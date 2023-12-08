https://ukraina.ru/20231208/1051854041.html

Украина напоминает загнанную лошадь, США её сменят на переправе - Шеремет

Украина напоминает загнанную лошадь, США её сменят на переправе - Шеремет - 08.12.2023 Украина.ру

Украина напоминает загнанную лошадь, США её сменят на переправе - Шеремет

Для США Украина превратилась в загнанную лошадь, которую с лёгкостью сменят на переправе, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом 8 декабря сообщили журналисты РИА Новости

2023-12-08T10:47

2023-12-08T10:47

2023-12-08T10:47

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По его мнению, самой роковой ошибкой для Украины стало то, что они решили разменять "дружеские и братские отношения с Россией на американские подачки и крошки с заморского барского стола“.Современная Украина утратила право именоваться государством, считает Шеремет. От суверенной формы страны у киевского режима остался лишь аппарат силового принуждения, управляемый извне, который ненавидит и игнорирует оставшееся население, пояснил он."Поэтому для них подходит другое определение - это "образование", с приставкой "злокачественное". И наша задача - в кратчайшие сроки самыми современными инструментами победить эту нацистскую напасть хирургическим путем, тем самым максимально сохранить жизни и здоровье наших людей", - добавил Шеремет.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, шеремет, сша