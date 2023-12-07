https://ukraina.ru/20231207/1051799844.html
Эксперт раскрыл, как зажатые в Крынках ВСУ отправляют солдат на убой, чтобы любой ценой держать оборону
Эксперт раскрыл, как зажатые в Крынках ВСУ отправляют солдат на убой, чтобы любой ценой держать оборону - 07.12.2023 Украина.ру
Эксперт раскрыл, как зажатые в Крынках ВСУ отправляют солдат на убой, чтобы любой ценой держать оборону
Киевские власти требуют держаться в Крынках любой ценой, потому что там уже погибло много солдат ВСУ. А принять волевое решение и прекратить бессмысленную оборону плацдарма просто некому. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2023-12-07T04:20
2023-12-07T04:20
2023-12-07T04:20
новости
херсонское направление
всу
вс рф
оборона
днепр
плацдарм
херсон
крым
наступление
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Сейчас ВСУ оказались фактически заблокированы в селе Крынки. До сих пор непонятно, зачем им понадобилось туда заходить. Российские силы там небольшие и если для безопасности Херсонского направления туда потребуется стянуть две-три бригады, то это несерьезно, рассказал эксперт.Сил обороны на этом направлении у армии РФ хватает. А наступать из Крынок для ВСУ - самоубийственная идея. Все эти стрелки из Крынок в Крым — просто нельзя воспринимать всерьез, добавил он.Может быть, киевские власти требуют держаться в Крынках любой ценой, потому что там уже погибло много людей. Грубо говоря, если ВСУ оттуда уйдут, то вообще непонятно, зачем они туда заходили. А принять волевое решение и уйти из бессмысленной обороны некому, заключил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231206/1051790184.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсонское направление, всу, вс рф, оборона, днепр, плацдарм, херсон, крым, наступление, потери, потери всу, река
Новости, Херсонское направление, ВСУ, ВС РФ, оборона, Днепр, плацдарм, Херсон, Крым, наступление, потери, потери ВСУ, река
Эксперт раскрыл, как зажатые в Крынках ВСУ отправляют солдат на убой, чтобы любой ценой держать оборону
Киевские власти требуют держаться в Крынках любой ценой, потому что там уже погибло много солдат ВСУ. А принять волевое решение и прекратить бессмысленную оборону плацдарма просто некому. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Сейчас ВСУ оказались фактически заблокированы в селе Крынки. До сих пор непонятно, зачем им понадобилось туда заходить. Российские силы там небольшие и если для безопасности Херсонского направления туда потребуется стянуть две-три бригады, то это несерьезно, рассказал эксперт.
Сил обороны на этом направлении у армии РФ хватает. А наступать из Крынок для ВСУ - самоубийственная идея. Все эти стрелки из Крынок в Крым — просто нельзя воспринимать всерьез, добавил он.
"Последняя украинская активность была в районе железнодорожного моста. От него до плацдарма чуть ли не 30 километров. Казачьи лагеря ВСУ не контролируют. Там работают только диверсионные группы. Они только Крынки держат с большим трудом. У них уже месяц там ничего не получается", - отметил Полетаев.
Может быть, киевские власти требуют держаться в Крынках любой ценой, потому что там уже погибло много людей. Грубо говоря, если ВСУ оттуда уйдут, то вообще непонятно, зачем они туда заходили. А принять волевое решение и уйти из бессмысленной обороны некому, заключил собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь