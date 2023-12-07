https://ukraina.ru/20231207/1051838481.html

Денис Мантуров передал 500 УАЗ Патриот для нужд СВО

Денис Мантуров передал 500 УАЗ Патриот для нужд СВО - 07.12.2023 Украина.ру

Денис Мантуров передал 500 УАЗ Патриот для нужд СВО

Автомобили будут использовать для решения сложных логистических задач в зоне СВО.

2023-12-07T18:00

2023-12-07T18:00

2023-12-07T18:00

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Минпромторг России инициировал поставку и безвозмездную передачу новым регионам более 1,5 тысяч автомобилей УАЗ Патриот в 2023-2024 годах."На сегодня свыше пятисот автомобилей уже доставлены в Ростовскую область. Отсюда при содействии Общероссийского Народного Фронта они будут распределены по всем четырем субъектам", – отметил Денис Мантуров.УАЗы будут использоваться для выездов срочных аварийных и медицинских служб, доставки гуманитарной помощи и эвакуации населения.Он добавил, что в условиях обстрелов, в том числе кассетными боеприпасами, постоянных атак FPV-дронов, российским военным необходимо перемещаться по минным полям, бездорожью срок службы даже самой хорошей техники сильно сокращается. В связи с этим пополнение автопарка весьма актуально.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, вс рф, автопарки, сво