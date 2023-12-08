https://ukraina.ru/20231208/1051849078.html
Украинский политолог заявил о катастрофе из-за планов Киева выйти к границам 1991 года
Украинский политолог заявил о катастрофе из-за планов Киева выйти к границам 1991 года - 08.12.2023 Украина.ру
Украинский политолог заявил о катастрофе из-за планов Киева выйти к границам 1991 года
Политолог и глава фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко 7 декабря в интервью Youtube-каналу "Да это так" заявил, что неспособность Киева реализовать план по выходу к границам 1991 года приведет к катастрофе
2023-12-08T08:00
2023-12-08T08:00
2023-12-08T08:18
граница
новости
политика
план
киев
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Он отметил, что украинские власти озвучивали лишь общие лозунги и фразы.По его мнению, в случае, если данный лозунг будет невоплотим, то станет катастрофическим для Украины.Бондаренко также добавил, что Украина столкнется с такими проблемами, как депопуляция, раскол общества и потеря территорий. Он выразил мнение, что данные факторы будут "аукаться" Киеву десятилетиями.
https://ukraina.ru/20231205/1051750507.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
граница, новости, политика, план, киев
граница, Новости, политика, план, Киев
Украинский политолог заявил о катастрофе из-за планов Киева выйти к границам 1991 года
08:00 08.12.2023 (обновлено: 08:18 08.12.2023)
Политолог и глава фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко 7 декабря в интервью Youtube-каналу "Да это так" заявил, что неспособность Киева реализовать план по выходу к границам 1991 года приведет к катастрофе