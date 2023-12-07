https://ukraina.ru/20231207/1051837718.html

Бойцы ВСУ не могут отступать, за ними – заградотряды, заявил генерал Гурулев

Бойцы ВСУ не могут отступать, за ними – заградотряды, заявил генерал Гурулев - 07.12.2023 Украина.ру

Бойцы ВСУ не могут отступать, за ними – заградотряды, заявил генерал Гурулев

Украина продолжит насильственную мобилизацию и "выгребет всё, что есть", считает депутат.

2023-12-07T17:38

2023-12-07T17:38

2023-12-07T17:38

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Депутат Госдумы России, генерал-лейтенант Андрей Гурулев считает, что у украинских военных нет возможности отступать – дорогу преграждают заградотряды. Единственная надежда выжить – сдаться в плен, но путь преграждают мины.Он уверен, что Украина продолжит насильственную мобилизацию и "выгребет всё, что есть".Депутат отметил, что в целом "украинцев терзает снарядный голод", но на ключевых направлениях "работают по полной программе", но до тех пор, пока снаряды не закончатся. Тем не менее "сил на массированные атаки" у ВСУ нет.Гурулев считает, что рано или поздно Украина получит финансирование от США, правда не всю запрашиваемую сумму.

https://ukraina.ru/20231207/1051837176.html

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