https://ukraina.ru/20231208/1051844561.html
Глава Пентагона угрожал конгрессменам из-за помощи Киеву – источник
Глава Пентагона угрожал конгрессменам из-за помощи Киеву – источник - 08.12.2023 Украина.ру
Глава Пентагона угрожал конгрессменам из-за помощи Киеву – источник
Шеф Пентагона Ллойд Остин открыто угрожал конгрессменам отправкой членов их семей на фронт, если законодатели не поддержат запрос администрации о выделении новой помощи Украине. Об этом сообщил американский журналист Такер Карлсон
2023-12-08T00:42
2023-12-08T00:42
2023-12-08T00:42
новости
украина
сша
конгресс сша
военная помощь
сво
такер карлсон
угроза
илон маск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1c/1042210925_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6cae12f7c94b5b0d5a7ea691d486bb7c.jpg
После уточняющего вопроса известного американского миллиардера Илона Маска, журналист заявил, что информация, опубликованная на его странице подтверждена. Ранее демократы и республиканцы в Сенате США не смогли договориться по законопроекту о защите границы и борьбе с миграционным кризисом, что позволило бы согласовать запрос президента Джо Байдена на поддержку Израиля, Украины и Тайваня. После этого первые лица США начали агитировать поддержать Киев, так как после победы в Спецоперации, Россия якобы нападёт на Европу.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1c/1042210925_7:0:1714:1280_1920x0_80_0_0_cd47f4d68cf535d99d4206ba6999cec2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, конгресс сша, военная помощь, сво, такер карлсон, угроза, илон маск, россия
Новости, Украина, США, Конгресс США, военная помощь, СВО, Такер Карлсон, угроза, Илон Маск, Россия
Глава Пентагона угрожал конгрессменам из-за помощи Киеву – источник
Шеф Пентагона Ллойд Остин открыто угрожал конгрессменам отправкой членов их семей на фронт, если законодатели не поддержат запрос администрации о выделении новой помощи Украине. Об этом сообщил американский журналист Такер Карлсон
"Мы отправим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей сражаться с Россией", - цитирует Карлсон в посте соцсети Х слова Остина с закрытого брифинга в палате представителей.
После уточняющего вопроса известного американского миллиардера Илона Маска, журналист заявил, что информация, опубликованная на его странице подтверждена.
Ранее демократы и республиканцы в Сенате США не смогли договориться по законопроекту о защите границы и борьбе с миграционным кризисом, что позволило бы согласовать запрос президента Джо Байдена на поддержку Израиля, Украины и Тайваня. После этого первые лица США начали агитировать поддержать Киев, так как после победы в Спецоперации, Россия якобы нападёт на Европу.