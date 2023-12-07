https://ukraina.ru/20231207/1051793501.html

"По сути ее взяли пехотинцы": эксперт раскрыл, что Россия на самом деле устроила ВСУ в Марьинке

"По сути ее взяли пехотинцы": эксперт раскрыл, что Россия на самом деле устроила ВСУ в Марьинке - 07.12.2023 Украина.ру

"По сути ее взяли пехотинцы": эксперт раскрыл, что Россия на самом деле устроила ВСУ в Марьинке

Всю основную работу в Марьинке сделали малые штурмовые группы ВС РФ. В какой-то момент противнику стало нечего противопоставить и этой ситуацией воспользовались российские бойцы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2023-12-07T05:20

2023-12-07T05:20

2023-12-07T05:20

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Армия РФ за день продвинулись на километр в городской застройке Марьинки, которая еще недавно была плотно занята ВСУ. Вероятно там истощились силы и поэтому противник ослабил эту линию фронта, рассказал аналитик.По сути Марьинку взяли российские пехотинцы. Если у них и была бронетехника, то только в целях усиления. Всю основную работу сделали малые штурмовые группы, добавил он.Сейчас украинская оборона напоминает гнилую ткань. То есть в одном месте она еще держится. Но если надавить в другом месте — оборона ВСУ начинает расползаться. Это хорошо видно в районе Купянска, заключил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231204/1051722591.html

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