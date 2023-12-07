https://ukraina.ru/20231207/1051844068.html

Петиция о блокировке Telegram появилась на сайте президента Украины

Петиция о блокировке Telegram появилась на сайте президента Украины - 07.12.2023 Украина.ру

Петиция о блокировке Telegram появилась на сайте президента Украины

Telegram несёт "серьёзные риски" для госбезопасности, потому что Павел Дуров передаёт данные украинцев ФСБ, а потому мессенджер должен быть заблокирован на Украине. Так обосновали петицию о запрете приложения на сайте президента страны Владимира Зеленского

2023-12-07T23:16

2023-12-07T23:16

2023-12-07T23:16

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Уточняется, что цели России – "тотальное уничтожение" и для её осуществления Кремль использует все средства. Далее она приводит аргументы в пользу удовлетворения своего прошения. Так, Тимошенко напоминает, что Telegram придумал российский программист и миллиардер Павел Дуров, создавший, в том числе социальную сеть ВКонтакте, заблокированную на Украине указом президента в 2017 году. Кроме того, из-за "недостаточной осведомлённости о рисках этого приложения", Telegram продолжают использовать боевики украинской армии, в том числе офицеры ВСУ, передавая свои данные "прямо в руки РФ", говорится в тексте. Она призывает Совет нацбезопасности Украины, специалистов по кибербезопасности Сил специальных операции, ИТ – специалистов и других экспертов проанализировать источники происхождения Telegram, его подконтрольность и технологические особенности распространения и хранения информации. Ранее 61-летний секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов призвал заблокировать Telegram, назвав его вредоносным приложением. Он заявил, что "если поступят документы соответствующих служб, которые имеют на это право, поверьте, за нами не заржавеет".

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, блокировка, telegram, петиция, сво