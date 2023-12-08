Белоруссия преодолела самый сложный этап внешнего давления - премьер - 08.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231208/1051851910.html
Белоруссия преодолела самый сложный этап внешнего давления - премьер
Белоруссия преодолела самый сложный этап внешнего давления - премьер - 08.12.2023 Украина.ру
Белоруссия преодолела самый сложный этап внешнего давления - премьер
Белоруссия в условиях западных санкций сумела преодолеть самый сложный этап внешнего давления. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко на переговорах с вьетнамским коллегой Фам Минь Чинем, сообщает 8 декабря пресс-служба белорусского правительства
2023-12-08T09:20
2023-12-08T09:44
белоруссия
вьетнам
новости
санкции
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102656/20/1026562027_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_68919a94a26824f044d73263fee1bd99.jpg
По его словам, страна смогла обеспечить устойчивость экономики и выстроить новые логистические цепочки для экспорта своих товаров. При этом он отметил, что на сегодняшний день Белоруссия и Вьетнам существуют в новых геополитических реалиях.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что белорусы и тайцы могут вместе искать решения "для наиострейших мировых вопросов мира и безопасности". По мнению главы республики, Минск и Бангкок "имеют большой потенциал сотрудничества как в экономической, политической и гуманитарной сферах, так и на международных площадках, прежде всего в ООН и АСЕАН".
https://ukraina.ru/20231201/1051673108.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102656/20/1026562027_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_9ddf03b330af3d1f1edc7b8ff5f88120.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
белоруссия, вьетнам, новости, санкции, политика
Белоруссия, Вьетнам, Новости, санкции, политика

Белоруссия преодолела самый сложный этап внешнего давления - премьер

09:20 08.12.2023 (обновлено: 09:44 08.12.2023)
 
© Santa Fe Relocation Services / flickr
© Santa Fe Relocation Services / flickr
Читать в
Белоруссия в условиях западных санкций сумела преодолеть самый сложный этап внешнего давления. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко на переговорах с вьетнамским коллегой Фам Минь Чинем, сообщает 8 декабря пресс-служба белорусского правительства
По его словам, страна смогла обеспечить устойчивость экономики и выстроить новые логистические цепочки для экспорта своих товаров.
При этом он отметил, что на сегодняшний день Белоруссия и Вьетнам существуют в новых геополитических реалиях.
"Буквально на наших глазах привычная система международных отношений трансформируется в новый миропорядок. Появляются и заявляют о себе новые игроки на международной арене, растет влияние, в первую очередь, региональных организаций", — пояснил премьер.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что белорусы и тайцы могут вместе искать решения "для наиострейших мировых вопросов мира и безопасности". По мнению главы республики, Минск и Бангкок "имеют большой потенциал сотрудничества как в экономической, политической и гуманитарной сферах, так и на международных площадках, прежде всего в ООН и АСЕАН".
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
1 декабря, 16:13
Вучич назвал Белоруссию дружественной и пообещал встретиться с ЛукашенкоЗаявление Вучича последовало после призыва Лукашенко "разобраться в политике, которую власти Сербии проводят в отношении Белоруссии
 
БелоруссияВьетнамНовостисанкцииполитика
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:06На Украине без денег США уже в январе начнутся проблемы с соцвыплатами - Азаров
10:04The Telegraph признал возможность победы России в украинском конфликте
09:37Борис Джонсон, биография
09:31Су-25 нанесли удар ракетами по подразделениям ВСУ на Донецком направлении – МО
09:20Белоруссия преодолела самый сложный этап внешнего давления - премьер
09:04Возгорание газопровода в Керчи затронуло около 30 тысяч жителей
09:02FT: в Евросоюзе готовят законопроект против поставщиков газа из России и Белоруссии
09:00Торг Байдена с республиканцами, людоедские комментарии. Главное на Украине на утро 8 декабря
08:56Утро в украинской столице началось со взрывов
08:47В Киеве гремят взрывы, воздушная тревога почти на всей Украине
08:44Страсти по "Западной Гайане" и юбилей Доктрины Монро
08:41США хотят поставить Россию перед выбором - замсоветника Байдена
08:31Воздушная тревога охватила уже почти всю Украину, в Харьковской области вновь взрывы
08:26Американских денег пока не будет. Почему Сенат отказал Киеву в помощи
08:20Эксперт рассказал о больших возможностях развития торговли между РФ и КНР
08:06"На запад": воздушную тревогу объявили уже в девяти областях Украины
08:00В круглосуточном режиме. Кто и как ремонтирует технику российской армии в условиях СВО
08:00Украинский политолог заявил о катастрофе из-за планов Киева выйти к границам 1991 года
07:53"Вторая волна": воздушную тревогу объявили в пяти областях востока Украины
07:46Зеленского делают для Запада отщепенцем. Как устроена современная пропаганда
Лента новостейМолния