https://ukraina.ru/20231207/1051809259.html
Киевские каратели за сутки 39 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Киевские каратели за сутки 39 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 07.12.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки 39 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 39 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 7 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-12-07T02:21
2023-12-07T02:21
2023-12-07T02:21
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Всего украинскими военными по Горловке (Центрально-Городскому, Никитовскому районам), Донецку (Ворошиловскому, Будённовскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам) и Донскому было выпущено 132 единицы различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 39 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 13 обстрелов из РСЗО, AGM-88 HARM, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском - 25 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм. На волновахском - один обстрел из РСЗО", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о гибели женщины в Донском. Ранения различной степени тяжести получили 18 гражданских лиц, в том числе ребёнок 2021 года рождения, в Кировском и Будённовском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки.При ликвидации последствий обстрела в Будённовском районе Донецка погибли двое сотрудников МЧС, ещё 13 огнеборцев ранены.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 56 раз. Всего было выпущено 178 единиц различных боеприпасов.
https://ukraina.ru/20231206/1051807389.html
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новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сво
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, Военные преступления, СВО
Киевские каратели за сутки 39 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 39 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 7 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке (Центрально-Городскому, Никитовскому районам), Донецку (Ворошиловскому, Будённовскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам) и Донскому было выпущено 132 единицы различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 39 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 13 обстрелов из РСЗО, AGM-88 HARM, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском - 25 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм. На волновахском - один обстрел из РСЗО", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели женщины в Донском. Ранения различной степени тяжести получили 18 гражданских лиц, в том числе ребёнок 2021 года рождения, в Кировском и Будённовском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки.
При ликвидации последствий обстрела в Будённовском районе Донецка погибли двое сотрудников МЧС, ещё 13 огнеборцев ранены.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 56 раз. Всего было выпущено 178 единиц различных боеприпасов.