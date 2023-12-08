https://ukraina.ru/20231208/1051864185.html
Макрону не удалось переубедить Обрана по вопросу вступления Украины в ЕС
Макрону не удалось переубедить Обрана по вопросу вступления Украины в ЕС - 08.12.2023 Украина.ру
Макрону не удалось переубедить Обрана по вопросу вступления Украины в ЕС
Президенту Франции Эммануэлю Макрону не удалось переубедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать вступление Украины в ЕС, передают французские СМИ после встречи лидеров двух стран 8 декабря.
2023-12-08T15:58
2023-12-08T15:58
2023-12-08T15:58
новости
виктор орбан
эммануэль макрон
ес
украина
членство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/15/1047450449_0:0:2864:1612_1920x0_80_0_0_c3a0495e641619e8f38114a6b1f1deca.jpg
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил изданию Le Point, что Евросоюз в настоящее время "не готов и не может" принять Украину по целому ряду причин. Среди из них и то, что Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире, уточнил Орбан.Премьер Венгрии добавил, что он не собирается способствовать "плохому решению" Союза по Украине, то есть он не намерен поддерживать ее вступление в объединение.Саму встречу с президентом Франции Макроном Виктор Орбан назвал "отличной".Ранее премьер-министра Венгрии пригласили в Париж на встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем для того, чтобы достичь компромисса по вопросу присоединения Украины к ЕС. Ради этого Мишель прекратил свою поездку в Пекин и вернулся в Париж.
https://ukraina.ru/20231205/1051768466.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/15/1047450449_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b05d478a3f49c42c13b451c4d4cc1b6b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, виктор орбан, эммануэль макрон, ес, украина, членство
Новости, Виктор Орбан, Эммануэль Макрон, ЕС, Украина, членство
Макрону не удалось переубедить Обрана по вопросу вступления Украины в ЕС
Президенту Франции Эммануэлю Макрону не удалось переубедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать вступление Украины в ЕС, передают французские СМИ после встречи лидеров двух стран 8 декабря.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил изданию Le Point, что Евросоюз в настоящее время "не готов и не может" принять Украину по целому ряду причин. Среди из них и то, что Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире, уточнил Орбан.
Премьер Венгрии добавил, что он не собирается способствовать "плохому решению" Союза по Украине, то есть он не намерен поддерживать ее вступление в объединение.
Саму встречу с президентом Франции Макроном Виктор Орбан назвал "отличной".
Ранее премьер-министра Венгрии пригласили в Париж на встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем для того, чтобы достичь компромисса по вопросу присоединения Украины к ЕС. Ради этого Мишель прекратил свою поездку в Пекин и вернулся в Париж.