Российские дроны уничтожили украинских военных в укрытии под Артемовском

FPV-революция: как ВС РФ осваивают дроны-камикадзе Конфликт России и Украины по праву можно называть "войной дронов". Причём, помимо привычных уже квадро-, гекса- и других коптеров в последнее время активно используются компактные FPV-дроны (беспилотники, при управлении которыми оператор видит всё от первого лица), которые в основном выполняют функции камикадзе