Денис Мантуров передал 500 УАЗ Патриот для нужд СВО
© Минпромторг России/Telegram
© Минпромторг России/Telegram
Автомобили будут использовать для решения сложных логистических задач в зоне СВО.
Минпромторг России инициировал поставку и безвозмездную передачу новым регионам более 1,5 тысяч автомобилей УАЗ Патриот в 2023-2024 годах.
"На сегодня свыше пятисот автомобилей уже доставлены в Ростовскую область. Отсюда при содействии Общероссийского Народного Фронта они будут распределены по всем четырем субъектам", – отметил Денис Мантуров.
УАЗы будут использоваться для выездов срочных аварийных и медицинских служб, доставки гуманитарной помощи и эвакуации населения.
"Ребята на передовой рады и подержанным машинам, и большая часть из 3 тысяч, что мы уже передали, именно такая, но сразу 1500 новеньких УАЗов "Патриот" – это очень серьёзный вклад в нашу будущую победу!" – рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
Он добавил, что в условиях обстрелов, в том числе кассетными боеприпасами, постоянных атак FPV-дронов, российским военным необходимо перемещаться по минным полям, бездорожью срок службы даже самой хорошей техники сильно сокращается. В связи с этим пополнение автопарка весьма актуально.