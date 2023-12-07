"Мы преодолели последний километр": эксперт объяснил, какую важную победу одержала Россия в Марьинке

У Зеленского есть довод, который 100% услышит Сенат США. Грег Вайнер о том, получит ли деньги Украина

Позиция Владимира Зеленского будет близка к позиции палестинцев, когда он будет выступит с речью в Сенате США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер