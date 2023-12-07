В США создали межведомственную группу для поддержки ОПК Украины - 07.12.2023 Украина.ру
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В США создали межведомственную группу для поддержки ОПК Украины
В США создали межведомственную группу для поддержки ОПК Украины - 07.12.2023 Украина.ру
В США создали межведомственную группу для поддержки ОПК Украины
Администрация США создала межведомственную группу, нацеленную на поддержку оборонной промышленности Украины и взаимодействующих с ней стран-партнёров. Об этом сообщает Белый дом
2023-12-07T06:04
2023-12-07T06:04
новости
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Отмечается, что в соответствующую группу войдут представители Госдепа, Пентагона и министерства торговли."[Группа будет поддерживать] украинских и других партнёров, которые пытаются получить рекомендации по потенциальным сделкам и экспортным требованиям для оборонной промышленности Украины", - говорится в сообщении.Страны-партнёры в рамках группы также договорились обмениваться данными в оборонной сфере.Ранее стало известно, что Пентагон предоставил киевскому режиму данные для начала местного производства некоторых образцов гибридных систем ПВО FrankenSAM, сочетающих современные западные ракеты "земля-воздух" с советскими разработками.
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новости, сша, украина, запад, впк, оружие, сво
Новости, США, Украина, Запад, ВПК, оружие, СВО

В США создали межведомственную группу для поддержки ОПК Украины

06:04 07.12.2023
 
© whitehousegiftshop.comмонета с изображением президента Украины Владимира Зеленского Белый дом США
монета с изображением президента Украины Владимира Зеленского Белый дом США
© whitehousegiftshop.com
Читать в
Администрация США создала межведомственную группу, нацеленную на поддержку оборонной промышленности Украины и взаимодействующих с ней стран-партнёров. Об этом сообщает Белый дом
Отмечается, что в соответствующую группу войдут представители Госдепа, Пентагона и министерства торговли.
"[Группа будет поддерживать] украинских и других партнёров, которые пытаются получить рекомендации по потенциальным сделкам и экспортным требованиям для оборонной промышленности Украины", - говорится в сообщении.
Страны-партнёры в рамках группы также договорились обмениваться данными в оборонной сфере.
Ранее стало известно, что Пентагон предоставил киевскому режиму данные для начала местного производства некоторых образцов гибридных систем ПВО FrankenSAM, сочетающих современные западные ракеты "земля-воздух" с советскими разработками.
MIM-23 Hawk - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
04:56
США предоставили Киеву данные для производства гибридных систем ПВО FrankenSAMПентагон предоставил киевскому режиму данные для начала местного производства некоторых образцов гибридных систем ПВО FrankenSAM, сочетающих современные западные ракеты "земля-воздух" с советскими разработками. Об этом сообщил Белый дом
 
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