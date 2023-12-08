Макрону не удалось переубедить Обрана по вопросу вступления Украины в ЕС - 08.12.2023 Украина.ру
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Макрону не удалось переубедить Обрана по вопросу вступления Украины в ЕС
Макрону не удалось переубедить Обрана по вопросу вступления Украины в ЕС - 08.12.2023 Украина.ру
Макрону не удалось переубедить Обрана по вопросу вступления Украины в ЕС
Президенту Франции Эммануэлю Макрону не удалось переубедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать вступление Украины в ЕС, передают французские СМИ после встречи лидеров двух стран 8 декабря.
2023-12-08T15:58
2023-12-08T15:58
новости
виктор орбан
эммануэль макрон
ес
украина
членство
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил изданию Le Point, что Евросоюз в настоящее время "не готов и не может" принять Украину по целому ряду причин. Среди из них и то, что Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире, уточнил Орбан.Премьер Венгрии добавил, что он не собирается способствовать "плохому решению" Союза по Украине, то есть он не намерен поддерживать ее вступление в объединение.Саму встречу с президентом Франции Макроном Виктор Орбан назвал "отличной".Ранее премьер-министра Венгрии пригласили в Париж на встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем для того, чтобы достичь компромисса по вопросу присоединения Украины к ЕС. Ради этого Мишель прекратил свою поездку в Пекин и вернулся в Париж.
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новости, виктор орбан, эммануэль макрон, ес, украина, членство
Новости, Виктор Орбан, Эммануэль Макрон, ЕС, Украина, членство

Макрону не удалось переубедить Обрана по вопросу вступления Украины в ЕС

15:58 08.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНеформальный саммит ЕС в Чехии
Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Президенту Франции Эммануэлю Макрону не удалось переубедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать вступление Украины в ЕС, передают французские СМИ после встречи лидеров двух стран 8 декабря.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил изданию Le Point, что Евросоюз в настоящее время "не готов и не может" принять Украину по целому ряду причин. Среди из них и то, что Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире, уточнил Орбан.
Премьер Венгрии добавил, что он не собирается способствовать "плохому решению" Союза по Украине, то есть он не намерен поддерживать ее вступление в объединение.
Саму встречу с президентом Франции Макроном Виктор Орбан назвал "отличной".
Ранее премьер-министра Венгрии пригласили в Париж на встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем для того, чтобы достичь компромисса по вопросу присоединения Украины к ЕС. Ради этого Мишель прекратил свою поездку в Пекин и вернулся в Париж.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
5 декабря, 17:16
Макрон позвал Орбана уговаривать на членство Украины в ЕС – PoliticoВ Париже полагают, что лидера Венгрии все еще можно убедить поддержать вступление Украины в ЕС, пишет Politico со ссылкой на источник среди французских чиновников
 
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