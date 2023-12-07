Демарш? Корнилова удивила отмена выступления Зеленского в сенате США
08:40 07.12.2023 (обновлено: 09:18 07.12.2023)
Политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов 7 декабря назвал загадочным отказ президента Украины Владимира Зеленского выступить по видеосвязи перед сенаторами США
"Можно долго гадать, что послужило истинной причиной этого инцидента. Но то, как это было преподнесено лидером демократического большинства сената Чаком Шумером (мол, "что-то произошло в последнюю минуту"), представляет дело как демарш украинской стороны", - указал Корнилов.
Он обратил внимание на то, что ближайшее окружение Зеленского так и не смогло объяснить причину его действий.
"Мы услышали нечленораздельное заявление министра обороны Украины Рустема Умерова: "Это война, ситуация меняется". А спустя час-другой посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила демарш своего президента тем, что на заседании сенаторов "обсуждались не только вопросы Украины, но и внутренние вопросы". Заметьте, все эти чиновники находятся в Америке, там же вместе с ними в это время был и глава Офиса президента Андрей Ермак. Но не удосужились даже согласовать единую версию, поясняющую удивительное поведение своего киевского босса", - отметил обозреватель.
По его словам, судя по решению сената США, американцы "просто сливают" Зеленского, и "похоже, он начал это понимать".
Президент Украины в последний момент отменил запланированное на вечер вторника выступление по видеосвязи перед сенаторами США. Лидер демократов в сенате Чак Шумер сообщил, что "что-то произошло в последнюю минуту".
Законопроект о выделении дополнительной помощи Украине не прошел процедурное голосование в сенате США. Для рассмотрения проекта в верхней палате конгресса США инициатива должна была получить 60 голосов сенаторов. В результате процедурного голосования законопроект поддержали 49 законодателей, против высказался 51.
07:49В сенате США заблокировали финансирование Украины. Но хоронить ее раноВ среду, 6 декабря (7 декабря по московскому времени), сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере 106 миллиардов долларов, в том числе 61 миллиарда на помощь Украине