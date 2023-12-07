Пока США помогают Киеву, террористические атаки продолжатся — Володин об убийстве Кивы

Все об убийстве Ильи Кивы: подозрительная сожительница, долгая слежка, контрольный выстрел Вечером 6 декабря стало известно об убийстве в Подмосковье экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, который в последнее время жестко оппонировал киевскому режиму. Практически сразу ответственность за его гибель взяли на себя украинские спецслужбы