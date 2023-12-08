В Киеве гремят взрывы, воздушная тревога почти на всей Украине - 08.12.2023 Украина.ру
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В Киеве гремят взрывы, воздушная тревога почти на всей Украине
В Киеве гремят взрывы, воздушная тревога почти на всей Украине - 08.12.2023 Украина.ру
В Киеве гремят взрывы, воздушная тревога почти на всей Украине
В Киеве работает ПВО и гремят взрывы, воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов объявлена в 14 областях Украины и на территориях Запорожской и Херсонской областей, временно подконтрольных киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 08:40 мск 8 декабря
2023-12-08T08:47
2023-12-08T08:47
новости
украина
киев
взрыв
воздушная тревога
ракеты
сво
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"На окраинах Киева работает ПВО... Не снимайте работу наших сил ПВО! Не помогайте врагу!" - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 08:39 мск.Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой областях.Украинские телеграм-каналы сообщают о массовых пролётах крылатых ракет."Вероятные пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС", - также отмечается в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 04:22 мск.Ранее воздушная тревога уже объявлялась в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях и на временно подконтрольной Киеву территории Запорожья. Сообщалось о серии мощных взрывов в Харькове, которые повторились во время "второй волны".Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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новости, украина, киев, взрыв, воздушная тревога, ракеты, сво
Новости, Украина, Киев, взрыв, воздушная тревога, ракеты, СВО

В Киеве гремят взрывы, воздушная тревога почти на всей Украине

08:47 08.12.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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В Киеве работает ПВО и гремят взрывы, воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов объявлена в 14 областях Украины и на территориях Запорожской и Херсонской областей, временно подконтрольных киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 08:40 мск 8 декабря
"На окраинах Киева работает ПВО... Не снимайте работу наших сил ПВО! Не помогайте врагу!" - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 08:39 мск.
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой областях.
Украинские телеграм-каналы сообщают о массовых пролётах крылатых ракет.
"Вероятные пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС", - также отмечается в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 04:22 мск.
Ранее воздушная тревога уже объявлялась в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях и на временно подконтрольной Киеву территории Запорожья. Сообщалось о серии мощных взрывов в Харькове, которые повторились во время "второй волны".
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
капитолий - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
08:26
Американских денег пока не будет. Почему Сенат отказал Киеву в помощиСенат провалил голосовании о выделении финансовой помощи Киеву. Это было ожидаемо, настолько, что Зеленский даже отменил свое видео-выступление перед дорогими западными партнерами.
 
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