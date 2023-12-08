Медведев предупредил о реальной угрозе Третьей мировой войны - 08.12.2023 Украина.ру
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Медведев предупредил о реальной угрозе Третьей мировой войны
Медведев предупредил о реальной угрозе Третьей мировой войны - 08.12.2023 Украина.ру
Медведев предупредил о реальной угрозе Третьей мировой войны
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 8 декабря в своем телеграм-канале предупредил об угрозе Третьей мировой войны из-за НАТО
2023-12-08T10:17
2023-12-08T10:17
третья мировая война
новости
дмитрий медведев
нато
россия
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"Никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальна угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в Третью мировую", - написал он.На днях президент США Джо Байден во время обращения к Конгрессу указал, что после достижения целей спецоперации на Украине Россия якобы может атаковать страны, входящие в Организацию Североатлантического договора.В Кремле выразили сожаление по поводу того, что руководство США "продолжает свою привычку использовать Россию как инструмент в своих внутренних делах". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это "досадной практикой" и выразил надежду, что среди американских конгрессменов достаточно "людей с трезвым умом, которые понимают, что это не что иное, как абсолютная демонизация России".
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третья мировая война, новости, дмитрий медведев, нато, россия
третья мировая война, Новости, Дмитрий Медведев, НАТО, Россия

Медведев предупредил о реальной угрозе Третьей мировой войны

10:17 08.12.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 8 декабря в своем телеграм-канале предупредил об угрозе Третьей мировой войны из-за НАТО
"Никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальна угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в Третью мировую", - написал он.
На днях президент США Джо Байден во время обращения к Конгрессу указал, что после достижения целей спецоперации на Украине Россия якобы может атаковать страны, входящие в Организацию Североатлантического договора.
В Кремле выразили сожаление по поводу того, что руководство США "продолжает свою привычку использовать Россию как инструмент в своих внутренних делах". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это "досадной практикой" и выразил надежду, что среди американских конгрессменов достаточно "людей с трезвым умом, которые понимают, что это не что иное, как абсолютная демонизация России".
Россия и Германия, флаги - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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Эксперт из Германии о том, как народная дипломатия успокоит взбесившийся мир, летящий к Третьей мировойНародная дипломатия может объединить Германию и Россию и успокоить взбесившийся мир, который летит к пропасти Третьей мировой войны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-депутат бундестага, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт
 
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