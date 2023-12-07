https://ukraina.ru/20231207/1051799844.html

Эксперт раскрыл, как зажатые в Крынках ВСУ отправляют солдат на убой, чтобы любой ценой держать оборону

Эксперт раскрыл, как зажатые в Крынках ВСУ отправляют солдат на убой, чтобы любой ценой держать оборону - 07.12.2023 Украина.ру

Эксперт раскрыл, как зажатые в Крынках ВСУ отправляют солдат на убой, чтобы любой ценой держать оборону

Киевские власти требуют держаться в Крынках любой ценой, потому что там уже погибло много солдат ВСУ. А принять волевое решение и прекратить бессмысленную оборону плацдарма просто некому. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2023-12-07T04:20

2023-12-07T04:20

2023-12-07T04:20

новости

херсонское направление

всу

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крым

наступление

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Сейчас ВСУ оказались фактически заблокированы в селе Крынки. До сих пор непонятно, зачем им понадобилось туда заходить. Российские силы там небольшие и если для безопасности Херсонского направления туда потребуется стянуть две-три бригады, то это несерьезно, рассказал эксперт.Сил обороны на этом направлении у армии РФ хватает. А наступать из Крынок для ВСУ - самоубийственная идея. Все эти стрелки из Крынок в Крым — просто нельзя воспринимать всерьез, добавил он.Может быть, киевские власти требуют держаться в Крынках любой ценой, потому что там уже погибло много людей. Грубо говоря, если ВСУ оттуда уйдут, то вообще непонятно, зачем они туда заходили. А принять волевое решение и уйти из бессмысленной обороны некому, заключил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231206/1051790184.html

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