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"Ставки слишком высоки": Салливан призвал конгрессменов поддержать помощь Украине
"Ставки слишком высоки": Салливан призвал конгрессменов поддержать помощь Украине - 07.12.2023 Украина.ру
"Ставки слишком высоки": Салливан призвал конгрессменов поддержать помощь Украине
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обратился к конгрессменам с призывом поддержать законопроект о помощи Киеву, заблокированный в сенате республиканским меньшинством. Об этом говорится в распространённом Белым домом заявлении Салливана
2023-12-07T06:43
2023-12-07T06:43
2023-12-07T06:43
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"Ставки слишком высоки, а последствия слишком серьёзны, чтобы позволить меньшинству в Конгрессе удерживать финансирование Украины в заложниках", - подчеркнул Салливан.Как сообщалось ранее, предложенный администрацией президента США Джо Байдена законопроект о выделении 106 миллиардов долларов для помощи в первую очередь Украине и Израилю не прошёл процедурное голосование в сенате США.Байдену, в попытке убедить оппонентов, не помогло и специальное обращение к Конгрессу, в котором он призвал срочно утвердить запрос о средствах для Киева. А республиканцев обвинил в том, что они "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе.Если у Конгресса США не получится договориться о помощи Украине сейчас, к этому вопросу он сможет вернуться уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою работу 9 января, а Сенат - 8 января.
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новости, сша, конгресс сша, джо байден, украина, военная помощь, сво
Новости, США, Конгресс США, Джо Байден, Украина, военная помощь, СВО
"Ставки слишком высоки": Салливан призвал конгрессменов поддержать помощь Украине
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обратился к конгрессменам с призывом поддержать законопроект о помощи Киеву, заблокированный в сенате республиканским меньшинством. Об этом говорится в распространённом Белым домом заявлении Салливана
"Ставки слишком высоки, а последствия слишком серьёзны, чтобы позволить меньшинству в Конгрессе удерживать финансирование Украины в заложниках", - подчеркнул Салливан.
Как сообщалось ранее, предложенный администрацией президента США Джо Байдена законопроект о выделении 106 миллиардов долларов для помощи в первую очередь Украине и Израилю не прошёл процедурное голосование в сенате США.
Байдену, в попытке убедить оппонентов, не помогло и специальное обращение к Конгрессу, в котором он призвал срочно утвердить запрос о средствах для Киева. А республиканцев обвинил в том, что они "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе.
Если у Конгресса США не получится договориться о помощи Украине сейчас, к этому вопросу он сможет вернуться уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою работу 9 января, а Сенат - 8 января.