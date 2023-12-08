https://ukraina.ru/20231208/1051804066.html

Обреченный гарнизон. Эксперт о том, зачем ВСУ устроили новую "мясорубку" и не выводят солдат из Крынок

Обреченный гарнизон. Эксперт о том, зачем ВСУ устроили новую "мясорубку" и не выводят солдат из Крынок - 08.12.2023 Украина.ру

Обреченный гарнизон. Эксперт о том, зачем ВСУ устроили новую "мясорубку" и не выводят солдат из Крынок

Украинское командование боится негативной реакции общества и не выводит гарнизон из Крынок. Киеву нужно любой ценой удержать плацдарм, потому что там уже погибло много солдат ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2023-12-08T06:00

2023-12-08T06:00

2023-12-08T06:00

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Возможно, киевские власти требуют удержать Крынки любой ценой, потому что там уже погибло много украинских военных. Грубо говоря, если ВСУ оттуда уйдут, то вообще непонятно, зачем они туда заходили, рассказал эксперт.А принять волевое решение и уйти из бессмысленной обороны некому. Может быть, украинское командование боится негативной реакции общества. Они же обещали десант через Днепр, а больше им хвастаться нечем, добавил он.По-хорошему, ВСУ нужно эвакуировать из Крынок своих военных. Но к счастью, они этого не делают, все больше ввязываясь в войну на истощение. И чем дольше Россия будет ее навязывать, тем хуже для Украины, заключил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231206/1051802827.html

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новости, украина, россия, херсонская область, херсонское направление, днепр (река), плацдарм, всу, потери всу, сво, десант, военные