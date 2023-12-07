https://ukraina.ru/20231207/1051823007.html

Нацисты Новый год не отберут, но безудержное веселье в тылу неуместно - Константинов

Нацисты Новый год не отберут, но безудержное веселье в тылу неуместно - Константинов - 07.12.2023 Украина.ру

Нацисты Новый год не отберут, но безудержное веселье в тылу неуместно - Константинов

Глава крымского парламента Владимир Константинов 7 декабря в своем телеграм-канале высказался насчет проведения масштабных празднеств в то время, когда российские солдаты рискуют своими жизнями на фронте

2023-12-07T11:54

2023-12-07T11:54

2023-12-07T11:54

праздники

новости

крым

владимир константинов

сво

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"Мы живём в историческое, непростое время цивилизационного противостояния русского мира с Западом. Тысячи наших сограждан ежедневно рискуют своими жизнями, защищая наше Отечество на фронтах СВО, кто-то, к сожалению, погибает в боях с врагом", - напомнил Константинов.Он призвал россиян "сплотиться вокруг президента и армии" и делать все возможное — каждый на своем месте — для достижения победы над украинским нацизмом.Политик объяснил, что решение минимизировать массовые мероприятия в новогодние праздники продиктовано также вопросами безопасности, поскольку Крым остается прифронтовым регионом, где действует "жёлтый" уровень террористической опасности.Он выразил уверенность в том, что крымчане встретят Новый год "в тёплой семейной обстановке" и с пониманием отнесутся к сдержанному отношению властей к праздничным мероприятиям.

https://ukraina.ru/20231202/1051691073.html

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праздники, новости, крым, владимир константинов, сво