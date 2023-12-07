https://ukraina.ru/20231207/1051821950.html

Зачем ВСУ стреляют в спину своим же и что на самом деле происходит в Марьинке – полковник Литовкин

Зачем ВСУ стреляют в спину своим же и что на самом деле происходит в Марьинке – полковник Литовкин - 07.12.2023 Украина.ру

Зачем ВСУ стреляют в спину своим же и что на самом деле происходит в Марьинке – полковник Литовкин

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал, почему бойцы ВСУ всё чаще сдаются в плен, а также прокомментировал ситуацию с освобождением Марьинки

2023-12-07T11:22

2023-12-07T11:22

2023-12-07T11:22

видео

виктор литовкин

сво

фронт

украина

марьинка

всу

зима

днр

плен

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00:38 - Почему бойцы ВСУ сдаются в плен? 05:01 - О ситуации с освобождением Марьинки; 06:35 – Сменили ли ВСУ тактику? 08:09 – Задачи и перемены на фронте в период зимней кампании; 12:08 – О вероятности заморозки украинского конфликта.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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