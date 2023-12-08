Норвегия ужесточает правила для украинских беженцев - 08.12.2023 Украина.ру
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Норвегия ужесточает правила для украинских беженцев
Норвегия ужесточает правила для украинских беженцев - 08.12.2023 Украина.ру
Норвегия ужесточает правила для украинских беженцев
Власти Норвегии принимают меры для ограничения числа прибывающих в королевство беженцев с Украины, включая сокращение детских пособий и ограничение на поездки между Норвегией и Украиной. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте норвежского правительства
2023-12-08T04:10
2023-12-08T04:10
новости
норвегия
украина
украинские беженцы
пособия
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По информации властей, за последние несколько недель Норвегия приняла "около 60 процентов" всех украинцев, приехавших в скандинавские страны. Приезд такого числа людей в страну за короткий период времени "создаёт нагрузку на все звенья цепочки"."Правительство сейчас реализует ряд мер, которые в целом, мы надеемся, позволят сравнять уровень прибытий с соседними странами", - приводятся в документе слова министра юстиции и общественной безопасности Эмилие Энгер Мель.Правительство отменит выплату задним числом детских пособий за первый год пребывания в королевстве беженцам, получившим в Норвегии временную коллективную защиту, ограничит возможности совершать поездки между Украиной и Норвегией, а также сократит использование гостиниц в качестве пунктов приёма лиц, просящих убежища в королевстве, их будут размещаться в "обычных центрах приёма беженцев"."Мы делаем это, в частности, для того, чтобы получающие социальные выплаты в Норвегии лица действительно находились в стране", - отмечается в релизе.Только в ноябре-декабре в Норвегию оформлять временную защиту приехали на 50% больше украинцев, чем совокупно в Данию, Швецию и Финляндию.
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новости, норвегия, украина, украинские беженцы, пособия
Новости, Норвегия, Украина, украинские беженцы, пособия

Норвегия ужесточает правила для украинских беженцев

04:10 08.12.2023
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Осло
Города мира. Осло - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Александр Вильф
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Власти Норвегии принимают меры для ограничения числа прибывающих в королевство беженцев с Украины, включая сокращение детских пособий и ограничение на поездки между Норвегией и Украиной. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте норвежского правительства
По информации властей, за последние несколько недель Норвегия приняла "около 60 процентов" всех украинцев, приехавших в скандинавские страны. Приезд такого числа людей в страну за короткий период времени "создаёт нагрузку на все звенья цепочки".
"Правительство сейчас реализует ряд мер, которые в целом, мы надеемся, позволят сравнять уровень прибытий с соседними странами", - приводятся в документе слова министра юстиции и общественной безопасности Эмилие Энгер Мель.
Правительство отменит выплату задним числом детских пособий за первый год пребывания в королевстве беженцам, получившим в Норвегии временную коллективную защиту, ограничит возможности совершать поездки между Украиной и Норвегией, а также сократит использование гостиниц в качестве пунктов приёма лиц, просящих убежища в королевстве, их будут размещаться в "обычных центрах приёма беженцев".
"Мы делаем это, в частности, для того, чтобы получающие социальные выплаты в Норвегии лица действительно находились в стране", - отмечается в релизе.
Только в ноябре-декабре в Норвегию оформлять временную защиту приехали на 50% больше украинцев, чем совокупно в Данию, Швецию и Финляндию.
- РИА Новости, 1920, 08.12.2023
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