https://ukraina.ru/20231207/1051819967.html

Все об убийстве Ильи Кивы: подозрительная сожительница, долгая слежка, контрольный выстрел

Все об убийстве Ильи Кивы: подозрительная сожительница, долгая слежка, контрольный выстрел - 07.12.2023 Украина.ру

Все об убийстве Ильи Кивы: подозрительная сожительница, долгая слежка, контрольный выстрел

Вечером 6 декабря стало известно об убийстве в Подмосковье экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы, который в последнее время жестко оппонировал киевскому режиму. Практически сразу ответственность за его гибель взяли на себя украинские спецслужбы

2023-12-07T10:51

2023-12-07T10:51

2023-12-07T10:51

эксклюзив

илья кива

убийство

московская область

украина

россия

главное управление разведки украины (гур)

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Тело на снегуУбийство Кивы произошло в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области на территории отеля "Величъ Country Club". По информации СМИ, бывший депутат Рады проживал там на постоянной основе последние несколько месяцев. Туда он перебрался из Москвы.Отмечается, что Кива был убит в районе 15 часов в лесополосе, которая является частью территории отеля. Судя по всему, политик отправился туда для записи очередного ролика для соцсетей. Похожий антураж можно наблюдать за его спиной на многих роликах, которые были посвящены ситуации на Украине и критике властей этой страны.В бывшего депутата стреляли дважды – первый выстрел был сделан в сердце, а второй, контрольный, - в голову. Вторая пуля прошла по касательной, Кива сумел после этого еще пройти какое-то расстояние в сторону коттеджей, однако вскоре рухнул в снег и скончался на месте. Его тело спустя час обнаружили сотрудники "Величъ Country Club".На месте убийства были обнаружены две пистолетные гильзы и патрон.По факту убийства возбуждено уголовное дело, которое передали в первое управление по расследованию особо важных дел подмосковного Главного следственного управления Следственного комитета.Слежка и возможные подозреваемыеПо данным СМИ, за Кивой велось наблюдение. Сам политик якобы рассказывал близким, что заметил за собою слежку. Учитывая все обстоятельства убийства, вероятнее всего киллер действовал не в одиночку.Как пишет телеграм-канал Mash, Киву "вели" около трех недель, чтобы изучить маршруты его передвижения.Также отмечается, что в качестве "наводчика" могла выступать сожительница экс-депутата, с ней он проживал в Подмосковье последние 2,5 месяца. Ее возможную причастность проверяют следователи. Имя женщины пока не раскрывается.Помимо этого, пишет Mash, возможный сообщник убийцы может скрываться среди других постояльцев отеля, где жил Кива. Сейчас списки жильцов также проверяют силовики.Практически сразу после того, как информация об убийстве Кивы попала в СМИ, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявило, что теракт в Подмосковье организован и осуществлен ими.Телеграм-канал Baza сообщил, что рассматривается также версию, согласно которой исполнитель покушения мог вылететь из РФ ближайшим рейсом, поэтому следователи проверяют списки пассажиров в аэропортах Шереметьево и Внуково – они ближе всего к месту убийства экс-депутата Рады.Убийство Кивы – очередной громкий теракт Украины на территории РФ. С момента начала российской военной спецоперации от рук украинских спецслужб погибли политолог Дарья Дугина, ополченец и блогер Владлен Татарский, после покушений смогли выжить писатель и политик Захар Прилепин, а также экс-депутат Рады Олег Царев.

https://ukraina.ru/20231206/1051801295.html

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2023

Павел Котов

Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, илья кива, убийство, московская область, украина, россия, главное управление разведки украины (гур)