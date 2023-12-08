https://ukraina.ru/20231208/1051844561.html

Глава Пентагона угрожал конгрессменам из-за помощи Киеву – источник

Глава Пентагона угрожал конгрессменам из-за помощи Киеву – источник - 08.12.2023 Украина.ру

Глава Пентагона угрожал конгрессменам из-за помощи Киеву – источник

Шеф Пентагона Ллойд Остин открыто угрожал конгрессменам отправкой членов их семей на фронт, если законодатели не поддержат запрос администрации о выделении новой помощи Украине. Об этом сообщил американский журналист Такер Карлсон

2023-12-08T00:42

2023-12-08T00:42

2023-12-08T00:42

новости

украина

сша

конгресс сша

военная помощь

сво

такер карлсон

угроза

илон маск

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1c/1042210925_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6cae12f7c94b5b0d5a7ea691d486bb7c.jpg

После уточняющего вопроса известного американского миллиардера Илона Маска, журналист заявил, что информация, опубликованная на его странице подтверждена. Ранее демократы и республиканцы в Сенате США не смогли договориться по законопроекту о защите границы и борьбе с миграционным кризисом, что позволило бы согласовать запрос президента Джо Байдена на поддержку Израиля, Украины и Тайваня. После этого первые лица США начали агитировать поддержать Киев, так как после победы в Спецоперации, Россия якобы нападёт на Европу.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, конгресс сша, военная помощь, сво, такер карлсон, угроза, илон маск, россия