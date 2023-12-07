https://ukraina.ru/20231207/1051787255.html

Военный журналист объяснил, куда двинутся весной ВСУ и сможет ли Украина проломить "линию Суровикина"

Военный журналист объяснил, куда двинутся весной ВСУ и сможет ли Украина проломить "линию Суровикина" - 07.12.2023 Украина.ру

Военный журналист объяснил, куда двинутся весной ВСУ и сможет ли Украина проломить "линию Суровикина"

ВСУ попытаются весной перейти в наступление и опять будут "биться лбом" в линию Суровикина. Но в украинской армии налицо процессы разложения, а солдаты ВСУ сдаются в плен целыми подразделениями. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко

2023-12-07T04:10

2023-12-07T04:10

2023-12-07T04:10

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строительство

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Скорее всего, весной ВСУ попытаются перейти в наступление и опять будут "биться лбом" в линию Суровикина, которая безусловно войдет в историю военного искусства, рассказал журналист.Что для ВСУ придумают западные стратеги в следующий раз сейчас говорить рано, потому что процессы разложения украинской армии налицо, а солдаты ВСУ сдаются целыми подразделениями и взводами, добавил он.Надо уничтожать всю украинскую строительную технику: скрейперы, бульдозеры, тракторы, которые будут подходить к линии соприкосновения, чтобы не дать украинской армии построить хоть какую-то линию обороны, подытожил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231206/1051769012.html

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2023

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новости, россия, украина, сво, спецоперация, сергей суровикин, оборона, боеприпасы, плен, строительство, всу, вс рф, укрепления