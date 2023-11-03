https://ukraina.ru/20231103/1050742803.html

"Уязвимый и опасный". Данилов предложил заблокировать Telegram на Украине

"Уязвимый и опасный". Данилов предложил заблокировать Telegram на Украине - 03.11.2023 Украина.ру

"Уязвимый и опасный". Данилов предложил заблокировать Telegram на Украине

61-летний секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов призвал заблокировать Telegram как вредоносного приложения. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию "Лига.нет"

2023-11-03T14:28

2023-11-03T14:28

2023-11-03T14:28

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алексей данилов

снбо

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блокировка

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Журналисты поинтересовались личным мнением Данилова о запрете мессенджера."У меня даже такого приложения нет ни в одном моем устройстве. Это очень уязвимое приложение. Через него в 99% случаев сидят в вашем телефоне при необходимости. Поэтому у меня его нет и никогда не было", - ответил он.При этом на прямой вопрос, планируют ли украинские власти запрещать использование мессенджера, Данилов ответить отказался."Ну, представляете себе, сейчас Мячеславович (Алексей Мячеславович Данилов. - Ред.) говорит, что мы планируем запретить Telegram. Представляете, какие инвестиции люди сделали? Там целые лагеря сидят, которые вложились во все это оборудование, покупают симки", - заявил Данилов.Но добавил, что "если поступят документы соответствующих служб, которые имеют на это право, поверьте, за нами не заржавеет..."

https://ukraina.ru/20231102/1050718502.html

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новости, украина, алексей данилов, снбо, мессенджер, telegram, блокировка