Глава Пентагона угрожал конгрессменам из-за помощи Киеву – источник - 08.12.2023 Украина.ру
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Глава Пентагона угрожал конгрессменам из-за помощи Киеву – источник
Глава Пентагона угрожал конгрессменам из-за помощи Киеву – источник - 08.12.2023 Украина.ру
Глава Пентагона угрожал конгрессменам из-за помощи Киеву – источник
Шеф Пентагона Ллойд Остин открыто угрожал конгрессменам отправкой членов их семей на фронт, если законодатели не поддержат запрос администрации о выделении новой помощи Украине. Об этом сообщил американский журналист Такер Карлсон
2023-12-08T00:42
2023-12-08T00:42
новости
украина
сша
конгресс сша
военная помощь
сво
такер карлсон
угроза
илон маск
россия
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После уточняющего вопроса известного американского миллиардера Илона Маска, журналист заявил, что информация, опубликованная на его странице подтверждена. Ранее демократы и республиканцы в Сенате США не смогли договориться по законопроекту о защите границы и борьбе с миграционным кризисом, что позволило бы согласовать запрос президента Джо Байдена на поддержку Израиля, Украины и Тайваня. После этого первые лица США начали агитировать поддержать Киев, так как после победы в Спецоперации, Россия якобы нападёт на Европу.
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Украина.ру
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новости, украина, сша, конгресс сша, военная помощь, сво, такер карлсон, угроза, илон маск, россия
Новости, Украина, США, Конгресс США, военная помощь, СВО, Такер Карлсон, угроза, Илон Маск, Россия

Глава Пентагона угрожал конгрессменам из-за помощи Киеву – источник

00:42 08.12.2023
 
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
- РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
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Шеф Пентагона Ллойд Остин открыто угрожал конгрессменам отправкой членов их семей на фронт, если законодатели не поддержат запрос администрации о выделении новой помощи Украине. Об этом сообщил американский журналист Такер Карлсон
"Мы отправим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей сражаться с Россией", - цитирует Карлсон в посте соцсети Х слова Остина с закрытого брифинга в палате представителей.
После уточняющего вопроса известного американского миллиардера Илона Маска, журналист заявил, что информация, опубликованная на его странице подтверждена.
Ранее демократы и республиканцы в Сенате США не смогли договориться по законопроекту о защите границы и борьбе с миграционным кризисом, что позволило бы согласовать запрос президента Джо Байдена на поддержку Израиля, Украины и Тайваня. После этого первые лица США начали агитировать поддержать Киев, так как после победы в Спецоперации, Россия якобы нападёт на Европу.
 
НовостиУкраинаСШАКонгресс СШАвоенная помощьСВОТакер КарлсонугрозаИлон МаскРоссия
 
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