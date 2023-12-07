Военный журналист объяснил, куда двинутся весной ВСУ и сможет ли Украина проломить "линию Суровикина"
© Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанкСтроительство засечной черты в приграничных с Украиной регионах
© Пресс-служба губернатора Белгородской области
ВСУ попытаются весной перейти в наступление и опять будут "биться лбом" в линию Суровикина. Но в украинской армии налицо процессы разложения, а солдаты ВСУ сдаются в плен целыми подразделениями. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко
Скорее всего, весной ВСУ попытаются перейти в наступление и опять будут "биться лбом" в линию Суровикина, которая безусловно войдет в историю военного искусства, рассказал журналист.
Что для ВСУ придумают западные стратеги в следующий раз сейчас говорить рано, потому что процессы разложения украинской армии налицо, а солдаты ВСУ сдаются целыми подразделениями и взводами, добавил он.
"Но надо понимать, что линия Суровикина – это мощнейшее сооружение, которое строили строители из Москвы и других регионов. Там возвели несколько линий обороны, системы подвоза боеприпасов. Построить такую же линию обороны они не смогут", - отметил Борзенко.
Надо уничтожать всю украинскую строительную технику: скрейперы, бульдозеры, тракторы, которые будут подходить к линии соприкосновения, чтобы не дать украинской армии построить хоть какую-то линию обороны, подытожил собеседник Украина.ру.
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