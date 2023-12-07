"По сути ее взяли пехотинцы": эксперт раскрыл, что Россия на самом деле устроила ВСУ в Марьинке
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШтурмовые отряды совершенствуют боевые навыки в зоне СВО
Всю основную работу в Марьинке сделали малые штурмовые группы ВС РФ. В какой-то момент противнику стало нечего противопоставить и этой ситуацией воспользовались российские бойцы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Армия РФ за день продвинулись на километр в городской застройке Марьинки, которая еще недавно была плотно занята ВСУ. Вероятно там истощились силы и поэтому противник ослабил эту линию фронта, рассказал аналитик.
По сути Марьинку взяли российские пехотинцы. Если у них и была бронетехника, то только в целях усиления. Всю основную работу сделали малые штурмовые группы, добавил он.
"И в какой-то момент противнику стало нечего противопоставить, и мы этим воспользовались. Сейчас ВСУ пришлось перебрасывать под Марьинку резервы с других участков. И даже если у нас застопорится в Марьинке, то оборона противника ослабнет где-то в другом месте", - подчеркнул Полетаев.
Сейчас украинская оборона напоминает гнилую ткань. То есть в одном месте она еще держится. Но если надавить в другом месте — оборона ВСУ начинает расползаться. Это хорошо видно в районе Купянска, заключил собеседник Украина.ру.
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