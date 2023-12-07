Военный аналитик призвал Россию продолжать наступать на Украине
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
России нужно продолжить наступать, пока Киев остается без поставок оружия, а стратегическая инициатива на стороне российских военных. Таким мнением поделился военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов, передает 7 декабря Ura.ru
По его словам, российская армия должна помешать Украине восстановить утраченную боевую мощь.
"Страна ни в коем случае не должна стать военной державой даже среднего уровня", — сказал аналитик.
В частности, он предложил разрушить украинские заводы по производству боеприпасов.
Как говорит Прохватилов, сейчас российская сторона находится в более выигрышной позиции, чем украинская.
"Наши наступления на Украине, которые сейчас сконцентрированы в основном вокруг Авдеевки (ДНР), будут продолжаться. Я надеюсь это будет сделано грамотно чтобы не оказаться в той же ложной ситуации, какой оказалась Украина, когда начинала свой провалившийся контрнаступ", — подытожил эксперт.
В США законопроект о выделении помощи Украине был заблокирован во время голосования в Сенате. Документ не набрал необходимого количества голосов.
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