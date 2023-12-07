https://ukraina.ru/20231207/1051816178.html

Демарш? Корнилова удивила отмена выступления Зеленского в сенате США

Демарш? Корнилова удивила отмена выступления Зеленского в сенате США - 07.12.2023 Украина.ру

Демарш? Корнилова удивила отмена выступления Зеленского в сенате США

Политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов 7 декабря назвал загадочным отказ президента Украины Владимира Зеленского выступить по видеосвязи перед сенаторами США

2023-12-07T08:40

2023-12-07T08:40

2023-12-07T09:18

сенат

сша

владимир зеленский

корнилов

украина

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"Можно долго гадать, что послужило истинной причиной этого инцидента. Но то, как это было преподнесено лидером демократического большинства сената Чаком Шумером (мол, "что-то произошло в последнюю минуту"), представляет дело как демарш украинской стороны", - указал Корнилов.Он обратил внимание на то, что ближайшее окружение Зеленского так и не смогло объяснить причину его действий.По его словам, судя по решению сената США, американцы "просто сливают" Зеленского, и "похоже, он начал это понимать".Президент Украины в последний момент отменил запланированное на вечер вторника выступление по видеосвязи перед сенаторами США. Лидер демократов в сенате Чак Шумер сообщил, что "что-то произошло в последнюю минуту".Законопроект о выделении дополнительной помощи Украине не прошел процедурное голосование в сенате США. Для рассмотрения проекта в верхней палате конгресса США инициатива должна была получить 60 голосов сенаторов. В результате процедурного голосования законопроект поддержали 49 законодателей, против высказался 51.

https://ukraina.ru/20231207/1051812166.html

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сенат, сша, владимир зеленский, корнилов, украина