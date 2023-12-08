https://ukraina.ru/20231208/1051851218.html

Возгорание газопровода в Керчи затронуло около 30 тысяч жителей

Возгорание газопровода в Керчи затронуло около 30 тысяч жителей - 08.12.2023 Украина.ру

Возгорание газопровода в Керчи затронуло около 30 тысяч жителей

В Керчи в ночь на 8 декабря произошло возгорание газопровода, оно уже ликвидировано, от централизованного газоснабжения временно отключено около 30 тысяч человек. Об этом со ссылкой на экстренные службы города сообщает РИА Новости

2023-12-08T09:04

2023-12-08T09:04

2023-12-08T09:30

россия

керчь

газопровод

пожар

коммунальное хозяйство

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Ночное возгорание произошло на газопроводе среднего давления на улице генерала Петрова."Ликвидация пожара произошла в 06:00 утра (мск). В результате пожара от газоснабжения отключено около 30 тысяч жителей", - уточнили в коммунальных службах города.Причины возгорания устанавливаются, в настоящее время на газопроводе идут восстановительные работы.

https://ukraina.ru/20231208/1051850962.html

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россия, керчь, газопровод, пожар, коммунальное хозяйство