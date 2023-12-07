https://ukraina.ru/20231207/1051811490.html

В США создали межведомственную группу для поддержки ОПК Украины

В США создали межведомственную группу для поддержки ОПК Украины - 07.12.2023 Украина.ру

В США создали межведомственную группу для поддержки ОПК Украины

Администрация США создала межведомственную группу, нацеленную на поддержку оборонной промышленности Украины и взаимодействующих с ней стран-партнёров. Об этом сообщает Белый дом

2023-12-07T06:04

2023-12-07T06:04

2023-12-07T06:04

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Отмечается, что в соответствующую группу войдут представители Госдепа, Пентагона и министерства торговли."[Группа будет поддерживать] украинских и других партнёров, которые пытаются получить рекомендации по потенциальным сделкам и экспортным требованиям для оборонной промышленности Украины", - говорится в сообщении.Страны-партнёры в рамках группы также договорились обмениваться данными в оборонной сфере.Ранее стало известно, что Пентагон предоставил киевскому режиму данные для начала местного производства некоторых образцов гибридных систем ПВО FrankenSAM, сочетающих современные западные ракеты "земля-воздух" с советскими разработками.

https://ukraina.ru/20231207/1051810850.html

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новости, сша, украина, запад, впк, оружие, сво