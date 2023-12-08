https://ukraina.ru/20231208/1051849078.html

Украинский политолог заявил о катастрофе из-за планов Киева выйти к границам 1991 года

Украинский политолог заявил о катастрофе из-за планов Киева выйти к границам 1991 года - 08.12.2023 Украина.ру

Украинский политолог заявил о катастрофе из-за планов Киева выйти к границам 1991 года

Политолог и глава фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко 7 декабря в интервью Youtube-каналу "Да это так" заявил, что неспособность Киева реализовать план по выходу к границам 1991 года приведет к катастрофе

2023-12-08T08:00

2023-12-08T08:00

2023-12-08T08:18

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Он отметил, что украинские власти озвучивали лишь общие лозунги и фразы.По его мнению, в случае, если данный лозунг будет невоплотим, то станет катастрофическим для Украины.Бондаренко также добавил, что Украина столкнется с такими проблемами, как депопуляция, раскол общества и потеря территорий. Он выразил мнение, что данные факторы будут "аукаться" Киеву десятилетиями.

https://ukraina.ru/20231205/1051750507.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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граница, новости, политика, план, киев