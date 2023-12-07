https://ukraina.ru/20231207/1051826284.html

"Придётся чем-то жертвовать, и, скорее всего, именно Украиной". Что показал провал голосования в Сенате

"Придётся чем-то жертвовать, и, скорее всего, именно Украиной". Что показал провал голосования в Сенате - 07.12.2023 Украина.ру

"Придётся чем-то жертвовать, и, скорее всего, именно Украиной". Что показал провал голосования в Сенате

В среду, 6 декабря (по московскому времени 7 декабря), в результате усугубившихся противоречий между представителями двух партий, запланированное на этот день в Сенате США голосование по пакетному запросу Белого дома на сумму $106 млрд, из которых $61 млрд предназначен для Украины, провалилось, не успев начаться.

2023-12-07T15:04

2023-12-07T15:04

2023-12-07T15:35

эксклюзив

сша

украина

сенат

джо байден

финансовая помощь

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Голосование, которое многое показалоЭто голосование носило процедурный характер и требовалось, чтобы завершить дебаты по этой теме и вынести законопроект на голосование верхней палатой Конгресса. Для этого требовалось не менее 60 голосов, но заручиться поддержкой стольких сенаторов не удалось - 49 "за", 51 "против". Против выступили все республиканцы, а также независимый сенатор (состоящий в коалиции с демократами) Берни Сандерс, противодействующий финансированию "нынешней бесчеловечной военной стратегии" Израиля против палестинцев, и лидер демократического большинства Чак Шумер, однако в его случае это нужно, чтобы в будущем вновь вынести законопроект на рассмотрение.Таким образом, попытка начать работу над инициативой по существу провалилась, а это значит, что Сенат пока не сможет рассмотреть её, а утвердить тем более.Такой исход был вполне предсказуем. Ещё в начале декабря лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл и председатель Палаты представителей Майк Джонсон предупредили, что республиканцы не одобрят запрос администрации до тех пор, пока в неё не внесут пункты об усилении охраны границы с Мексикой. И они своё слово держат."Мы задаём себе этот вопрос: неужели граница - это не более чем предлог для крайне правых, чтобы заблокировать финансирование Украины, и слишком много других сенаторов-республиканцев, которые не принадлежат к крайне правым, идут у них на поводу? Надеюсь, это неправда", - заявил Шумер.На самом деле многие республиканцы как таковое сохранение помощи Украине поддерживают, но тут уже дело принципа.Особенно Киев поддерживает Макконнелл, отмечает газета The Wall Street Journal, но электорат партии хочет прежде всего решить проблему с наплывом мигрантов, из-за которого даже мэры крупных городов из числа демократов "умоляют о помощи". Голосование в Сенате издание называет политическим театром и видит выход из этой ситуации для президента США Джо Байдена в достижении компромисса с республиканцами по вопросам ужесточения миграционного законодательства.В свою очередь газета New York Times отмечает, что блокирование республиканцами законопроекта о расходах на финансирование Украиныпоставило под серьёзную угрозу стремление президента Байдена пополнить до конца года военные запасы Киева и Израиля. Провалившееся голосование высветило ослабление позиций в США тех, кто поддерживал продолжение финансирования Украины, причём это происходит в ключевой период конфликта, когда контрнаступление ВСУ не достигло своих целей, а российские войска перешли в наступление, добавляют авторы.На помощь руководству Соединённых Штатов прибыл глава МИД Великобритании Джеймс Кэмерон и пытался склонить республиканцев на сторону администрации, убеждая в необходимости остановить Россию на Украине, однако признался, что столкнулся с трудностями. В интервью телеканалу Sky News министр сказал, что переубедить республиканцев трудно, поскольку у всех разные мнения, многие руководствуются внутриполитическими соображениями и обеспокоены другими вызовами, включая кризис на Ближнем Востоке, кроме того, изменившаяся ситуация в мире влияет на настроения союзников Украины.Страшилки про Россию не переубедили республиканцевБелый дом наивно полагал, что сможет переубедить республиканцев. В преддверии голосования Байден выступил со специальным обращением, в котором попытался объяснить, почему законодатели должны одобрить его запрос.Президент призывал утвердить дополнительное финансирование Украины до начала рождественских каникул, поскольку "это не может ждать", т.е. в течение недели, поскольку Палата представителей уйдёт на каникулы 14 декабря, а Сенат – на следующий день, и вернутся к работе уже в следующем году."Сейчас они (республиканцы – ред.) буквально стреляют Украине в колено на поле боя и вредят нашей национальной безопасности. Я скажу вам, я не готов отвернуться [от Украины], думаю, большинство американцев тоже", - заявил он.Если убедить не получается, остаётся запугивание. Байден и представители его администрации стали стращать американских конгрессменов и заодно европейцев, что же произойдёт, если Вашингтон перестанет поддерживать Украину долларом и оружием. Самый проверенный для местной аудитории тезис в этом случае – "угроза" со стороны России. И Байден в этом преуспел."Если Путин возьмёт Украину, то он не остановится. Он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО", - утверждает президент США.Рассуждая о вероятности прямого столкновения вооружённых сил РФ и США, Вашингтон, как сказал посол РФ в США Анатолий Антонов, потерял связь с реальностью, такая риторика недопустима для ядерной державы. Подобные "страшилки", по словам дипломата, фабрикуются, чтобы оправдать перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами баснословные траты на "сдерживание" России.Вторит главе государства и координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби: "Если вы думаете, что цена поддержки Украины сейчас слишком высока, представьте, насколько выше она будет. Не только из федеральной казны, но и кровью американцев. Американские военные очень вероятно будут вовлечены, если Путин одержит стратегическую победу на Украине".Раньше американские функционеры и мысли о победе России не допускали. Видимо, ситуация на Украине осложнилась до такой степени, что пришлось произнести вслух эту фразу в надежде подстегнуть законодателей стать сговорчивее и разморозить средства.Если США не смогут продолжить выполнять взятые на себя обязательства перед Киевом, то заменить их не способен никто. 2-я в списке спонсоров Германия переживает серьёзный бюджетный кризис и не может выделять новые пакеты помощи. У остальных стран Европы склады вооружений пусты, а деньги самим нужны позарез – цены практически на всё выросли из-за отказа от дешёвого российского газа, что повлекло увеличение себестоимость производимой продукции.В связи с этим агентство Bloomberg предупреждает, что нынешние разборки в Конгрессе могут подорвать уверенность союзников в возможностях Вашингтона, привязка требований, касающихся внутренних проблем США к выделению помощи Украине создаёт тревожный прецедент."Во всём мире любой, кто полагается на гарантии безопасности США, испытает шок из-за того, что на американцев просто нельзя положиться" — говорит эксперт по России из Центра стратегических и международных исследований и бывший американский чиновник Макс Бергманн.По подсчётам Кильского института мировой экономики, в августе-октябре 2023 года объём помощи Украине достиг самого низкого уровня с января 2022-го (€2,11 млрд), упав почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К тому же установлен антирекорд по количеству стран, предоставивших новые пакеты помощи за последние 3 месяца - только 20 из 42 доноров Украины.Хотя представители разных подразделений Белого дома и Пентагона предупреждают, что волшебного горшочка с бесконечным финансовым потоком у них нет, но деньги Вашингтон всё же продолжает выделять Киеву из имеющихся остатков. В день голосования в Сенате госсекретарь Энтони Блинкен объявил о предоставлении 52-го пакета военной помощи на сумму $175 млн, в который вошли— ракеты для ПВО: AIM-9M и AIM-7;— боеприпасы к HIMARS;— артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;— противорадиолокационные ракеты HARM;— противотанковые управляемые ракеты TOW;— противотанковые системы Javelin и AT-4;— 4 млн патронов для стрелкового оружия;— взрывные боеприпасы для устранения препятствий;— транспорт для буксировки, оборудование для защиты критической инфраструктуры и запчасти для техобслуживания.Однако этот пакет может стать одним из последних для Украины, если Конгресс не одобрит дополнительное финансирование, предупредил Блинкен."Высока вероятность, что дальнейшая поддержка киевской хунты, особенно с учётом всё большей токсичности украинской темы для трансатлантического единства и западного общества в целом, ускорит падение международного авторитета Запада. Сама же Украина будет чем дальше, тем больше превращаться в "чёрную дыру", поглощающую материальные и людские ресурсы. В конечном итоге США рискуют устроить себе "второй Вьетнам", с которым придётся иметь дело каждой новой американской администрации до тех пор, пока к власти в Вашингтоне не придёт мало-мальски здравомыслящий человек, у которого найдётся достаточно смелости и решимости заткнуть это жерло, - написал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в статье для журнала "Разведчик".А пока у власти те, кто есть, и проблемы у них те, что есть, им нужно искать выход из нынешней тупиковой ситуации. Для этого, по мнению американиста Бориса Межуева, есть несколько вариантов: например, разделить пакетного запроса Байдена и отдельно согласовать помощь Украине и Израилю либо всё-таки пойти на уступки."Думаю, что придётся чем-то жертвовать, и, скорее всего, придётся жертвовать именно помощью Украине", - считает эксперт.

https://ukraina.ru/20231207/1051812166.html

https://ukraina.ru/20231205/1051756954.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, украина, сенат, джо байден, финансовая помощь