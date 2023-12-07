"По сути ее взяли пехотинцы": эксперт раскрыл, что Россия на самом деле устроила ВСУ в Марьинке - 07.12.2023 Украина.ру
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"По сути ее взяли пехотинцы": эксперт раскрыл, что Россия на самом деле устроила ВСУ в Марьинке
"По сути ее взяли пехотинцы": эксперт раскрыл, что Россия на самом деле устроила ВСУ в Марьинке - 07.12.2023 Украина.ру
"По сути ее взяли пехотинцы": эксперт раскрыл, что Россия на самом деле устроила ВСУ в Марьинке
Всю основную работу в Марьинке сделали малые штурмовые группы ВС РФ. В какой-то момент противнику стало нечего противопоставить и этой ситуацией воспользовались российские бойцы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2023-12-07T05:20
2023-12-07T05:20
новости
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Армия РФ за день продвинулись на километр в городской застройке Марьинки, которая еще недавно была плотно занята ВСУ. Вероятно там истощились силы и поэтому противник ослабил эту линию фронта, рассказал аналитик.По сути Марьинку взяли российские пехотинцы. Если у них и была бронетехника, то только в целях усиления. Всю основную работу сделали малые штурмовые группы, добавил он.Сейчас украинская оборона напоминает гнилую ткань. То есть в одном месте она еще держится. Но если надавить в другом месте — оборона ВСУ начинает расползаться. Это хорошо видно в районе Купянска, заключил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231204/1051722591.html
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новости, марьинка, россия, украина, донецк, донецкое направление, днр, штурм, штурмовик, пехота, оборона, купянск, резервы, всу
Новости, Марьинка, Россия, Украина, Донецк, Донецкое направление, ДНР, штурм, штурмовик, пехота, оборона, Купянск, резервы, ВСУ

"По сути ее взяли пехотинцы": эксперт раскрыл, что Россия на самом деле устроила ВСУ в Марьинке

05:20 07.12.2023
 
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Штурмовые отряды совершенствуют боевые навыки в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Всю основную работу в Марьинке сделали малые штурмовые группы ВС РФ. В какой-то момент противнику стало нечего противопоставить и этой ситуацией воспользовались российские бойцы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Армия РФ за день продвинулись на километр в городской застройке Марьинки, которая еще недавно была плотно занята ВСУ. Вероятно там истощились силы и поэтому противник ослабил эту линию фронта, рассказал аналитик.
По сути Марьинку взяли российские пехотинцы. Если у них и была бронетехника, то только в целях усиления. Всю основную работу сделали малые штурмовые группы, добавил он.
"И в какой-то момент противнику стало нечего противопоставить, и мы этим воспользовались. Сейчас ВСУ пришлось перебрасывать под Марьинку резервы с других участков. И даже если у нас застопорится в Марьинке, то оборона противника ослабнет где-то в другом месте", - подчеркнул Полетаев.
Сейчас украинская оборона напоминает гнилую ткань. То есть в одном месте она еще держится. Но если надавить в другом месте — оборона ВСУ начинает расползаться. Это хорошо видно в районе Купянска, заключил собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
4 декабря, 14:58
Михаил Павлив: Пока рукопожатный для Запада Кличко шатает Зеленского, потери ВСУ превысили "единичку"В политическом смысле Виталий Кличко — единственный на сегодняшний день респектабельный украинский политик в классическом смысле, рукопожатный за океаном и в Европе, и он не имеет ограничений, как Порошенко, на возможность баллотироваться на президентских выборах, считает украинский политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив
 
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