Военный аналитик призвал Россию продолжать наступать на Украине - 07.12.2023 Украина.ру
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Военный аналитик призвал Россию продолжать наступать на Украине
Военный аналитик призвал Россию продолжать наступать на Украине - 07.12.2023 Украина.ру
Военный аналитик призвал Россию продолжать наступать на Украине
России нужно продолжить наступать, пока Киев остается без поставок оружия, а стратегическая инициатива на стороне российских военных. Таким мнением поделился военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов, передает 7 декабря Ura.ru
2023-12-07T07:42
2023-12-07T07:42
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наступление
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По его словам, российская армия должна помешать Украине восстановить утраченную боевую мощь."Страна ни в коем случае не должна стать военной державой даже среднего уровня", — сказал аналитик. В частности, он предложил разрушить украинские заводы по производству боеприпасов.Как говорит Прохватилов, сейчас российская сторона находится в более выигрышной позиции, чем украинская.В США законопроект о выделении помощи Украине был заблокирован во время голосования в Сенате. Документ не набрал необходимого количества голосов.
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сша, помощь, новости, украина, наступление, россия
США, помощь, Новости, Украина, наступление, Россия

Военный аналитик призвал Россию продолжать наступать на Украине

07:42 07.12.2023
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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России нужно продолжить наступать, пока Киев остается без поставок оружия, а стратегическая инициатива на стороне российских военных. Таким мнением поделился военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов, передает 7 декабря Ura.ru
По его словам, российская армия должна помешать Украине восстановить утраченную боевую мощь.
"Страна ни в коем случае не должна стать военной державой даже среднего уровня", — сказал аналитик.
В частности, он предложил разрушить украинские заводы по производству боеприпасов.
Как говорит Прохватилов, сейчас российская сторона находится в более выигрышной позиции, чем украинская.
"Наши наступления на Украине, которые сейчас сконцентрированы в основном вокруг Авдеевки (ДНР), будут продолжаться. Я надеюсь это будет сделано грамотно чтобы не оказаться в той же ложной ситуации, какой оказалась Украина, когда начинала свой провалившийся контрнаступ", — подытожил эксперт.
В США законопроект о выделении помощи Украине был заблокирован во время голосования в Сенате. Документ не набрал необходимого количества голосов.
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