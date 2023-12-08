https://ukraina.ru/20231208/1051852434.html

Медведев предупредил о реальной угрозе Третьей мировой войны

Медведев предупредил о реальной угрозе Третьей мировой войны - 08.12.2023 Украина.ру

Медведев предупредил о реальной угрозе Третьей мировой войны

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 8 декабря в своем телеграм-канале предупредил об угрозе Третьей мировой войны из-за НАТО

2023-12-08T10:17

2023-12-08T10:17

2023-12-08T10:17

третья мировая война

новости

дмитрий медведев

нато

россия

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"Никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальна угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в Третью мировую", - написал он.На днях президент США Джо Байден во время обращения к Конгрессу указал, что после достижения целей спецоперации на Украине Россия якобы может атаковать страны, входящие в Организацию Североатлантического договора.В Кремле выразили сожаление по поводу того, что руководство США "продолжает свою привычку использовать Россию как инструмент в своих внутренних делах". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это "досадной практикой" и выразил надежду, что среди американских конгрессменов достаточно "людей с трезвым умом, которые понимают, что это не что иное, как абсолютная демонизация России".

https://ukraina.ru/20231201/1051632917.html

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третья мировая война, новости, дмитрий медведев, нато, россия