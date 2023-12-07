Военный журналист объяснил, куда двинутся весной ВСУ и сможет ли Украина проломить "линию Суровикина" - 07.12.2023 Украина.ру
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Военный журналист объяснил, куда двинутся весной ВСУ и сможет ли Украина проломить "линию Суровикина"
Военный журналист объяснил, куда двинутся весной ВСУ и сможет ли Украина проломить "линию Суровикина" - 07.12.2023 Украина.ру
Военный журналист объяснил, куда двинутся весной ВСУ и сможет ли Украина проломить "линию Суровикина"
ВСУ попытаются весной перейти в наступление и опять будут "биться лбом" в линию Суровикина. Но в украинской армии налицо процессы разложения, а солдаты ВСУ сдаются в плен целыми подразделениями. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко
2023-12-07T04:10
2023-12-07T04:10
новости
россия
украина
сво
спецоперация
сергей суровикин
оборона
боеприпасы
плен
строительство
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Скорее всего, весной ВСУ попытаются перейти в наступление и опять будут "биться лбом" в линию Суровикина, которая безусловно войдет в историю военного искусства, рассказал журналист.Что для ВСУ придумают западные стратеги в следующий раз сейчас говорить рано, потому что процессы разложения украинской армии налицо, а солдаты ВСУ сдаются целыми подразделениями и взводами, добавил он.Надо уничтожать всю украинскую строительную технику: скрейперы, бульдозеры, тракторы, которые будут подходить к линии соприкосновения, чтобы не дать украинской армии построить хоть какую-то линию обороны, подытожил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231206/1051769012.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, сво, спецоперация, сергей суровикин, оборона, боеприпасы, плен, строительство, всу, вс рф, укрепления
Новости, Россия, Украина, СВО, Спецоперация, Сергей Суровикин, оборона, боеприпасы, плен, Строительство, ВСУ, ВС РФ, укрепления

Военный журналист объяснил, куда двинутся весной ВСУ и сможет ли Украина проломить "линию Суровикина"

04:10 07.12.2023
 
© Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанкСтроительство засечной черты в приграничных с Украиной регионах
Строительство засечной черты в приграничных с Украиной регионах
© Пресс-служба губернатора Белгородской области
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ВСУ попытаются весной перейти в наступление и опять будут "биться лбом" в линию Суровикина. Но в украинской армии налицо процессы разложения, а солдаты ВСУ сдаются в плен целыми подразделениями. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко
Скорее всего, весной ВСУ попытаются перейти в наступление и опять будут "биться лбом" в линию Суровикина, которая безусловно войдет в историю военного искусства, рассказал журналист.
Что для ВСУ придумают западные стратеги в следующий раз сейчас говорить рано, потому что процессы разложения украинской армии налицо, а солдаты ВСУ сдаются целыми подразделениями и взводами, добавил он.

"Но надо понимать, что линия Суровикина – это мощнейшее сооружение, которое строили строители из Москвы и других регионов. Там возвели несколько линий обороны, системы подвоза боеприпасов. Построить такую же линию обороны они не смогут", - отметил Борзенко.

Надо уничтожать всю украинскую строительную технику: скрейперы, бульдозеры, тракторы, которые будут подходить к линии соприкосновения, чтобы не дать украинской армии построить хоть какую-то линию обороны, подытожил собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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