"Вторая волна": воздушную тревогу объявили в пяти областях востока Украины
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение авиаударов Ту-95МС крылатыми ракетами ХА-101 по объектам террористов в Сирии
© Пресс-служба Минобороны РФ
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в пяти областях востока Украины, а также на территории Запорожской области, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 07:40 мск 8 декабря
"Вероятные пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС", - также сообщается в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 04:22 мск.
Ранее воздушная тревога уже объявлялась в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях и на временно подконтрольной Киеву территории Запорожья.
Сообщалось о серии мощных взрывов в Харькове.
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