей. И скорее всего, эти области войдут в состав России, рассказал политолог.Это будет "Укро-Сомали", где за власть будут бороться отдельные группировки. США и Евросоюз будут продолжать оказывать помощь этому "Сомали", а дальнейшая ситуация будет зависеть от того, насколько этот анклав будет управляем, добавил он.В следующем году возможна попытка переворота на Украине, когда военная верхушка захочет зафиксировать свои политические позиции. И если президент страны Владимир Зеленский по-прежнему будет не совсем адекватен, его попытаются устранить, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231207/1051830172.html
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Украина.ру
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новости, россия, украина, сша, запад, сво, спецоперация, одесса, херсон, николаев, владимир зеленский, власти украины, польша
Новости, Россия, Украина, США, Запад, СВО, Спецоперация, Одесса, Херсон, Николаев, Владимир Зеленский, власти Украины, Польша

Заберем Одессу и Николаев. Политолог объяснил, что будет после победы России на Украине

05:45 09.12.2023
 
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкИспытания на право ношения голубого берета в Самарской области
Испытания на право ношения голубого берета в Самарской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости . Николай Хижняк
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После окончания конфликта на Украине Россия заберет Одессу и Николаев, а "Гуляйполе" в виде Киевской, Полтавской и Днепропетровской областей будут содержать США и Евросоюз. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
К любом случае, после окончания украинского конфликта цели СВО будут достигнуты. Это освобождение Херсона, а также Одесской и Николаевской областей. И скорее всего, эти области войдут в состав России, рассказал политолог.
"Польша заберет себе запад Украины, куда под видом гуманитарного контингента будут введены войска. Остается некое Гуляйполе: Киевская, Полтавская и Днепропетровская области", - отметил Камкин.
Это будет "Укро-Сомали", где за власть будут бороться отдельные группировки. США и Евросоюз будут продолжать оказывать помощь этому "Сомали", а дальнейшая ситуация будет зависеть от того, насколько этот анклав будет управляем, добавил он.
В следующем году возможна попытка переворота на Украине, когда военная верхушка захочет зафиксировать свои политические позиции. И если президент страны Владимир Зеленский по-прежнему будет не совсем адекватен, его попытаются устранить, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Зубец для интервью
7 декабря, 15:39
Алексей Зубец: Даже если Зеленский весной запросит мира, Россия решит минимальную задачу СВО за годУкраина не является приоритетом для американских партий. Приоритет для них — будущее внутренней политики США, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
 
НовостиРоссияУкраинаСШАЗападСВОСпецоперацияОдессаХерсонНиколаевВладимир Зеленскийвласти УкраиныПольша
 
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