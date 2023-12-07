Администрация США направит в Киев советника по коррупции - 07.12.2023 Украина.ру
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Администрация США направит в Киев советника по коррупции
Администрация США направит в Киев советника по коррупции - 07.12.2023 Украина.ру
Администрация США направит в Киев советника по коррупции
В министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины прибудет советник, направленный Госдепом, в том числе, для борьбы с коррупцией. Об этом сообщил Белый дом
2023-12-07T05:16
2023-12-07T05:16
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сша
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коррупция
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"[Советник направляется для] борьбы с коррупцией и привлечения иностранных инвестиций в критически важные отрасли", - говорится в сообщении.Законопроект о выделении многомиллиардной помощи Украине, Израилю и Тайваню 6 декабря не прошёл процедурное голосование в Сенате США, рассмотрение проекта было заблокировано республиканцами.Специальное обращение президента США Джо Байдена, призвавшего Конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева, не помогло преодолеть сопротивление законодателей, настаивающих на приоритете для страны решения проблем с мигрантами на южных границах.Напомним, что республиканцы намерены объявить Байдену импичмент, обвиняя президента в масштабных коррупционных правонарушениях его семьи, в том числе на Украине.
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новости, сша, украина, коррупция
Новости, США, Украина, коррупция

Администрация США направит в Киев советника по коррупции

05:16 07.12.2023
 
© AP / Jae C. Hong
- РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP / Jae C. Hong
Читать в
В министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины прибудет советник, направленный Госдепом, в том числе, для борьбы с коррупцией. Об этом сообщил Белый дом
"[Советник направляется для] борьбы с коррупцией и привлечения иностранных инвестиций в критически важные отрасли", - говорится в сообщении.
Законопроект о выделении многомиллиардной помощи Украине, Израилю и Тайваню 6 декабря не прошёл процедурное голосование в Сенате США, рассмотрение проекта было заблокировано республиканцами.
Специальное обращение президента США Джо Байдена, призвавшего Конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева, не помогло преодолеть сопротивление законодателей, настаивающих на приоритете для страны решения проблем с мигрантами на южных границах.
Напомним, что республиканцы намерены объявить Байдену импичмент, обвиняя президента в масштабных коррупционных правонарушениях его семьи, в том числе на Украине.
4 декабря, 11:38
"За это проголосуют даже республиканцы". В США придумали, что делать с БайденомО необходимости импичмента заявили конгрессмен Джеймс Комер и спикер палаты представителей Майк Джонсон
 
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