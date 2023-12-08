Возгорание газопровода в Керчи затронуло около 30 тысяч жителей - 08.12.2023 Украина.ру
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Возгорание газопровода в Керчи затронуло около 30 тысяч жителей
Возгорание газопровода в Керчи затронуло около 30 тысяч жителей - 08.12.2023 Украина.ру
Возгорание газопровода в Керчи затронуло около 30 тысяч жителей
В Керчи в ночь на 8 декабря произошло возгорание газопровода, оно уже ликвидировано, от централизованного газоснабжения временно отключено около 30 тысяч человек. Об этом со ссылкой на экстренные службы города сообщает РИА Новости
2023-12-08T09:04
2023-12-08T09:30
россия
керчь
газопровод
пожар
коммунальное хозяйство
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Ночное возгорание произошло на газопроводе среднего давления на улице генерала Петрова."Ликвидация пожара произошла в 06:00 утра (мск). В результате пожара от газоснабжения отключено около 30 тысяч жителей", - уточнили в коммунальных службах города.Причины возгорания устанавливаются, в настоящее время на газопроводе идут восстановительные работы.
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россия, керчь, газопровод, пожар, коммунальное хозяйство
Россия, Керчь, газопровод, пожар, коммунальное хозяйство

Возгорание газопровода в Керчи затронуло около 30 тысяч жителей

09:04 08.12.2023 (обновлено: 09:30 08.12.2023)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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В Керчи в ночь на 8 декабря произошло возгорание газопровода, оно уже ликвидировано, от централизованного газоснабжения временно отключено около 30 тысяч человек. Об этом со ссылкой на экстренные службы города сообщает РИА Новости
Ночное возгорание произошло на газопроводе среднего давления на улице генерала Петрова.
"Ликвидация пожара произошла в 06:00 утра (мск). В результате пожара от газоснабжения отключено около 30 тысяч жителей", - уточнили в коммунальных службах города.
Причины возгорания устанавливаются, в настоящее время на газопроводе идут восстановительные работы.
Строительство участка газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
09:02
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РоссияКерчьгазопроводпожаркоммунальное хозяйство
 
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