"Уязвимый и опасный". Данилов предложил заблокировать Telegram на Украине - 03.11.2023 Украина.ру
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"Уязвимый и опасный". Данилов предложил заблокировать Telegram на Украине
"Уязвимый и опасный". Данилов предложил заблокировать Telegram на Украине - 03.11.2023 Украина.ру
"Уязвимый и опасный". Данилов предложил заблокировать Telegram на Украине
61-летний секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов призвал заблокировать Telegram как вредоносного приложения. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию "Лига.нет"
2023-11-03T14:28
2023-11-03T14:28
новости
украина
алексей данилов
снбо
мессенджер
telegram
блокировка
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Журналисты поинтересовались личным мнением Данилова о запрете мессенджера."У меня даже такого приложения нет ни в одном моем устройстве. Это очень уязвимое приложение. Через него в 99% случаев сидят в вашем телефоне при необходимости. Поэтому у меня его нет и никогда не было", - ответил он.При этом на прямой вопрос, планируют ли украинские власти запрещать использование мессенджера, Данилов ответить отказался."Ну, представляете себе, сейчас Мячеславович (Алексей Мячеславович Данилов. - Ред.) говорит, что мы планируем запретить Telegram. Представляете, какие инвестиции люди сделали? Там целые лагеря сидят, которые вложились во все это оборудование, покупают симки", - заявил Данилов.Но добавил, что "если поступят документы соответствующих служб, которые имеют на это право, поверьте, за нами не заржавеет..."
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новости, украина, алексей данилов, снбо, мессенджер, telegram, блокировка
Новости, Украина, Алексей Данилов, СНБО, мессенджер, Telegram, блокировка

"Уязвимый и опасный". Данилов предложил заблокировать Telegram на Украине

14:28 03.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій ДаниловАлексей Данилов
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Данилов
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61-летний секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов призвал заблокировать Telegram как вредоносного приложения. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию "Лига.нет"
"Я считаю, что это очень опасный и уязвимый мессенджер. Telegram – это системы влияния, где люди за деньги начинают продвигать те или иные вещи. Это не о журналистике, это о влиянии", - пояснил глава СНБО.
Журналисты поинтересовались личным мнением Данилова о запрете мессенджера.
"У меня даже такого приложения нет ни в одном моем устройстве. Это очень уязвимое приложение. Через него в 99% случаев сидят в вашем телефоне при необходимости. Поэтому у меня его нет и никогда не было", - ответил он.
При этом на прямой вопрос, планируют ли украинские власти запрещать использование мессенджера, Данилов ответить отказался.
"Ну, представляете себе, сейчас Мячеславович (Алексей Мячеславович Данилов. - Ред.) говорит, что мы планируем запретить Telegram. Представляете, какие инвестиции люди сделали? Там целые лагеря сидят, которые вложились во все это оборудование, покупают симки", - заявил Данилов.
Но добавил, что "если поступят документы соответствующих служб, которые имеют на это право, поверьте, за нами не заржавеет..."
2 ноября, 17:17
"Зеленский, мы уже здесь!": хакеры взломали сайт КиевоблсоветаВторого ноября хакеры взломали сайт Киевского областного совета и разместили там предупреждение для президента Украины Владимира Зеленского. Информацию подтвердил депутат Киевского областного совета Ярослав Добрянский.
 
НовостиУкраинаАлексей ДаниловСНБОмессенджерTelegramблокировка
 
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