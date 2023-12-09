Заберем Одессу и Николаев. Политолог объяснил, что будет после победы России на Украине
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкИспытания на право ношения голубого берета в Самарской области
После окончания конфликта на Украине Россия заберет Одессу и Николаев, а "Гуляйполе" в виде Киевской, Полтавской и Днепропетровской областей будут содержать США и Евросоюз. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
К любом случае, после окончания украинского конфликта цели СВО будут достигнуты. Это освобождение Херсона, а также Одесской и Николаевской областей. И скорее всего, эти области войдут в состав России, рассказал политолог.
"Польша заберет себе запад Украины, куда под видом гуманитарного контингента будут введены войска. Остается некое Гуляйполе: Киевская, Полтавская и Днепропетровская области", - отметил Камкин.
Это будет "Укро-Сомали", где за власть будут бороться отдельные группировки. США и Евросоюз будут продолжать оказывать помощь этому "Сомали", а дальнейшая ситуация будет зависеть от того, насколько этот анклав будет управляем, добавил он.
В следующем году возможна попытка переворота на Украине, когда военная верхушка захочет зафиксировать свои политические позиции. И если президент страны Владимир Зеленский по-прежнему будет не совсем адекватен, его попытаются устранить, заключил собеседник Украина.ру.
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