"Мы преодолели последний километр": эксперт объяснил, какую важную победу одержала Россия в Марьинке - 07.12.2023 Украина.ру
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"Мы преодолели последний километр": эксперт объяснил, какую важную победу одержала Россия в Марьинке
"Мы преодолели последний километр": эксперт объяснил, какую важную победу одержала Россия в Марьинке - 07.12.2023 Украина.ру
"Мы преодолели последний километр": эксперт объяснил, какую важную победу одержала Россия в Марьинке
Российские подразделения пытались взять Марьинку с начала СВО. Сейчас бойцы заняли 99% общей городской черты, но еще 1% всей территории сейчас находится в серой зоне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2023-12-07T04:30
2023-12-07T04:30
новости
марьинка
днр
наступление
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Марьинка — это многострадальный пригород Донецка. Восемь лет это был пункт пропуска между Украиной и ДНР, через который шел большой поток людей. Этот населенный пункт ВС РФ пытаются взять с начала СВО, рассказал эксперт.Если посмотреть на карты, то зона контроля над Марьинкой совпадает и по российским, и по украинским источникам. Российские силы заняли 99% городской черты, но еще 1% этой территории сейчас находится в серой зоне, добавил аналитик.С точки зрения продвижения на фронте Марьинка не очень важна. Но этот 1% территории важен в плане общего процесса медленного ослабления украинской армии и усилении армии РФ, заключил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231205/1051773609.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, марьинка, днр, наступление, вс рф, всу, оборона, россия, украина, донбасс, территория
Новости, Марьинка, ДНР, наступление, ВС РФ, ВСУ, оборона, Россия, Украина, Донбасс, территория

"Мы преодолели последний километр": эксперт объяснил, какую важную победу одержала Россия в Марьинке

04:30 07.12.2023
 
© AP / Libkos
- РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP / Libkos
Читать в
Российские подразделения пытались взять Марьинку с начала СВО. Сейчас бойцы заняли 99% общей городской черты, но еще 1% всей территории сейчас находится в серой зоне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Марьинка — это многострадальный пригород Донецка. Восемь лет это был пункт пропуска между Украиной и ДНР, через который шел большой поток людей. Этот населенный пункт ВС РФ пытаются взять с начала СВО, рассказал эксперт.
"Ее ковыряют с самого начала СВО. Занимались этим части Народной милиции Донбасса (сейчас это 1-й Армейский корпус ВС РФ). Мы прошли этот населенный пункт почти целиком. До конца городской застройки осталось пройти около километра. И как раз таки в пятницу мы одним броском этот километр преодолели", - подчеркнул Полетаев.
Если посмотреть на карты, то зона контроля над Марьинкой совпадает и по российским, и по украинским источникам. Российские силы заняли 99% городской черты, но еще 1% этой территории сейчас находится в серой зоне, добавил аналитик.
С точки зрения продвижения на фронте Марьинка не очень важна. Но этот 1% территории важен в плане общего процесса медленного ослабления украинской армии и усилении армии РФ, заключил собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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