В Харьковской области Украины объявили воздушную тревогу
04:12 07.12.2023 (обновлено: 04:13 07.12.2023)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Харьковской области Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:00 мск 7 декабря
Ранее воздушная тревога объявлялась в Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях.
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