https://ukraina.ru/20231208/1051848415.html

"Вторая волна": воздушную тревогу объявили в пяти областях востока Украины

"Вторая волна": воздушную тревогу объявили в пяти областях востока Украины - 08.12.2023 Украина.ру

"Вторая волна": воздушную тревогу объявили в пяти областях востока Украины

Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в пяти областях востока Украины, а также на территории Запорожской области, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 07:40 мск 8 декабря

2023-12-08T07:53

2023-12-08T07:53

2023-12-08T07:53

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украина

воздушная тревога

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"Вероятные пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС", - также сообщается в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 04:22 мск.Ранее воздушная тревога уже объявлялась в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях и на временно подконтрольной Киеву территории Запорожья.Сообщалось о серии мощных взрывов в Харькове.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231208/1051828055.html

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2023

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новости, украина, воздушная тревога, сво