В США создали межведомственную группу для поддержки ОПК Украины
Администрация США создала межведомственную группу, нацеленную на поддержку оборонной промышленности Украины и взаимодействующих с ней стран-партнёров. Об этом сообщает Белый дом
Отмечается, что в соответствующую группу войдут представители Госдепа, Пентагона и министерства торговли.
"[Группа будет поддерживать] украинских и других партнёров, которые пытаются получить рекомендации по потенциальным сделкам и экспортным требованиям для оборонной промышленности Украины", - говорится в сообщении.
Страны-партнёры в рамках группы также договорились обмениваться данными в оборонной сфере.
Ранее стало известно, что Пентагон предоставил киевскому режиму данные для начала местного производства некоторых образцов гибридных систем ПВО FrankenSAM, сочетающих современные западные ракеты "земля-воздух" с советскими разработками.
04:56США предоставили Киеву данные для производства гибридных систем ПВО FrankenSAMПентагон предоставил киевскому режиму данные для начала местного производства некоторых образцов гибридных систем ПВО FrankenSAM, сочетающих современные западные ракеты "земля-воздух" с советскими разработками. Об этом сообщил Белый дом