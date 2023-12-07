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В Одесской и Хмельницкой областях Украины объявили воздушную тревогу

В Одесской и Хмельницкой областях Украины объявили воздушную тревогу - 07.12.2023 Украина.ру

В Одесской и Хмельницкой областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Одесской и Хмельницкой областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:50 мск 7 декабря

2023-12-07T01:56

2023-12-07T01:56

2023-12-07T01:56

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Ранее воздушная тревога объявлялась в Винницкой области. Местные телеграм-каналы сообщают о "Геранях" у Винницы, а также в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231206/1051803239.html

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новости, украина, воздушная тревога, бпла, гражданские свободы