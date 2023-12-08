Украина напоминает загнанную лошадь, США её сменят на переправе - Шеремет - 08.12.2023 Украина.ру
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Украина напоминает загнанную лошадь, США её сменят на переправе - Шеремет
Украина напоминает загнанную лошадь, США её сменят на переправе - Шеремет - 08.12.2023 Украина.ру
Украина напоминает загнанную лошадь, США её сменят на переправе - Шеремет
Для США Украина превратилась в загнанную лошадь, которую с лёгкостью сменят на переправе, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом 8 декабря сообщили журналисты РИА Новости
2023-12-08T10:47
2023-12-08T10:47
новости
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украина
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По его мнению, самой роковой ошибкой для Украины стало то, что они решили разменять "дружеские и братские отношения с Россией на американские подачки и крошки с заморского барского стола“.Современная Украина утратила право именоваться государством, считает Шеремет. От суверенной формы страны у киевского режима остался лишь аппарат силового принуждения, управляемый извне, который ненавидит и игнорирует оставшееся население, пояснил он."Поэтому для них подходит другое определение - это "образование", с приставкой "злокачественное". И наша задача - в кратчайшие сроки самыми современными инструментами победить эту нацистскую напасть хирургическим путем, тем самым максимально сохранить жизни и здоровье наших людей", - добавил Шеремет.
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Новости, Россия, Украина, Шеремет, США

Украина напоминает загнанную лошадь, США её сменят на переправе - Шеремет

10:47 08.12.2023
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Для США Украина превратилась в загнанную лошадь, которую с лёгкостью сменят на переправе, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом 8 декабря сообщили журналисты РИА Новости
"Для американцев Украина - загнанная лошадь, которая выдохлась в своем порыве навредить России, и поэтому они с легкостью сменят её на переправе", - сказал Шеремет.
По его мнению, самой роковой ошибкой для Украины стало то, что они решили разменять "дружеские и братские отношения с Россией на американские подачки и крошки с заморского барского стола“.
Современная Украина утратила право именоваться государством, считает Шеремет. От суверенной формы страны у киевского режима остался лишь аппарат силового принуждения, управляемый извне, который ненавидит и игнорирует оставшееся население, пояснил он.
"Поэтому для них подходит другое определение - это "образование", с приставкой "злокачественное". И наша задача - в кратчайшие сроки самыми современными инструментами победить эту нацистскую напасть хирургическим путем, тем самым максимально сохранить жизни и здоровье наших людей", - добавил Шеремет.
капитолий - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
08:26
Американских денег пока не будет. Почему Сенат отказал Киеву в помощиСенат провалил голосовании о выделении финансовой помощи Киеву. Это было ожидаемо, настолько, что Зеленский даже отменил свое видео-выступление перед дорогими западными партнерами.
 
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