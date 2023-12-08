https://ukraina.ru/20231208/1051864185.html

Макрону не удалось переубедить Обрана по вопросу вступления Украины в ЕС

Макрону не удалось переубедить Обрана по вопросу вступления Украины в ЕС - 08.12.2023 Украина.ру

Макрону не удалось переубедить Обрана по вопросу вступления Украины в ЕС

Президенту Франции Эммануэлю Макрону не удалось переубедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать вступление Украины в ЕС, передают французские СМИ после встречи лидеров двух стран 8 декабря.

2023-12-08T15:58

2023-12-08T15:58

2023-12-08T15:58

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил изданию Le Point, что Евросоюз в настоящее время "не готов и не может" принять Украину по целому ряду причин. Среди из них и то, что Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире, уточнил Орбан.Премьер Венгрии добавил, что он не собирается способствовать "плохому решению" Союза по Украине, то есть он не намерен поддерживать ее вступление в объединение.Саму встречу с президентом Франции Макроном Виктор Орбан назвал "отличной".Ранее премьер-министра Венгрии пригласили в Париж на встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем для того, чтобы достичь компромисса по вопросу присоединения Украины к ЕС. Ради этого Мишель прекратил свою поездку в Пекин и вернулся в Париж.

https://ukraina.ru/20231205/1051768466.html

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новости, виктор орбан, эммануэль макрон, ес, украина, членство