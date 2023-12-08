Досрочное голосование на выборах президента России начнется 25 февраля - ЦИК

В ЦИК определят регионы, где можно будет проголосовать дистанционно Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента России в марте 2024 года будет применяться только в тех регионах, в которых уже есть опыт применения данной системы. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова 7 декабря на пленарном заседании Совета Федерации.