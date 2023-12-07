Зачем ВСУ стреляют в спину своим же и что на самом деле происходит в Марьинке – полковник Литовкин - 07.12.2023 Украина.ру
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Зачем ВСУ стреляют в спину своим же и что на самом деле происходит в Марьинке – полковник Литовкин
Зачем ВСУ стреляют в спину своим же и что на самом деле происходит в Марьинке – полковник Литовкин - 07.12.2023 Украина.ру
Зачем ВСУ стреляют в спину своим же и что на самом деле происходит в Марьинке – полковник Литовкин
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал, почему бойцы ВСУ всё чаще сдаются в плен, а также прокомментировал ситуацию с освобождением Марьинки
2023-12-07T11:22
2023-12-07T11:22
видео
виктор литовкин
сво
фронт
украина
марьинка
всу
зима
днр
плен
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00:38 - Почему бойцы ВСУ сдаются в плен? 05:01 - О ситуации с освобождением Марьинки; 06:35 – Сменили ли ВСУ тактику? 08:09 – Задачи и перемены на фронте в период зимней кампании; 12:08 – О вероятности заморозки украинского конфликта.
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видео, виктор литовкин, сво, фронт, украина, марьинка, всу, зима, днр, плен, переговоры, нато, сша, владимир путин, заморозка, наступление, конфликт, видео
Видео, Виктор Литовкин, СВО, фронт, Украина, Марьинка, ВСУ, зима, ДНР, плен, переговоры, НАТО, США, Владимир Путин, заморозка, наступление, конфликт

Зачем ВСУ стреляют в спину своим же и что на самом деле происходит в Марьинке – полковник Литовкин

11:22 07.12.2023
 
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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал, почему бойцы ВСУ всё чаще сдаются в плен, а также прокомментировал ситуацию с освобождением Марьинки
00:38 - Почему бойцы ВСУ сдаются в плен?
05:01 - О ситуации с освобождением Марьинки;
06:35 – Сменили ли ВСУ тактику?
08:09 – Задачи и перемены на фронте в период зимней кампании;
12:08 – О вероятности заморозки украинского конфликта.
 
ВидеоВиктор ЛитовкинСВОфронтУкраинаМарьинкаВСУзимаДНРпленпереговорыНАТОСШАВладимир Путинзаморозканаступлениеконфликт
 
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