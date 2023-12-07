Пока США помогают Киеву, террористические атаки продолжатся — Володин об убийстве Кивы
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ
"Зеленский — террорист, всё это идет с его согласия", заявил председатель Госдумы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 7 декабря в ходе пленарного заседания прокомментировал очередной теракт, совершенный киевским режимом – убийство бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы.
"Убийство бывшего депутата Верховной рады, убийство мирных граждан, политологов — всё это дело рук киевского преступного режима. Зеленский — террорист, всё это идет с его согласия, одобряется на уровне ВСУ. Пока США будут ему [киевскому режиму] помогать, это будет продолжаться", — сказал Вячеслав Володин.
При этом председатель Госдумы напомнил, что ряд европейских стран уже заявили жёсткую позицию о невозможности в дальнейшем поддерживать киевский режим.
"Эти страны живут поближе и знают, что из себя представляет киевская власть", — добавил он.
6 декабря в подмосковной деревне Супонево было найдено тело бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы.
10:51Все об убийстве Ильи Кивы: подозрительная сожительница, долгая слежка, контрольный выстрелВечером 6 декабря стало известно об убийстве в Подмосковье экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, который в последнее время жестко оппонировал киевскому режиму. Практически сразу ответственность за его гибель взяли на себя украинские спецслужбы