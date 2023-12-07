В Харьковской области Украины объявили воздушную тревогу - 07.12.2023 Украина.ру
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В Харьковской области Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской области Украины объявили воздушную тревогу - 07.12.2023 Украина.ру
В Харьковской области Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Харьковской области Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:00 мск 7 декабря
2023-12-07T04:12
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новости
украина
воздушная тревога
взрыв
бпла
ракеты
сво
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Ранее воздушная тревога объявлялась в Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях.Местные телеграм-каналы сообщали о мощных взрывах в портах Измаил и Рени Одесской области, а также в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой областиВооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, воздушная тревога, взрыв, бпла, ракеты, сво
Новости, Украина, воздушная тревога, взрыв, БПЛА, ракеты, СВО

В Харьковской области Украины объявили воздушную тревогу

04:12 07.12.2023 (обновлено: 04:13 07.12.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении
Подготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Харьковской области Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:00 мск 7 декабря
Ранее воздушная тревога объявлялась в Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях.
Местные телеграм-каналы сообщали о мощных взрывах в портах Измаил и Рени Одесской области, а также в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Грег Вайнер интервью
Вчера, 22:57
Грег Вайнер: Пока Путин в ОАЭ отстаивает интересы России, агентам СБУ дали команду "Фас"Что случилось с украинским экс-депутатом Ильей Кивой, почему в Европе прекратились пропалестинские митинги, как повлияют на выборы в США сексуальные скандалы с мормонами. На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил американист, политолог Грег Вайнер.
 
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