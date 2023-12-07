https://ukraina.ru/20231207/1051812660.html
Блокирование помощи даже Израилю говорит о драматическом сдвиге в США – Пушков
Блокирование помощи даже Израилю говорит о драматическом сдвиге в США – Пушков - 07.12.2023 Украина.ру
Блокирование помощи даже Израилю говорит о драматическом сдвиге в США – Пушков
Блокирование республиканцами запрошенного Белым домом единого пакета помощи Украине и Израилю из-за спора об укреплении южной границы говорит о немыслимом прежде "драматическом сдвиге" политических координат в США. Об этом сенатор Алексей Пушков заявил в своём телеграм-канале
2023-12-07T07:25
2023-12-07T07:25
2023-12-07T07:25
новости
алексей пушков
сша
конгресс сша
джо байден
украина
израиль
военная помощь
сво
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По его словам, президенту США Джо Байдену и его администрации без решения вопроса о границе, вероятно, не удастся преодолеть "единую, консолидированную позицию республиканцев" и "продавить" финансовую поддержку Украины."Это возможность для них показать свою силу и влияние перед выборами. Это повод шантажировать администрацию Байдена, заставить её пойти на серьёзные уступки", - отметил Пушков.Для сторонников экс-президента Дональда Трампа из числа правых республиканцев, считает сенатор, это ещё и способ как можно дольше "держать финансирование Киева в подвешенном состоянии", чтобы в последующем "вообще поставить его под вопрос"."Сам факт, что республиканцы блокируют ещё и финансирование Израиля, что прежде было немыслимо, говорит о драматическом сдвиге политических координат в США", - подчеркнул Пушков.Он напомнил слова бывшего госсекретаря Генри Киссинджера, который в своём последнем интервью говорил о существовании в стране "какого-то единства" при всей остроте политической борьбы во времена Ричарда Никсона."Но потом оно начало исчезать, а Байден с Трампом вообще покончили с ним. Нынешняя ситуация в США подтверждает наличие глубокого раскола в американском правящем классе", - заключил он.Как сообщалось ранее, предложенный администрацией президента США Джо Байдена законопроект о выделении 106 миллиардов долларов для помощи в первую очередь Украине и Израилю не прошёл процедурное голосование в сенате США.Байдену, в попытке убедить оппонентов, не помогло и специальное обращение к Конгрессу, в котором он призвал срочно утвердить запрос о средствах для Киева. А республиканцев обвинил в том, что они "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе.Если у Конгресса США не получится договориться о помощи Украине сейчас, к этому вопросу он сможет вернуться уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою работу 9 января, а Сенат - 8 января.
https://ukraina.ru/20231207/1051811901.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, алексей пушков, сша, конгресс сша, джо байден, украина, израиль, военная помощь, сво
Новости, Алексей Пушков, США, Конгресс США, Джо Байден, Украина, Израиль, военная помощь, СВО
Блокирование помощи даже Израилю говорит о драматическом сдвиге в США – Пушков
Блокирование республиканцами запрошенного Белым домом единого пакета помощи Украине и Израилю из-за спора об укреплении южной границы говорит о немыслимом прежде "драматическом сдвиге" политических координат в США. Об этом сенатор Алексей Пушков заявил в своём телеграм-канале
По его словам, президенту США Джо Байдену и его администрации без решения вопроса о границе, вероятно, не удастся преодолеть "единую, консолидированную позицию республиканцев" и "продавить" финансовую поддержку Украины.
"Это возможность для них показать свою силу и влияние перед выборами. Это повод шантажировать администрацию Байдена, заставить её пойти на серьёзные уступки", - отметил Пушков.
Для сторонников экс-президента Дональда Трампа из числа правых республиканцев, считает сенатор, это ещё и способ как можно дольше "держать финансирование Киева в подвешенном состоянии", чтобы в последующем "вообще поставить его под вопрос".
"Сам факт, что республиканцы блокируют ещё и финансирование Израиля, что прежде было немыслимо, говорит о драматическом сдвиге политических координат в США", - подчеркнул Пушков.
Он напомнил слова бывшего госсекретаря Генри Киссинджера, который в своём последнем интервью говорил о существовании в стране "какого-то единства" при всей остроте политической борьбы во времена Ричарда Никсона.
"Но потом оно начало исчезать, а Байден с Трампом вообще покончили с ним. Нынешняя ситуация в США подтверждает наличие глубокого раскола в американском правящем классе", - заключил он.
Как сообщалось ранее, предложенный администрацией президента США Джо Байдена законопроект о выделении 106 миллиардов долларов для помощи в первую очередь Украине и Израилю не прошёл процедурное голосование в сенате США.
Байдену, в попытке убедить оппонентов, не помогло и специальное обращение к Конгрессу, в котором он призвал срочно утвердить запрос о средствах для Киева. А республиканцев обвинил в том, что они "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе.
Если у Конгресса США не получится договориться о помощи Украине сейчас, к этому вопросу он сможет вернуться уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою работу 9 января, а Сенат - 8 января.