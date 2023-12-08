"Вторая волна": воздушную тревогу объявили в пяти областях востока Украины - 08.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231208/1051848415.html
"Вторая волна": воздушную тревогу объявили в пяти областях востока Украины
"Вторая волна": воздушную тревогу объявили в пяти областях востока Украины - 08.12.2023 Украина.ру
"Вторая волна": воздушную тревогу объявили в пяти областях востока Украины
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в пяти областях востока Украины, а также на территории Запорожской области, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 07:40 мск 8 декабря
2023-12-08T07:53
2023-12-08T07:53
новости
украина
воздушная тревога
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/09/1040666008_0:0:1112:626_1920x0_80_0_0_4a016a87ccad22967bab8bc48c89d96c.jpg
"Вероятные пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС", - также сообщается в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 04:22 мск.Ранее воздушная тревога уже объявлялась в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях и на временно подконтрольной Киеву территории Запорожья.Сообщалось о серии мощных взрывов в Харькове.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231208/1051828055.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/09/1040666008_0:0:844:633_1920x0_80_0_0_f115ebcd8f86e875619e3938988be55f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, воздушная тревога, сво
Новости, Украина, воздушная тревога, СВО

"Вторая волна": воздушную тревогу объявили в пяти областях востока Украины

07:53 08.12.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение авиаударов Ту-95МС крылатыми ракетами ХА-101 по объектам террористов в Сирии
Нанесение авиаударов Ту-95МС крылатыми ракетами ХА-101 по объектам террористов в Сирии
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в пяти областях востока Украины, а также на территории Запорожской области, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 07:40 мск 8 декабря
"Вероятные пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС", - также сообщается в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 04:22 мск.
Ранее воздушная тревога уже объявлялась в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях и на временно подконтрольной Киеву территории Запорожья.
Сообщалось о серии мощных взрывов в Харькове.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
- РИА Новости, 1920, 08.12.2023
07:19
Чего хотят русские? В Киеве размышляют, чем всё закончится и завещают войну внукамРоссия не ставит своей целью на данном этапе ликвидацию украинской государственности, а это означает, что чем бы не закончился нынешний конфликт, через поколение неминуема новая российско-украинская война, считает украинский военный эксперт Петр Черник.
 
НовостиУкраинавоздушная тревогаСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:31Воздушная тревога охватила уже почти всю Украину, в Харьковской области вновь взрывы
08:26Американских денег пока не будет. Почему Сенат отказал Киеву в помощи
08:20Эксперт рассказал о больших возможностях развития торговли между РФ и КНР
08:06"На запад": воздушную тревогу объявили уже в девяти областях Украины
08:00В круглосуточном режиме. Кто и как ремонтирует технику российской армии в условиях СВО
08:00Украинский политолог заявил о катастрофе из-за планов Киева выйти к границам 1991 года
07:53"Вторая волна": воздушную тревогу объявили в пяти областях востока Украины
07:46Зеленского делают для Запада отщепенцем. Как устроена современная пропаганда
07:39Посольство США в Ираке подверглось ракетному обстрелу - СМИ
07:36Главу "Железных дорог Донбасса" задержали за злоупотребления полномочиями – ФСБ
07:22Белый Дом может ужесточить миграционное законодательство в обмен на помощь Киеву – Reuters
07:20Глава МИД Британии понадеялся, что США не свернут поддержку Украины
07:19Чего хотят русские? В Киеве размышляют, чем всё закончится и завещают войну внукам
07:10Российские дроны уничтожили украинских военных в укрытии под Артемовском
07:09Почему они в шоке? В Европе нарастает паника
06:51Артиллеристы ЦВО обстреляли позиции ВСУ под Красным Лиманом агитлистовками – МО
06:39Йохан Бекман: Когда ВСУ потерпят крах, хитрая Финляндия двойным ударом будет защищать США от России
06:33США в три раза нарастили покупки урана из России
06:29Владимир Евсеев: Россия подходит к водоразделу, чтобы загнать ВСУ в Краматорск и ударить по ним на юге
06:20Юрий Кнутов: После Авдеевки ВС РФ понадобится мощный "зонтик", чтобы зачистить посадки от мобильных ВСУ
Лента новостейМолния