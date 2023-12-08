https://ukraina.ru/20231208/1051847569.html
Белый Дом может ужесточить миграционное законодательство в обмен на помощь Киеву – Reuters
Белый Дом может ужесточить миграционное законодательство в обмен на помощь Киеву – Reuters - 08.12.2023 Украина.ру
Белый Дом может ужесточить миграционное законодательство в обмен на помощь Киеву – Reuters
Администрация президента США Джо Байдена готова пойти на некоторое ужесточение миграционного законодательства, чтобы убедить республиканцев разблокировать законопроект о помощи Украине. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает агентство Reuters
2023-12-08T07:22
2023-12-08T07:22
2023-12-08T07:22
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белый дом
конгресс сша
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военная помощь
миграция
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Отмечается, что Белый дом готов повысить стандарты первичной проверки при предоставлении убежища. Также может быть рассмотрена возможность введения положения о "безопасной третьей стране" для возможности отказывать в предоставлении убежища мигрантам, следующим через другую страну на пути в США.В компромиссном соглашении также могут расширить географию ускоренной процедуры депортации, действие которой распространят на всю страну, а не только на границу, как сейчас.Напомним, что Конгресс отказывается утверждать запрос администрации США на ассигнование дополнительных средств в помощь Украине, увязав решение этого вопроса с согласованием радикальной погранично-миграционной реформы.По словам координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джона Кирби, у США на решение этого вопроса осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Украине будут исчерпаны.
https://ukraina.ru/20231207/1051839185.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, белый дом, конгресс сша, украина, военная помощь, миграция
Новости, США, Белый дом, Конгресс США, Украина, военная помощь, миграция
Белый Дом может ужесточить миграционное законодательство в обмен на помощь Киеву – Reuters
Администрация президента США Джо Байдена готова пойти на некоторое ужесточение миграционного законодательства, чтобы убедить республиканцев разблокировать законопроект о помощи Украине. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает агентство Reuters
Отмечается, что Белый дом готов повысить стандарты первичной проверки при предоставлении убежища. Также может быть рассмотрена возможность введения положения о "безопасной третьей стране" для возможности отказывать в предоставлении убежища мигрантам, следующим через другую страну на пути в США.
В компромиссном соглашении также могут расширить географию ускоренной процедуры депортации, действие которой распространят на всю страну, а не только на границу, как сейчас.
Напомним, что Конгресс отказывается утверждать запрос администрации США на ассигнование дополнительных средств в помощь Украине, увязав решение этого вопроса с согласованием радикальной погранично-миграционной реформы.
По словам координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джона Кирби, у США на решение этого вопроса осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Украине будут исчерпаны.