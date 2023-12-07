https://ukraina.ru/20231207/1051817403.html

В Киву выстрелили дважды, следователи нашли гильзы и патрон

В Киву выстрелили дважды, следователи нашли гильзы и патрон - 07.12.2023 Украина.ру

В Киву выстрелили дважды, следователи нашли гильзы и патрон

Убийство бывшего народного избранника произошло во время его прогулки по парку коттеджного поселка

2023-12-07T10:03

2023-12-07T10:03

2023-12-07T10:03

новости

новости украины

убийство

илья кива

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103241/64/1032416409_0:60:407:289_1920x0_80_0_0_8e8ee1556023870b9003ce8a4de01543.png.webp

Следователи и криминалисты осмотрели место убийства Ильи Кивы и собрали смывы, две пистолетные гильзы, патрон и другие предметы. Также проведен осмотр автомобиля потерпевшего и гостиничный номер, в котором он проживал последние месяцы.Назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, физико-химическая, комплексная молекулярно-генетическая и баллистическая судебные экспертизы. Продолжаются допросы свидетелей, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление причастных к преступлению лиц.Убийство экс-депутата произошло 6 декабря. Вечером Кива гулял по территории парка, прилегающего к коттеджному поселку, где неизвестный произвел в него несколько выстрелов. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.Расследование уголовного дела по факту убийства экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы и незаконного оборота оружия ведет первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ).Ответственность за убийство взяло на себя ГУР ВС Украины. Вечером среды в эфире украинского телеканала "ICTV" спикер Главного управления разведки Вооружённых сил Украины Андрей Юсов подтвердил убийство экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы словами "Кива – всё". В привычной манере, в стране высмеяли гибель человека, которого на Украине считают предателем

https://ukraina.ru/20231207/1051808961.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, убийство, илья кива