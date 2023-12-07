В Одесской и Хмельницкой областях Украины объявили воздушную тревогу - 07.12.2023 Украина.ру
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В Одесской и Хмельницкой областях Украины объявили воздушную тревогу
В Одесской и Хмельницкой областях Украины объявили воздушную тревогу - 07.12.2023 Украина.ру
В Одесской и Хмельницкой областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Одесской и Хмельницкой областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:50 мск 7 декабря
2023-12-07T01:56
2023-12-07T01:56
новости
украина
воздушная тревога
бпла
гражданские свободы
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Ранее воздушная тревога объявлялась в Винницкой области. Местные телеграм-каналы сообщают о "Геранях" у Винницы, а также в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231206/1051803239.html
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новости, украина, воздушная тревога, бпла, гражданские свободы
Новости, Украина, воздушная тревога, БПЛА, гражданские свободы

В Одесской и Хмельницкой областях Украины объявили воздушную тревогу

01:56 07.12.2023
 
© Робоавиа
© Робоавиа
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Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Одесской и Хмельницкой областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:50 мск 7 декабря
Ранее воздушная тревога объявлялась в Винницкой области. Местные телеграм-каналы сообщают о "Геранях" у Винницы, а также в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Депутат Народного совета ЛНР М. Филипоненко погиб в Луганске - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Вчера, 19:40
Теракт в Луганске, убийство Кивы, у Умерова есть план. Итоги 6 декабря В Луганске убит депутат; в Минобороны Украины заявляют, что у ВСУ есть план; ГУР вербует "агентов" прямо на сайтах по поиску работы
 
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01:56В Одесской и Хмельницкой областях Украины объявили воздушную тревогу
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