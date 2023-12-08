https://ukraina.ru/20231208/1051851910.html

Белоруссия преодолела самый сложный этап внешнего давления - премьер

Белоруссия преодолела самый сложный этап внешнего давления - премьер - 08.12.2023 Украина.ру

Белоруссия преодолела самый сложный этап внешнего давления - премьер

Белоруссия в условиях западных санкций сумела преодолеть самый сложный этап внешнего давления. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко на переговорах с вьетнамским коллегой Фам Минь Чинем, сообщает 8 декабря пресс-служба белорусского правительства

2023-12-08T09:20

2023-12-08T09:20

2023-12-08T09:44

белоруссия

вьетнам

новости

санкции

политика

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По его словам, страна смогла обеспечить устойчивость экономики и выстроить новые логистические цепочки для экспорта своих товаров. При этом он отметил, что на сегодняшний день Белоруссия и Вьетнам существуют в новых геополитических реалиях.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что белорусы и тайцы могут вместе искать решения "для наиострейших мировых вопросов мира и безопасности". По мнению главы республики, Минск и Бангкок "имеют большой потенциал сотрудничества как в экономической, политической и гуманитарной сферах, так и на международных площадках, прежде всего в ООН и АСЕАН".

https://ukraina.ru/20231201/1051673108.html

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белоруссия, вьетнам, новости, санкции, политика