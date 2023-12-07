https://ukraina.ru/20231207/1051821950.html
Зачем ВСУ стреляют в спину своим же и что на самом деле происходит в Марьинке – полковник Литовкин
Зачем ВСУ стреляют в спину своим же и что на самом деле происходит в Марьинке – полковник Литовкин - 07.12.2023 Украина.ру
Зачем ВСУ стреляют в спину своим же и что на самом деле происходит в Марьинке – полковник Литовкин
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал, почему бойцы ВСУ всё чаще сдаются в плен, а также прокомментировал ситуацию с освобождением Марьинки
2023-12-07T11:22
2023-12-07T11:22
2023-12-07T11:22
видео
виктор литовкин
сво
фронт
украина
марьинка
всу
зима
днр
плен
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00:38 - Почему бойцы ВСУ сдаются в плен? 05:01 - О ситуации с освобождением Марьинки; 06:35 – Сменили ли ВСУ тактику? 08:09 – Задачи и перемены на фронте в период зимней кампании; 12:08 – О вероятности заморозки украинского конфликта.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, виктор литовкин, сво, фронт, украина, марьинка, всу, зима, днр, плен, переговоры, нато, сша, владимир путин, заморозка, наступление, конфликт, видео
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Зачем ВСУ стреляют в спину своим же и что на самом деле происходит в Марьинке – полковник Литовкин
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал, почему бойцы ВСУ всё чаще сдаются в плен, а также прокомментировал ситуацию с освобождением Марьинки
00:38 - Почему бойцы ВСУ сдаются в плен?
05:01 - О ситуации с освобождением Марьинки;
06:35 – Сменили ли ВСУ тактику?
08:09 – Задачи и перемены на фронте в период зимней кампании;
12:08 – О вероятности заморозки украинского конфликта.