https://ukraina.ru/20231207/1051810977.html
Администрация США направит в Киев советника по коррупции
Администрация США направит в Киев советника по коррупции - 07.12.2023 Украина.ру
Администрация США направит в Киев советника по коррупции
В министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины прибудет советник, направленный Госдепом, в том числе, для борьбы с коррупцией. Об этом сообщил Белый дом
2023-12-07T05:16
2023-12-07T05:16
2023-12-07T05:16
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"[Советник направляется для] борьбы с коррупцией и привлечения иностранных инвестиций в критически важные отрасли", - говорится в сообщении.Законопроект о выделении многомиллиардной помощи Украине, Израилю и Тайваню 6 декабря не прошёл процедурное голосование в Сенате США, рассмотрение проекта было заблокировано республиканцами.Специальное обращение президента США Джо Байдена, призвавшего Конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева, не помогло преодолеть сопротивление законодателей, настаивающих на приоритете для страны решения проблем с мигрантами на южных границах.Напомним, что республиканцы намерены объявить Байдену импичмент, обвиняя президента в масштабных коррупционных правонарушениях его семьи, в том числе на Украине.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, коррупция
Администрация США направит в Киев советника по коррупции
В министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины прибудет советник, направленный Госдепом, в том числе, для борьбы с коррупцией. Об этом сообщил Белый дом
"[Советник направляется для] борьбы с коррупцией и привлечения иностранных инвестиций в критически важные отрасли", - говорится в сообщении.
Законопроект о выделении многомиллиардной помощи Украине, Израилю и Тайваню 6 декабря не прошёл процедурное голосование в Сенате США, рассмотрение проекта было заблокировано республиканцами.
Специальное обращение президента США Джо Байдена, призвавшего Конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева, не помогло преодолеть сопротивление законодателей, настаивающих на приоритете для страны решения проблем с мигрантами на южных границах.
Напомним, что республиканцы намерены объявить Байдену импичмент, обвиняя президента в масштабных коррупционных правонарушениях его семьи, в том числе на Украине.