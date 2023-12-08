https://ukraina.ru/20231208/1051845645.html

Норвегия ужесточает правила для украинских беженцев

Норвегия ужесточает правила для украинских беженцев - 08.12.2023 Украина.ру

Норвегия ужесточает правила для украинских беженцев

Власти Норвегии принимают меры для ограничения числа прибывающих в королевство беженцев с Украины, включая сокращение детских пособий и ограничение на поездки между Норвегией и Украиной. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте норвежского правительства

2023-12-08T04:10

2023-12-08T04:10

2023-12-08T04:10

новости

норвегия

украина

украинские беженцы

пособия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101068/21/1010682131_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_216b71c2f87ed31a715530286a3c070e.jpg

По информации властей, за последние несколько недель Норвегия приняла "около 60 процентов" всех украинцев, приехавших в скандинавские страны. Приезд такого числа людей в страну за короткий период времени "создаёт нагрузку на все звенья цепочки"."Правительство сейчас реализует ряд мер, которые в целом, мы надеемся, позволят сравнять уровень прибытий с соседними странами", - приводятся в документе слова министра юстиции и общественной безопасности Эмилие Энгер Мель.Правительство отменит выплату задним числом детских пособий за первый год пребывания в королевстве беженцам, получившим в Норвегии временную коллективную защиту, ограничит возможности совершать поездки между Украиной и Норвегией, а также сократит использование гостиниц в качестве пунктов приёма лиц, просящих убежища в королевстве, их будут размещаться в "обычных центрах приёма беженцев"."Мы делаем это, в частности, для того, чтобы получающие социальные выплаты в Норвегии лица действительно находились в стране", - отмечается в релизе.Только в ноябре-декабре в Норвегию оформлять временную защиту приехали на 50% больше украинцев, чем совокупно в Данию, Швецию и Финляндию.

https://ukraina.ru/20231208/1051818237.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, норвегия, украина, украинские беженцы, пособия