Петиция о блокировке Telegram появилась на сайте президента Украины - 07.12.2023 Украина.ру
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Петиция о блокировке Telegram появилась на сайте президента Украины
Петиция о блокировке Telegram появилась на сайте президента Украины - 07.12.2023 Украина.ру
Петиция о блокировке Telegram появилась на сайте президента Украины
Telegram несёт "серьёзные риски" для госбезопасности, потому что Павел Дуров передаёт данные украинцев ФСБ, а потому мессенджер должен быть заблокирован на Украине. Так обосновали петицию о запрете приложения на сайте президента страны Владимира Зеленского
2023-12-07T23:16
2023-12-07T23:16
новости
украина
блокировка
telegram
петиция
сво
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Уточняется, что цели России – "тотальное уничтожение" и для её осуществления Кремль использует все средства. Далее она приводит аргументы в пользу удовлетворения своего прошения. Так, Тимошенко напоминает, что Telegram придумал российский программист и миллиардер Павел Дуров, создавший, в том числе социальную сеть ВКонтакте, заблокированную на Украине указом президента в 2017 году. Кроме того, из-за "недостаточной осведомлённости о рисках этого приложения", Telegram продолжают использовать боевики украинской армии, в том числе офицеры ВСУ, передавая свои данные "прямо в руки РФ", говорится в тексте. Она призывает Совет нацбезопасности Украины, специалистов по кибербезопасности Сил специальных операции, ИТ – специалистов и других экспертов проанализировать источники происхождения Telegram, его подконтрольность и технологические особенности распространения и хранения информации. Ранее 61-летний секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов призвал заблокировать Telegram, назвав его вредоносным приложением. Он заявил, что "если поступят документы соответствующих служб, которые имеют на это право, поверьте, за нами не заржавеет".
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новости, украина, блокировка, telegram, петиция, сво
Новости, Украина, блокировка, Telegram, петиция, СВО

Петиция о блокировке Telegram появилась на сайте президента Украины

23:16 07.12.2023
 
Петиция о блокировке Telegram появилась на сайте президента Украины
Петиция о блокировке Telegram появилась на сайте президента Украины
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Telegram несёт "серьёзные риски" для госбезопасности, потому что Павел Дуров передаёт данные украинцев ФСБ, а потому мессенджер должен быть заблокирован на Украине. Так обосновали петицию о запрете приложения на сайте президента страны Владимира Зеленского
Уточняется, что цели России – "тотальное уничтожение" и для её осуществления Кремль использует все средства.
"Бесполезно надеяться, что для такой цели Российская Федерация будет использовать только собственные ракеты, бесконечный мобилизационный потенциал и рупор Кремля – Скабееву. Российская пропаганда сделана по-богатому и, к сожалению, почти в совершенстве с точки зрения цели – разрушения правды ради своих кровожадных планов", – пишет автор петиции София Тимошенко.
Далее она приводит аргументы в пользу удовлетворения своего прошения. Так, Тимошенко напоминает, что Telegram придумал российский программист и миллиардер Павел Дуров, создавший, в том числе социальную сеть ВКонтакте, заблокированную на Украине указом президента в 2017 году.
Кроме того, из-за "недостаточной осведомлённости о рисках этого приложения", Telegram продолжают использовать боевики украинской армии, в том числе офицеры ВСУ, передавая свои данные "прямо в руки РФ", говорится в тексте.

"Неурегулированность анонимных Telegram-каналов, которые способны то ли устроить неконтролируемую панику среди украинцев в первые дни после вторжения, то ли дискредитировать свободные медиа, несёт в себе угрозы как госбезопасности, так и нашей интеграции в ЕС, для которого существование свободы слова является ключевым понятием демократии", – добавляет Тимошенко.

Она призывает Совет нацбезопасности Украины, специалистов по кибербезопасности Сил специальных операции, ИТ – специалистов и других экспертов проанализировать источники происхождения Telegram, его подконтрольность и технологические особенности распространения и хранения информации.
Ранее 61-летний секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов призвал заблокировать Telegram, назвав его вредоносным приложением. Он заявил, что "если поступят документы соответствующих служб, которые имеют на это право, поверьте, за нами не заржавеет".
 
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