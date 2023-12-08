Российские дроны уничтожили украинских военных в укрытии под Артемовском - 08.12.2023 Украина.ру
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Российские дроны уничтожили украинских военных в укрытии под Артемовском
Российские дроны уничтожили украинских военных в укрытии под Артемовском - 08.12.2023 Украина.ру
Российские дроны уничтожили украинских военных в укрытии под Артемовском
Расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили украинских военных в укрытии под Артемовском. Об этом 8 декабря сообщили в Минобороны России
2023-12-08T07:10
2023-12-08T07:10
дроны
новости
россия
артемовск
уничтожение
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"Подразделениями Воздушно-десантных войск с воздуха были обнаружены укрытия для личного состава ВСУ, а также военнослужащие в блиндаже в лесопосадке к северу от Артемовска... Беспилотник барражировал в воздухе, зафиксировал цель, выполнил пикирование и нанес удар по объекту ВСУ, уничтожив его", - говорится в материале.Результаты уничтоженных военных объектов ВСУ фиксировались средствами объективного контроля.
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дроны, новости, россия, артемовск, уничтожение
дроны, Новости, Россия, Артемовск, уничтожение

Российские дроны уничтожили украинских военных в укрытии под Артемовском

07:10 08.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО
Военнослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили украинских военных в укрытии под Артемовском. Об этом 8 декабря сообщили в Минобороны России
"Подразделениями Воздушно-десантных войск с воздуха были обнаружены укрытия для личного состава ВСУ, а также военнослужащие в блиндаже в лесопосадке к северу от Артемовска... Беспилотник барражировал в воздухе, зафиксировал цель, выполнил пикирование и нанес удар по объекту ВСУ, уничтожив его", - говорится в материале.
Результаты уничтоженных военных объектов ВСУ фиксировались средствами объективного контроля.
- РИА Новости, 1920, 26.10.2023
26 октября, 13:19
FPV-революция: как ВС РФ осваивают дроны-камикадзеКонфликт России и Украины по праву можно называть "войной дронов". Причём, помимо привычных уже квадро-, гекса- и других коптеров в последнее время активно используются компактные FPV-дроны (беспилотники, при управлении которыми оператор видит всё от первого лица), которые в основном выполняют функции камикадзе
 
дроныНовостиРоссияАртемовскуничтожение
 
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