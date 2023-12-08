https://ukraina.ru/20231208/1051850443.html

В Киеве гремят взрывы, воздушная тревога почти на всей Украине

В Киеве гремят взрывы, воздушная тревога почти на всей Украине - 08.12.2023 Украина.ру

В Киеве гремят взрывы, воздушная тревога почти на всей Украине

В Киеве работает ПВО и гремят взрывы, воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов объявлена в 14 областях Украины и на территориях Запорожской и Херсонской областей, временно подконтрольных киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 08:40 мск 8 декабря

2023-12-08T08:47

2023-12-08T08:47

2023-12-08T08:47

новости

украина

киев

взрыв

воздушная тревога

ракеты

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/18/1046540117_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_b85b8a96e1bd7854d979d289621e6851.jpg

"На окраинах Киева работает ПВО... Не снимайте работу наших сил ПВО! Не помогайте врагу!" - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 08:39 мск.Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой областях.Украинские телеграм-каналы сообщают о массовых пролётах крылатых ракет."Вероятные пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС", - также отмечается в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 04:22 мск.Ранее воздушная тревога уже объявлялась в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях и на временно подконтрольной Киеву территории Запорожья. Сообщалось о серии мощных взрывов в Харькове, которые повторились во время "второй волны".Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231208/1051848523.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, взрыв, воздушная тревога, ракеты, сво