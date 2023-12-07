В Одесской и Хмельницкой областях Украины объявили воздушную тревогу
© Робоавиа
© Робоавиа
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Одесской и Хмельницкой областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:50 мск 7 декабря
Ранее воздушная тревога объявлялась в Винницкой области. Местные телеграм-каналы сообщают о "Геранях" у Винницы, а также в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.