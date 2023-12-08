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Белоруссия преодолела самый сложный этап внешнего давления - премьер
Белоруссия преодолела самый сложный этап внешнего давления - премьер - 08.12.2023 Украина.ру
Белоруссия преодолела самый сложный этап внешнего давления - премьер
Белоруссия в условиях западных санкций сумела преодолеть самый сложный этап внешнего давления. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко на переговорах с вьетнамским коллегой Фам Минь Чинем, сообщает 8 декабря пресс-служба белорусского правительства
2023-12-08T09:20
2023-12-08T09:20
2023-12-08T09:44
белоруссия
вьетнам
новости
санкции
политика
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По его словам, страна смогла обеспечить устойчивость экономики и выстроить новые логистические цепочки для экспорта своих товаров. При этом он отметил, что на сегодняшний день Белоруссия и Вьетнам существуют в новых геополитических реалиях.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что белорусы и тайцы могут вместе искать решения "для наиострейших мировых вопросов мира и безопасности". По мнению главы республики, Минск и Бангкок "имеют большой потенциал сотрудничества как в экономической, политической и гуманитарной сферах, так и на международных площадках, прежде всего в ООН и АСЕАН".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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белоруссия, вьетнам, новости, санкции, политика
Белоруссия, Вьетнам, Новости, санкции, политика
Белоруссия преодолела самый сложный этап внешнего давления - премьер
09:20 08.12.2023 (обновлено: 09:44 08.12.2023)
Белоруссия в условиях западных санкций сумела преодолеть самый сложный этап внешнего давления. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко на переговорах с вьетнамским коллегой Фам Минь Чинем, сообщает 8 декабря пресс-служба белорусского правительства
По его словам, страна смогла обеспечить устойчивость экономики и выстроить новые логистические цепочки для экспорта своих товаров.
При этом он отметил, что на сегодняшний день Белоруссия и Вьетнам существуют в новых геополитических реалиях.
"Буквально на наших глазах привычная система международных отношений трансформируется в новый миропорядок. Появляются и заявляют о себе новые игроки на международной арене, растет влияние, в первую очередь, региональных организаций", — пояснил премьер.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что белорусы и тайцы могут вместе искать решения "для наиострейших мировых вопросов мира и безопасности". По мнению главы республики, Минск и Бангкок "имеют большой потенциал сотрудничества как в экономической, политической и гуманитарной сферах, так и на международных площадках, прежде всего в ООН и АСЕАН".