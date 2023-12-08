Досрочное голосование на выборах президента России начнется 25 февраля - ЦИК - 08.12.2023 Украина.ру
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Досрочное голосование на выборах президента России начнется 25 февраля - ЦИК
Досрочное голосование на выборах президента России начнется 25 февраля - ЦИК - 08.12.2023 Украина.ру
Досрочное голосование на выборах президента России начнется 25 февраля - ЦИК
Досрочное голосование на президентских выборах в России начнётся 25 февраля 2024 года, результаты будут определены до 28 марта, сообщила 8 декабря секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина на заседании комиссии
2023-12-08T13:25
2023-12-08T13:27
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россия
цик
президентские выборы
совет федерации
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Совет Федерации определил дату выборов президента России. Голосование состоится 17 марта.Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Панфилова сообщила, что 8 декабря будет рассмотрен проект голосования, позволяющий голосовать в течение трех дней - 15 – 17 марта.ЦИК определит результаты выборов президента РФ не позднее 28 марта, и они будут официально опубликованы в течение трех дней после подписания протокола, уточнила Бударина.Также, согласно плану, в территориальных избирательных комиссиях установят итоги голосования не позднее 19 марта, а избирательные комиссии субъектов РФ – не позднее 21 марта.
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Новости, Россия, ЦИК, президентские выборы, Совет Федерации

Досрочное голосование на выборах президента России начнется 25 февраля - ЦИК

13:25 08.12.2023 (обновлено: 13:27 08.12.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаседание ЦИК РФ
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Досрочное голосование на президентских выборах в России начнётся 25 февраля 2024 года, результаты будут определены до 28 марта, сообщила 8 декабря секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина на заседании комиссии
"Досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта", - сообщила Бударина.
Совет Федерации определил дату выборов президента России. Голосование состоится 17 марта.
Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Панфилова сообщила, что 8 декабря будет рассмотрен проект голосования, позволяющий голосовать в течение трех дней - 15 – 17 марта.
ЦИК определит результаты выборов президента РФ не позднее 28 марта, и они будут официально опубликованы в течение трех дней после подписания протокола, уточнила Бударина.
Также, согласно плану, в территориальных избирательных комиссиях установят итоги голосования не позднее 19 марта, а избирательные комиссии субъектов РФ – не позднее 21 марта.
Встреча В.Путина с уполномоченными и представителями правозащитных организаций - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Вчера, 11:58
В ЦИК определят регионы, где можно будет проголосовать дистанционно Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента России в марте 2024 года будет применяться только в тех регионах, в которых уже есть опыт применения данной системы. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова 7 декабря на пленарном заседании Совета Федерации.
 
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