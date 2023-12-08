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Досрочное голосование на выборах президента России начнется 25 февраля - ЦИК
Досрочное голосование на выборах президента России начнется 25 февраля - ЦИК - 08.12.2023 Украина.ру
Досрочное голосование на выборах президента России начнется 25 февраля - ЦИК
Досрочное голосование на президентских выборах в России начнётся 25 февраля 2024 года, результаты будут определены до 28 марта, сообщила 8 декабря секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина на заседании комиссии
2023-12-08T13:25
2023-12-08T13:25
2023-12-08T13:27
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Совет Федерации определил дату выборов президента России. Голосование состоится 17 марта.Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Панфилова сообщила, что 8 декабря будет рассмотрен проект голосования, позволяющий голосовать в течение трех дней - 15 – 17 марта.ЦИК определит результаты выборов президента РФ не позднее 28 марта, и они будут официально опубликованы в течение трех дней после подписания протокола, уточнила Бударина.Также, согласно плану, в территориальных избирательных комиссиях установят итоги голосования не позднее 19 марта, а избирательные комиссии субъектов РФ – не позднее 21 марта.
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Новости, Россия, ЦИК, президентские выборы, Совет Федерации
Досрочное голосование на выборах президента России начнется 25 февраля - ЦИК
13:25 08.12.2023 (обновлено: 13:27 08.12.2023)
Досрочное голосование на президентских выборах в России начнётся 25 февраля 2024 года, результаты будут определены до 28 марта, сообщила 8 декабря секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина на заседании комиссии
"Досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта", - сообщила Бударина.
Совет Федерации определил дату выборов президента России. Голосование состоится 17 марта.
Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Панфилова сообщила, что 8 декабря будет рассмотрен проект голосования, позволяющий голосовать в течение трех дней - 15 – 17 марта.
ЦИК определит результаты выборов президента РФ не позднее 28 марта, и они будут официально опубликованы в течение трех дней после подписания протокола, уточнила Бударина.
Также, согласно плану, в территориальных избирательных комиссиях установят итоги голосования не позднее 19 марта, а избирательные комиссии субъектов РФ – не позднее 21 марта.