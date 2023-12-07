Денис Мантуров передал 500 УАЗ Патриот для нужд СВО - 07.12.2023 Украина.ру
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Денис Мантуров передал 500 УАЗ Патриот для нужд СВО
Денис Мантуров передал 500 УАЗ Патриот для нужд СВО - 07.12.2023 Украина.ру
Денис Мантуров передал 500 УАЗ Патриот для нужд СВО
Автомобили будут использовать для решения сложных логистических задач в зоне СВО.
2023-12-07T18:00
2023-12-07T18:00
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Минпромторг России инициировал поставку и безвозмездную передачу новым регионам более 1,5 тысяч автомобилей УАЗ Патриот в 2023-2024 годах."На сегодня свыше пятисот автомобилей уже доставлены в Ростовскую область. Отсюда при содействии Общероссийского Народного Фронта они будут распределены по всем четырем субъектам", – отметил Денис Мантуров.УАЗы будут использоваться для выездов срочных аварийных и медицинских служб, доставки гуманитарной помощи и эвакуации населения.Он добавил, что в условиях обстрелов, в том числе кассетными боеприпасами, постоянных атак FPV-дронов, российским военным необходимо перемещаться по минным полям, бездорожью срок службы даже самой хорошей техники сильно сокращается. В связи с этим пополнение автопарка весьма актуально.
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новости, россия, вс рф, автопарки, сво
Новости, Россия, ВС РФ, автопарки, СВО

Денис Мантуров передал 500 УАЗ Патриот для нужд СВО

18:00 07.12.2023
 
© Минпромторг России/Telegram
© Минпромторг России/Telegram
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Автомобили будут использовать для решения сложных логистических задач в зоне СВО.
Минпромторг России инициировал поставку и безвозмездную передачу новым регионам более 1,5 тысяч автомобилей УАЗ Патриот в 2023-2024 годах.
"На сегодня свыше пятисот автомобилей уже доставлены в Ростовскую область. Отсюда при содействии Общероссийского Народного Фронта они будут распределены по всем четырем субъектам", – отметил Денис Мантуров.
УАЗы будут использоваться для выездов срочных аварийных и медицинских служб, доставки гуманитарной помощи и эвакуации населения.

"Ребята на передовой рады и подержанным машинам, и большая часть из 3 тысяч, что мы уже передали, именно такая, но сразу 1500 новеньких УАЗов "Патриот" – это очень серьёзный вклад в нашу будущую победу!" – рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Он добавил, что в условиях обстрелов, в том числе кассетными боеприпасами, постоянных атак FPV-дронов, российским военным необходимо перемещаться по минным полям, бездорожью срок службы даже самой хорошей техники сильно сокращается. В связи с этим пополнение автопарка весьма актуально.
 
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