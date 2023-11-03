https://ukraina.ru/20231103/1050742803.html
"Уязвимый и опасный". Данилов предложил заблокировать Telegram на Украине
"Уязвимый и опасный". Данилов предложил заблокировать Telegram на Украине - 03.11.2023 Украина.ру
"Уязвимый и опасный". Данилов предложил заблокировать Telegram на Украине
61-летний секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов призвал заблокировать Telegram как вредоносного приложения. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию "Лига.нет"
2023-11-03T14:28
2023-11-03T14:28
2023-11-03T14:28
новости
украина
алексей данилов
снбо
мессенджер
telegram
блокировка
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Журналисты поинтересовались личным мнением Данилова о запрете мессенджера."У меня даже такого приложения нет ни в одном моем устройстве. Это очень уязвимое приложение. Через него в 99% случаев сидят в вашем телефоне при необходимости. Поэтому у меня его нет и никогда не было", - ответил он.При этом на прямой вопрос, планируют ли украинские власти запрещать использование мессенджера, Данилов ответить отказался."Ну, представляете себе, сейчас Мячеславович (Алексей Мячеславович Данилов. - Ред.) говорит, что мы планируем запретить Telegram. Представляете, какие инвестиции люди сделали? Там целые лагеря сидят, которые вложились во все это оборудование, покупают симки", - заявил Данилов.Но добавил, что "если поступят документы соответствующих служб, которые имеют на это право, поверьте, за нами не заржавеет..."
https://ukraina.ru/20231102/1050718502.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, алексей данилов, снбо, мессенджер, telegram, блокировка
Новости, Украина, Алексей Данилов, СНБО, мессенджер, Telegram, блокировка
"Уязвимый и опасный". Данилов предложил заблокировать Telegram на Украине
61-летний секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов призвал заблокировать Telegram как вредоносного приложения. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию "Лига.нет"
"Я считаю, что это очень опасный и уязвимый мессенджер. Telegram – это системы влияния, где люди за деньги начинают продвигать те или иные вещи. Это не о журналистике, это о влиянии", - пояснил глава СНБО.
Журналисты поинтересовались личным мнением Данилова о запрете мессенджера.
"У меня даже такого приложения нет ни в одном моем устройстве. Это очень уязвимое приложение. Через него в 99% случаев сидят в вашем телефоне при необходимости. Поэтому у меня его нет и никогда не было", - ответил он.
При этом на прямой вопрос, планируют ли украинские власти запрещать использование мессенджера, Данилов ответить отказался.
"Ну, представляете себе, сейчас Мячеславович (Алексей Мячеславович Данилов. - Ред.) говорит, что мы планируем запретить Telegram. Представляете, какие инвестиции люди сделали? Там целые лагеря сидят, которые вложились во все это оборудование, покупают симки", - заявил Данилов.
Но добавил, что "если поступят документы соответствующих служб, которые имеют на это право, поверьте, за нами не заржавеет..."