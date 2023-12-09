https://ukraina.ru/20231209/1051832084.html

Заберем Одессу и Николаев. Политолог объяснил, что будет после победы России на Украине

Заберем Одессу и Николаев. Политолог объяснил, что будет после победы России на Украине - 09.12.2023 Украина.ру

Заберем Одессу и Николаев. Политолог объяснил, что будет после победы России на Украине

После окончания конфликта на Украине Россия заберет Одессу и Николаев, а "Гуляйполе" в виде Киевской, Полтавской и Днепропетровской областей будут содержать США и Евросоюз. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин

2023-12-09T05:45

2023-12-09T05:45

2023-12-09T05:45

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К любом случае, после окончания украинского конфликта цели СВО будут достигнуты. Это освобождение Херсона, а также Одесской и Николаевской областей. И скорее всего, эти области войдут в состав России, рассказал политолог.Это будет "Укро-Сомали", где за власть будут бороться отдельные группировки. США и Евросоюз будут продолжать оказывать помощь этому "Сомали", а дальнейшая ситуация будет зависеть от того, насколько этот анклав будет управляем, добавил он.В следующем году возможна попытка переворота на Украине, когда военная верхушка захочет зафиксировать свои политические позиции. И если президент страны Владимир Зеленский по-прежнему будет не совсем адекватен, его попытаются устранить, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231207/1051830172.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сша, запад, сво, спецоперация, одесса, херсон, николаев, владимир зеленский, власти украины, польша