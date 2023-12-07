"Ставки слишком высоки": Салливан призвал конгрессменов поддержать помощь Украине

Александр Перенджиев: Даже если Россия не увязнет в боях с ВСУ, Запад ударит ее в самом неожиданном месте

Да, 2024 год вызывает в нас надежды на завершение СВО. Да, на Западе происходят кризисные явления. То, что Запад пытается склонить на свою сторону страны, которые в этот западный блок не входят, тоже свидетельствует о кризисе.