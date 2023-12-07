https://ukraina.ru/20231207/1051817403.html
В Киву выстрелили дважды, следователи нашли гильзы и патрон
В Киву выстрелили дважды, следователи нашли гильзы и патрон - 07.12.2023 Украина.ру
В Киву выстрелили дважды, следователи нашли гильзы и патрон
Убийство бывшего народного избранника произошло во время его прогулки по парку коттеджного поселка
2023-12-07T10:03
2023-12-07T10:03
2023-12-07T10:03
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новости украины
убийство
илья кива
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Следователи и криминалисты осмотрели место убийства Ильи Кивы и собрали смывы, две пистолетные гильзы, патрон и другие предметы. Также проведен осмотр автомобиля потерпевшего и гостиничный номер, в котором он проживал последние месяцы.Назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, физико-химическая, комплексная молекулярно-генетическая и баллистическая судебные экспертизы. Продолжаются допросы свидетелей, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление причастных к преступлению лиц.Убийство экс-депутата произошло 6 декабря. Вечером Кива гулял по территории парка, прилегающего к коттеджному поселку, где неизвестный произвел в него несколько выстрелов. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.Расследование уголовного дела по факту убийства экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы и незаконного оборота оружия ведет первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ).Ответственность за убийство взяло на себя ГУР ВС Украины. Вечером среды в эфире украинского телеканала "ICTV" спикер Главного управления разведки Вооружённых сил Украины Андрей Юсов подтвердил убийство экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы словами "Кива – всё". В привычной манере, в стране высмеяли гибель человека, которого на Украине считают предателем
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, убийство, илья кива
В Киву выстрелили дважды, следователи нашли гильзы и патрон
Убийство бывшего народного избранника произошло во время его прогулки по парку коттеджного поселка
Следователи и криминалисты осмотрели место убийства Ильи Кивы и собрали смывы, две пистолетные гильзы, патрон и другие предметы. Также проведен осмотр автомобиля потерпевшего и гостиничный номер, в котором он проживал последние месяцы.
"На теле погибшего обнаружено два пулевых огнестрельных ранения", – сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Тульской области.
Назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, физико-химическая, комплексная молекулярно-генетическая и баллистическая судебные экспертизы. Продолжаются допросы свидетелей, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление причастных к преступлению лиц.
Убийство экс-депутата произошло 6 декабря. Вечером Кива гулял по территории парка, прилегающего к коттеджному поселку, где неизвестный произвел в него несколько выстрелов. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.
Расследование уголовного дела по факту убийства экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы и незаконного оборота оружия ведет первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ).
Ответственность за убийство взяло на себя ГУР ВС Украины. Вечером среды в эфире украинского телеканала "ICTV" спикер Главного управления разведки Вооружённых сил Украины Андрей Юсов подтвердил убийство экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы словами "Кива – всё". В привычной манере, в стране высмеяли гибель человека, которого на Украине считают предателем