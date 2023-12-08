Белый Дом может ужесточить миграционное законодательство в обмен на помощь Киеву – Reuters - 08.12.2023 Украина.ру
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Белый Дом может ужесточить миграционное законодательство в обмен на помощь Киеву – Reuters
Белый Дом может ужесточить миграционное законодательство в обмен на помощь Киеву – Reuters - 08.12.2023 Украина.ру
Белый Дом может ужесточить миграционное законодательство в обмен на помощь Киеву – Reuters
Администрация президента США Джо Байдена готова пойти на некоторое ужесточение миграционного законодательства, чтобы убедить республиканцев разблокировать законопроект о помощи Украине. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает агентство Reuters
2023-12-08T07:22
2023-12-08T07:22
новости
сша
белый дом
конгресс сша
украина
военная помощь
миграция
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Отмечается, что Белый дом готов повысить стандарты первичной проверки при предоставлении убежища. Также может быть рассмотрена возможность введения положения о "безопасной третьей стране" для возможности отказывать в предоставлении убежища мигрантам, следующим через другую страну на пути в США.В компромиссном соглашении также могут расширить географию ускоренной процедуры депортации, действие которой распространят на всю страну, а не только на границу, как сейчас.Напомним, что Конгресс отказывается утверждать запрос администрации США на ассигнование дополнительных средств в помощь Украине, увязав решение этого вопроса с согласованием радикальной погранично-миграционной реформы.По словам координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джона Кирби, у США на решение этого вопроса осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Украине будут исчерпаны.
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новости, сша, белый дом, конгресс сша, украина, военная помощь, миграция
Новости, США, Белый дом, Конгресс США, Украина, военная помощь, миграция

Белый Дом может ужесточить миграционное законодательство в обмен на помощь Киеву – Reuters

07:22 08.12.2023
 
© AP / Jose Luis Magana
- РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP / Jose Luis Magana
Читать в
Администрация президента США Джо Байдена готова пойти на некоторое ужесточение миграционного законодательства, чтобы убедить республиканцев разблокировать законопроект о помощи Украине. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает агентство Reuters
Отмечается, что Белый дом готов повысить стандарты первичной проверки при предоставлении убежища. Также может быть рассмотрена возможность введения положения о "безопасной третьей стране" для возможности отказывать в предоставлении убежища мигрантам, следующим через другую страну на пути в США.
В компромиссном соглашении также могут расширить географию ускоренной процедуры депортации, действие которой распространят на всю страну, а не только на границу, как сейчас.
Напомним, что Конгресс отказывается утверждать запрос администрации США на ассигнование дополнительных средств в помощь Украине, увязав решение этого вопроса с согласованием радикальной погранично-миграционной реформы.
По словам координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джона Кирби, у США на решение этого вопроса осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Украине будут исчерпаны.
Владимир Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Вчера, 18:57
Владимир Васильев: За деньги для Украины Байден готов воевать с РоссиейВладимир Зеленский стал аллергеном для США, поэтому Джо Байден и демократическая администрация ищут другие способы для получения помощи Украине, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
 
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