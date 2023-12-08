Российские дроны уничтожили украинских военных в укрытии под Артемовском
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО
Расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили украинских военных в укрытии под Артемовском. Об этом 8 декабря сообщили в Минобороны России
"Подразделениями Воздушно-десантных войск с воздуха были обнаружены укрытия для личного состава ВСУ, а также военнослужащие в блиндаже в лесопосадке к северу от Артемовска... Беспилотник барражировал в воздухе, зафиксировал цель, выполнил пикирование и нанес удар по объекту ВСУ, уничтожив его", - говорится в материале.
Результаты уничтоженных военных объектов ВСУ фиксировались средствами объективного контроля.
26 октября, 13:19FPV-революция: как ВС РФ осваивают дроны-камикадзеКонфликт России и Украины по праву можно называть "войной дронов". Причём, помимо привычных уже квадро-, гекса- и других коптеров в последнее время активно используются компактные FPV-дроны (беспилотники, при управлении которыми оператор видит всё от первого лица), которые в основном выполняют функции камикадзе