Нацисты Новый год не отберут, но безудержное веселье в тылу неуместно - Константинов - 07.12.2023 Украина.ру
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Нацисты Новый год не отберут, но безудержное веселье в тылу неуместно - Константинов
Нацисты Новый год не отберут, но безудержное веселье в тылу неуместно - Константинов - 07.12.2023 Украина.ру
Нацисты Новый год не отберут, но безудержное веселье в тылу неуместно - Константинов
Глава крымского парламента Владимир Константинов 7 декабря в своем телеграм-канале высказался насчет проведения масштабных празднеств в то время, когда российские солдаты рискуют своими жизнями на фронте
2023-12-07T11:54
2023-12-07T11:54
праздники
новости
крым
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сво
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"Мы живём в историческое, непростое время цивилизационного противостояния русского мира с Западом. Тысячи наших сограждан ежедневно рискуют своими жизнями, защищая наше Отечество на фронтах СВО, кто-то, к сожалению, погибает в боях с врагом", - напомнил Константинов.Он призвал россиян "сплотиться вокруг президента и армии" и делать все возможное — каждый на своем месте — для достижения победы над украинским нацизмом.Политик объяснил, что решение минимизировать массовые мероприятия в новогодние праздники продиктовано также вопросами безопасности, поскольку Крым остается прифронтовым регионом, где действует "жёлтый" уровень террористической опасности.Он выразил уверенность в том, что крымчане встретят Новый год "в тёплой семейной обстановке" и с пониманием отнесутся к сдержанному отношению властей к праздничным мероприятиям.
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праздники, новости, крым, владимир константинов, сво
праздники, Новости, Крым, Владимир Константинов, СВО

Нацисты Новый год не отберут, но безудержное веселье в тылу неуместно - Константинов

11:54 07.12.2023
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Глава крымского парламента Владимир Константинов 7 декабря в своем телеграм-канале высказался насчет проведения масштабных празднеств в то время, когда российские солдаты рискуют своими жизнями на фронте
"Мы живём в историческое, непростое время цивилизационного противостояния русского мира с Западом. Тысячи наших сограждан ежедневно рискуют своими жизнями, защищая наше Отечество на фронтах СВО, кто-то, к сожалению, погибает в боях с врагом", - напомнил Константинов.
Он призвал россиян "сплотиться вокруг президента и армии" и делать все возможное — каждый на своем месте — для достижения победы над украинским нацизмом.

"Устраивать масштабные праздники, когда наши солдаты рискуют своими жизнями на фронте считаю аморальным, безнравственным поступком. Поэтому в этом году, как и в прошлом, мы приняли решение минимизировать новогодние и рождественские гулянья. Мы вовсе не против того, чтобы люди праздновали Новый год. Этот праздник у нас никакие нацисты не заберут. Просто безудержное веселье в тылу сейчас неуместно", - указал он.

Политик объяснил, что решение минимизировать массовые мероприятия в новогодние праздники продиктовано также вопросами безопасности, поскольку Крым остается прифронтовым регионом, где действует "жёлтый" уровень террористической опасности.
Он выразил уверенность в том, что крымчане встретят Новый год "в тёплой семейной обстановке" и с пониманием отнесутся к сдержанному отношению властей к праздничным мероприятиям.
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