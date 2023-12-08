https://ukraina.ru/20231208/1051847569.html

Белый Дом может ужесточить миграционное законодательство в обмен на помощь Киеву – Reuters

Белый Дом может ужесточить миграционное законодательство в обмен на помощь Киеву – Reuters - 08.12.2023 Украина.ру

Белый Дом может ужесточить миграционное законодательство в обмен на помощь Киеву – Reuters

Администрация президента США Джо Байдена готова пойти на некоторое ужесточение миграционного законодательства, чтобы убедить республиканцев разблокировать законопроект о помощи Украине. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает агентство Reuters

2023-12-08T07:22

2023-12-08T07:22

2023-12-08T07:22

новости

сша

белый дом

конгресс сша

украина

военная помощь

миграция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103334/43/1033344351_0:313:6000:3688_1920x0_80_0_0_3aacd9a5b84c925debc3724bff66b922.jpg

Отмечается, что Белый дом готов повысить стандарты первичной проверки при предоставлении убежища. Также может быть рассмотрена возможность введения положения о "безопасной третьей стране" для возможности отказывать в предоставлении убежища мигрантам, следующим через другую страну на пути в США.В компромиссном соглашении также могут расширить географию ускоренной процедуры депортации, действие которой распространят на всю страну, а не только на границу, как сейчас.Напомним, что Конгресс отказывается утверждать запрос администрации США на ассигнование дополнительных средств в помощь Украине, увязав решение этого вопроса с согласованием радикальной погранично-миграционной реформы.По словам координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джона Кирби, у США на решение этого вопроса осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Украине будут исчерпаны.

https://ukraina.ru/20231207/1051839185.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, белый дом, конгресс сша, украина, военная помощь, миграция