Украинский политолог заявил о катастрофе из-за планов Киева выйти к границам 1991 года - 08.12.2023 Украина.ру
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Украинский политолог заявил о катастрофе из-за планов Киева выйти к границам 1991 года
Украинский политолог заявил о катастрофе из-за планов Киева выйти к границам 1991 года - 08.12.2023 Украина.ру
Украинский политолог заявил о катастрофе из-за планов Киева выйти к границам 1991 года
Политолог и глава фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко 7 декабря в интервью Youtube-каналу "Да это так" заявил, что неспособность Киева реализовать план по выходу к границам 1991 года приведет к катастрофе
2023-12-08T08:00
2023-12-08T08:18
граница
новости
политика
план
киев
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Он отметил, что украинские власти озвучивали лишь общие лозунги и фразы.По его мнению, в случае, если данный лозунг будет невоплотим, то станет катастрофическим для Украины.Бондаренко также добавил, что Украина столкнется с такими проблемами, как депопуляция, раскол общества и потеря территорий. Он выразил мнение, что данные факторы будут "аукаться" Киеву десятилетиями.
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граница, новости, политика, план, киев
граница, Новости, политика, план, Киев

Украинский политолог заявил о катастрофе из-за планов Киева выйти к границам 1991 года

08:00 08.12.2023 (обновлено: 08:18 08.12.2023)
 
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- РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Политолог и глава фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко 7 декабря в интервью Youtube-каналу "Да это так" заявил, что неспособность Киева реализовать план по выходу к границам 1991 года приведет к катастрофе
Он отметил, что украинские власти озвучивали лишь общие лозунги и фразы.

"Только границы 1991-го года и ничего другого, никаких компромиссов, но это не план — это лозунг, это призыв", — указал эксперт.

По его мнению, в случае, если данный лозунг будет невоплотим, то станет катастрофическим для Украины.
Бондаренко также добавил, что Украина столкнется с такими проблемами, как депопуляция, раскол общества и потеря территорий. Он выразил мнение, что данные факторы будут "аукаться" Киеву десятилетиями.
Украина и Россия договорились о возвращении заблокированных фур - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
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Словакия разблокировала границу с УкраинойРешение открыть границу украинским фурам было принято вечером 4 декабря, сообщает Государственная пограничная служба Украины
 
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