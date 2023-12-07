https://ukraina.ru/20231207/1051813179.html

Военный аналитик призвал Россию продолжать наступать на Украине

Военный аналитик призвал Россию продолжать наступать на Украине - 07.12.2023 Украина.ру

Военный аналитик призвал Россию продолжать наступать на Украине

России нужно продолжить наступать, пока Киев остается без поставок оружия, а стратегическая инициатива на стороне российских военных. Таким мнением поделился военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов, передает 7 декабря Ura.ru

2023-12-07T07:42

2023-12-07T07:42

2023-12-07T07:42

сша

помощь

новости

украина

наступление

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050717699_0:241:3107:1990_1920x0_80_0_0_051cc8559c00a8c13afb16a507662927.jpg

По его словам, российская армия должна помешать Украине восстановить утраченную боевую мощь."Страна ни в коем случае не должна стать военной державой даже среднего уровня", — сказал аналитик. В частности, он предложил разрушить украинские заводы по производству боеприпасов.Как говорит Прохватилов, сейчас российская сторона находится в более выигрышной позиции, чем украинская.В США законопроект о выделении помощи Украине был заблокирован во время голосования в Сенате. Документ не набрал необходимого количества голосов.

https://ukraina.ru/20231207/1051812660.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, помощь, новости, украина, наступление, россия