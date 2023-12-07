https://ukraina.ru/20231207/1051837718.html
Бойцы ВСУ не могут отступать, за ними – заградотряды, заявил генерал Гурулев
Бойцы ВСУ не могут отступать, за ними – заградотряды, заявил генерал Гурулев - 07.12.2023 Украина.ру
Бойцы ВСУ не могут отступать, за ними – заградотряды, заявил генерал Гурулев
Украина продолжит насильственную мобилизацию и "выгребет всё, что есть", считает депутат.
2023-12-07T17:38
2023-12-07T17:38
2023-12-07T17:38
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Депутат Госдумы России, генерал-лейтенант Андрей Гурулев считает, что у украинских военных нет возможности отступать – дорогу преграждают заградотряды. Единственная надежда выжить – сдаться в плен, но путь преграждают мины.Он уверен, что Украина продолжит насильственную мобилизацию и "выгребет всё, что есть".Депутат отметил, что в целом "украинцев терзает снарядный голод", но на ключевых направлениях "работают по полной программе", но до тех пор, пока снаряды не закончатся. Тем не менее "сил на массированные атаки" у ВСУ нет.Гурулев считает, что рано или поздно Украина получит финансирование от США, правда не всю запрашиваемую сумму.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, новости украины, мобилизация, всу
Бойцы ВСУ не могут отступать, за ними – заградотряды, заявил генерал Гурулев
Украина продолжит насильственную мобилизацию и "выгребет всё, что есть", считает депутат.
Депутат Госдумы России, генерал-лейтенант Андрей Гурулев считает, что у украинских военных нет возможности отступать – дорогу преграждают заградотряды. Единственная надежда выжить – сдаться в плен, но путь преграждают мины.
"Как бы не были деморализованы украинские военнослужащие от их неуспехов, у них совершенно другая ситуация – действует аналог нашего сталинского 227 приказа, они не могут отойти назад, за ними стоят заградотряды. Если кто-то пытается покинуть линию фронта, то убивают на месте. Сдача в плен – тоже довольно-таки непростая задача, если кто не знает. Линию фронта еще надо попытаться преодолеть – все пространство заминировано. На сегодняшний день они пытаются малыми силами контратаковать, лезть вперед", – рассказал депутат.
Он уверен, что Украина продолжит насильственную мобилизацию и "выгребет всё, что есть".
"Будут их пихать вперёд. Наша задача – уничтожить их, это враги, нам это всё предстоит", – добавил Гурулев.
Депутат отметил, что в целом "украинцев терзает снарядный голод", но на ключевых направлениях "работают по полной программе", но до тех пор, пока снаряды не закончатся. Тем не менее "сил на массированные атаки" у ВСУ нет.
Гурулев считает, что рано или поздно Украина получит финансирование от США, правда не всю запрашиваемую сумму.